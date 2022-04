Monsieur le Président de la République,

Permettez-moi de vous alerter sur le dossier des emplois aidés (Parcours Empoi Compétences) qui fait l'objet d'une décision modificative de l'Etat concernant le Département de La Réunion. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

Alors que les contrats Parcours Emploi Compétences (PEC) sont déjà insuffisants, en pleine crise sociale et à un moment où la population est traumatisée par les séquelles de la Covid et de la pauvreté, le gouvernement a décidé de réduire de manière importante les quotas PEC et de réduire la part de l'Etat.

Le concours de ces contrats reste cependant indispensable pour apporter à notre population malheureuse l'appoint qui lui est nécessaire pour faire face à ses dépenses quotidiennes.

Je considère que cette décision n'est pas opportune à bien des égards. C'est pourquoi la décision du gouvernement de réduire drastiquement des quotas et de modifier les critères d'attribution et financiers suscite, de la part d'une grande partie des élus, désarroi et incompréhension.

Vous allez admettre avec moi que dans le contexte de grande précarité, de chômage important, il convient de reconsidérer cette décision dans les délais les plus urgents.

Il m'appartient, en ma qualité d'élu communal et territorial, de devoir vous sensibiliser sur une telle situation qui se révèlerait catastrophique, au risque de nous exposer à d'autres formes de pression.

Je sais pouvoir compter sur vous pour demander à vos services de surseoir à toute modification du dispositif actuel, qui ne doit pas être étendu au Département de La Réunion, compte tenu des épreuves sociales que notre population traverse.

Dans l'espoir que vous prendrez en considération l'importance que j'attache à la lutte contre la précarité qui frappe notre population, et avec mes remerciements anticipés pour votre bienveillance,

Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, à l'expression de ma très haute considération.

André Thien-Ah-Koon