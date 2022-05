Je suis honoré de la confiance que le Président de la République place en moi pour porter le projet présidentiel en tant que candidat aux législatives sur la 3ème circonscription de La Réunion. Mon combat reste toujours le même : être le représentant des Réunionnais des Hauts, de la ruralité, du terroir, ceux qui sont trop facilement oubliés ou insuffisamment entendus.

Durant 5 ans, les députés Réunionnais se sont trop souvent opposés au gouvernement sans pour autant, porter les réalités du quotidien de nos concitoyens. Je veux défendre nos spécificités locales, la richesse de nos terroirs et les attentes nombreuses et urgentes qu’expriment la population. Je le ferais sans esprit partisan. Je veux le faire avec l’ensemble des maires de la circonscription parce que je connais l’importance des élus locaux qui sont les premiers acteurs du développement, de la proximité et de la préservation de nos patrimoines culturel et naturel.

De Cilaos au Tampon en passant par la Rivière et l’Entre-Deux, nous devons agir collectivement dans l’intérêt de tous les Réunionnais du territoire.

Je sais pouvoir compter sur André Thien Ah Koon pour confirmer son engagement dans la majorité présidentielle et répondre à mes côtés aux défis majeurs qui nous attendent. J’ai pris la mesure de ses recommandations d’entre-deux tours des présidentielles à agir dans le seul intérêt de la population pour que le prochain gouvernement entende la souffrance de tous et agisse sans délais face à l’urgence sociale. Dans son sillon, j’ai écrit en ce sens, il y a quelques jours au Président de La République et échangé avec ses collaborateurs.

J’appelle au rassemblement de tous pour que ma candidature permette aux Réunionnaises et aux Réunionnais de la 3ème circonscription, et à toute la population de La Réunion de sortir des 5 années passées où faute de représentants dans la majorité nous n’avons pas été assez audibles.

J’en appelle à l’esprit de responsabilité pour que la Réunion compte pour les 5 prochaines années ; pour que le Président, le gouvernement et toute la solidarité nationale entendent notre voix ; pour que La Réunion profite pleinement de la dynamique de la majorité qui se dessine à l’Assemblée nationale. Pour la population, je suis prêt à m’engager et à faire gagner La Réunion !

Lire aussi : Législatives : Bachil Valy et Laurent Virapoullé investis par la majorité présidentielle

Bachil Valy