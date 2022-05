Madame, Monsieur, par cette lettre, je vous fais part de ma candidature aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 sur la 7ème circonscription de La Réunion (entre Boucan Canot et St Louis). (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Je suis un militant socioculturel, je suis un artiste social, impliqué dans l'éducation populaire. Je ne suis pas un homme politique et je n'ai jamais rêvé de l'être. Il m'a fallu du temps pour accepter l'idée de rentrer en politique.

Mais la situation politique est devenue tellement désastreuse qu'il revient aux acteurs et actrices, militant.e.s de la société civile de s'engager en politique.

Mon action d'utilité publique sur le terrain se traduit par des projets éducatifs d'émancipation de la population, de développement personnel pour les personnes que le système a écrasées, dans les prisons, dans les quartiers, dans les écoles de la 2e chance et aussi dans les écoles républicaines où la parole en Créole est toujours bâillonnée, créant de l'échec et de l'exclusion chez les personnes qui ne maîtrisent pas la langue du système.

Depuis la cacophonie politique des présidentielles et au regard des mangés-cochons que l'on nous sert sur un plateau, j’ai décidé de poursuivre mon engagement militant, dans le jeu politique.

Modestement mais avec générosité, mon carry sera servi dans des feuilles-bananes sous la salle verte ancestrale, ouverte à tous et toutes.

Je suis persuadé comme vous que la machine électorale doit être changée en profondeur, mais en attendant la corruption continue. An n'atandan, kabri i manz salad !

Je suis un artiste social, courageux, non subventionné et mon engagement n'est plus à démontrer. Les valeurs que je défend pour La Réunion sont :

• Un humanisme inclusif, qui prend en compte les droits des femmes, des personnes discriminées, la communauté LGBTQIA+, les pti colons les personnes porteuses de handicap, les Réunionnais.es culturellement discriminé.e.s et tous les autres morts sociaux.

• La protection de la Terre Réunionnaise, tombeau de nos ancêtres et héritage de nos enfants. Une terre qui est livrée au pillage légale des prometteurs immobiliers et des accapareurs avec la complicité des élu.e.s de tous bords. Notre environnement, naturel et culturel, doit être protégé et choyé. Notre patrimoine immatériel, notre identité zanbrokal, tout le génie Réunionnais doit être reconnu pour permettre aux Réunionnais.es de prendre leur place dans leur société sans être poussé.e.s vers l'exil. C'est du bon sens et c'est éminemment écologique.

• Le social qui émancipe, qui rend autonome, qui rend responsable et digne. Nous devons être sensibles à la misère sociale grandissante, et travailler sur les sources qui génèrent cette misère. Il faut se donner la possibilité d'agir et de décider, il faut se donner un statut et grandir.

Je veux défendre nos valeurs citoyennes progressistes.

Nou lé domoun, nou na lo drwa viv épi travay dan nout péi ! Nou na lo drwa travérs lo plafond de vér. Nou na lo drwa in réspé pou nout lang, pou nout kalité, pou nout diférans, pou nout gayar !

J’invite les électrices et les électeurs, à nous contacter pour en savoir plus ou pour nous soutenir. C'est une initiative citoyenne avant tout, pas d'arrangement derrière la cuisine, nous misons sur le soutien du peuple.

"Shakèn in bout, in par pou tout "

Gaël VELLEYEN