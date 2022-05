"L'UFR tient à exprimer sa vive indignation et condamne avec force l'assassinat barbare de la correspondante d'Al Jazira, Shireen Abu Akleh, en plein exercice de sa profession de journaliste." (Photo d'illustration : www.ipreunion.com)

"L’UFR dénonce cette atrocité qui est une agression de plus en Palestine occupée et présente ses condoléances à la communauté internationale des journalistes, à Al Jazira qui accuse Israël d’avoir délibérément assassiné Shireen Abu Akleh, à la famille de notre soeur Shireen et au peuple palestinien."

Une tribune signée Huguette Bello, au nom de l'Union des Femmes Réunionnaises.