Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 10 heures

POUR INVENTER UN NOUVEAU MODÈLE de développement, il faut le faire avec la participation active des peuples d'Outre-Mer. La crise de confiance, exprimée dans les urnes le dimanche 10 avril 2022 dans les Outre-Mer et particulièrement à La Réunion, nous ramène à notre responsabilité collective et à la nécessité d'agir par des engagements forts et en rupture avec ce qui a été fait jusqu'à présent. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

