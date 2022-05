Isaline TRONC, candidate députée - 7 ème Circonscription - suppléant : David Diony AIPAR. Candidats aux élections législatives sur la 7ème circonscription, mon suppléant, David Diony AIPAR, et moi- même, Isaline TRONC, avons présenté ce jour notre programme " L'Energie Citoyenne en Action" en présence de citoyens engagés dans la vie associative, syndicale et pour certains nouvellement engagés dans la vie politique. (Photo DR)

Notre programme s'article autour de 3 axes prioritaires :

- La moralisation de la vie politique et publique

- Le respect des droits, libertés, et dignité des citoyens, acteurs de leurs vies

- Une réelle transition sociale & solidaire, écologique, agricole et économique.

Nous vous joignons la plaquette de ce programme détaillé qui sera distribuée dans les boites aux lettres de tous les citoyens de la 7ème circonscription et remis lors des rencontres, échanges organisés durant ces prochaines semaines.

Les citoyens peuvent retrouver ce programme et toutes nos vidéos de présentation, tant sur notre internet, que sur notre page Facebook ou encore s’abonner à notre chaine Youtube.