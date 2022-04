Réunis en Assemblée Générale le 28 avril, le syndicat Force Ouvrière des Personnels de l'Équipement et de l'Environnement a fait le point sur la situation sociale avec ses adhérents.

Après la déclaration du président Macron sur ses intentions de reculer l’âge de départ à la retraite à 65 ans et sur sa volonté de poursuivre sa politique de destruction des services publics, l’Assemblée Générale appelle les personnels à se joindre à la manifestation du 1er mai, première étape de la mobilisation, avec les salariés du privé, pour exiger :

• Un départ à la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités de cotisation ;

• Une véritable augmentation du point d’indice pour rattraper la perte du pouvoir d’achat ;

• L’arrêt des suppressions de postes et le recrutement de fonctionnaires sur des postes statutaires afin de poursuivre les missions de service public en matière d’aménagement du territoire, de protection des personnes et de la nature, et Du contrôle de l’État sur ses prérogatives.

• L’abrogation de la loi de transformation de la fonction publique.

L’assemblée Générale appelle les personnels à se réunir après le 1er mai pour discuter des initiatives à prendre pour satisfaire les revendications.