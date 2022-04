Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Réuni le mercredi 13 avril, FO BTP a fait le point sur les négociations salariales menées par l'intersyndicale FO, CGTR, CFDT, CFTC et CGC avec la FRBTP et la CAPEB. Considérant que l'inflation est de + 3,3 % et que les prix flambent, FO BTP ne signera pas cet accord salarial de 2.9 % qui ne répond pas aux attentes des salariés de la branche. (Photo - FO BTP)

