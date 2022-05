Je ne serai pas candidat LFI aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains sur la première circonscription. Chères et chers camarades, ayant reçu les assurance que nous souhaitions quant à l'application de notre base programmatique, afin de continuer à renforcer le bloc populaire que nous souhaitons incarner, il a semblé plus approprié de favoriser l'unité (rendue possible par la clarification) à la conviction (au prix d'une dispersion des voix). (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

En particulier, nous avons reçu de M. Naillet l'assurance qu'il souscrivait aux et s'inscrirait bien dans les accords nationaux entre LFI et le PS et qu'il acceptait les propositions contenues dans le livret Outre-Mer de LFI.

Je remercie encore les militantes et militants qui, par leur travail acharné, ont contribué à l’émergence du bloc populaire et à la force donnée à notre programme de rupture, ce qui a permis la naissance de la Nouvelle union populaire écologique et sociale. Cette union est notre voie de sortie du capitalisme et du monde de souffrances qu’il engendre et permettra de répondre aux besoins du plus grand nombre.

Il va sans dire que nous garderons un oeil vigilant sur les actes et votes de ceux qui nous représenterons par l’étiquette qui leur est attribuée aujourd’hui. Nous leur souhaitons bonne chance et les incitons à revenir régulièrement vers la base.

Dans tous les cas, le changement de société est nécessaire et nous continuerons toutes et tous à y prendre toute notre part.

Yoann Cancan

Chef de file LFI pour la première circonscription