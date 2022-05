Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Pour vous, pour moi, pour nous. J'aimerais porter ma voix si loin pour soutenir cette cause qui me tient tant à coeur. J'aimerais te parler à toi, enfant, adolescent, adulte en devenir, toi qui as vécu ces moments de violence, ces moments d'insécurité, toi qui as vu beaucoup trop souvent cette main levée sur ta maman adorée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour vous, pour moi, pour nous. J'aimerais porter ma voix si loin pour soutenir cette cause qui me tient tant à coeur. J'aimerais te parler à toi, enfant, adolescent, adulte en devenir, toi qui as vécu ces moments de violence, ces moments d'insécurité, toi qui as vu beaucoup trop souvent cette main levée sur ta maman adorée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)