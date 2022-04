L'UNEF appelle à faire la différence entre un opposant politique et une ennemie de La République ! Dimanche 10 avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, la candidature du Rassemblement National réalise un score qui lui permet d'accéder au second tour avec 23,1% sur le plan national et pas moins de 24,73% sur l'île de La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cette progression de l'extrême droite dans les urnes est une fois de plus la preuve qu’aucun effort n’a été fait pour stopper les idées fascistes. Cette responsabilité incombe à l'ensemble des partis politiques républicains qui doivent se remettre en question. L'extrême droite continuera de progresser tant que de réelles politiques ne seront pas mises en place pour accompagner les plus précaires, notamment les jeunes et les étudiants.

Par ailleurs, le quinquennat que nous venons de traverser a profondément bouleversé notre société, ébranlé nos acquis sociaux et nos libertés. Loin d’avoir répondu aux attentes des jeunes qui eux n’aspirent qu’à pouvoir s’émanciper socialement, il a déçu l'ensemble du pays. Malheureusement, l'offre politique de second tour est ce qu'elle est et qu'on le veuille ou non, le 24 avril 2022, la France choisira son Président de La République.

Cela étant, l'UNEF Réunion, première organisation de jeunesse du territoire et syndicat étudiant majoritaire appelle la population réunionnaise en général et les étudiants en particulier à ne pas se laisser tenter par le fameux "essayons Madame Le Pen pour voir".

Il est important de ne pas se tromper et de ne pas laisser la colère et la déception prendre le pas sur la lucidité lors de ce scrutin déterminant pour l'avenir du pays. Le visage et l'esprit de notre pays ne seraient plus jamais les mêmes si l'extrême droite accédait au pouvoir.

Loin de la stratégie de communication opérée par le Rassemblement National ces dernières années pour présenter une candidate soit disant plus ouverte, ce parti a tout sauf les attributs d’un parti républicain qui serait respectueux des institutions et de la démocratie. Il faut se souvenir de l'histoire de ce parti qui tire ses origines et ses inspirations du nazisme et du néofascisme italien, c’est un mouvement politique qui n’a pas hésité à soutenir de nombreuses thèses négationnistes.

Madame Le Pen est une menace pour la démocratie, comme par exemple lorsqu'elle indique que c'est elle qui décide de qui est journaliste et qui ne l'est pas alors même que la liberté et l'indépendance de la presse constituent des principes fondamentaux en démocratie ; Madame Le Pen est une menace pour notre vivre ensemble, comme par exemple lorsqu'elle veut mettre en place une politique de préférence nationale concernant l'accès à l'emploi, l'attribution d'allocations familiales ou de logement social dont le logement étudiant.

Madame Le Pen est une menace pour l'Europe et pour la stabilité internationale de notre pays notamment de par ses propositions d'accords bilatéraux en dehors du cadre des organisations régionales avec comme axe de négociation la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité ou l'espace.

Madame Le Pen est une menace pour notre pouvoir d'achat notamment des jeunes en ne proposant aucune mesure pour l'amélioration des bourses d'études ou bien des services sociaux, considérant qu'il s'agit d'une politique d'assistanat.

L'UNEF Réunion appelle l'ensemble des électeurs à se mobiliser massivement dans les urnes en faisant la différence entre l'opposant politique que constitue Monsieur Macron et l'ennemie de La République que Madame Le Pen représente.

L'UNEF Réunion prend ses responsabilités et appelle à se saisir du seul bulletin de vote comptabilisé pour faire barrage à Madame Le Pen en votant sans ambiguïté pour Monsieur MACRON. La politique de la peur, du rejet de l'autre et du repli sur soi incarnée par Madame Le Pen ne doit pas l'emporter malgré nos désaccords politiques avec Monsieur Macron.

L'UNEF Réunion appelle les électeurs à ne pas jouer à la roulette russe avec le "essayons Madame Le Pen pour voir" car les conséquences d'un tel pari seraient désastreuses et irréversibles pour notre pays, notre vivre ensemble, nos populations fragiles et nos libertés.

L'UNEF Réunion, en tant que première organisation de jeunesse du territoire, prendra part au jeu démocratique des élections législatives en Juin 2022 pour donner à l'assemblée nationale une majorité qui défende réellement l'intérêt des jeunes en général et des étudiants en particulier.

Unef Réunion