Je salue l'homme, l'humaniste de conviction qui a oeuvré sans relâche, dans l'ensemble des fonctions et mandats électifs qui ont émaillés sa carrière, avec pour ambition constante faire entendre la voix de La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Homme politique respecté de tous, ses combats ont transcendé son appartenance à la fédération du Parti socialiste qu’il avait fondé à La Réunion. Jean-Claude Fruteau est de ces hommes nourris de convictions inébranlables, il restera assurément une source d’inspiration pour celles et ceux qui ont à cœur la défense et intérêts et de l’identité réunionnaise.

J’adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches.



Michel FONTAINE