Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Le 10 et 24 Avril, les réunionnaises et les réunionnais sans exception se sont enfin émancipés, sans complexe en totale liberté et ont désavoué l'appel de nos élus hypocrites à voter Emmanuel MACRON. Cette défiance envers nos élus locaux est une forte démonstration du citoyen qui n'a nul besoins de leurs avis et conseils, pour se décider seul en toute liberté et se passer de leurs trahisons. Le ras-le-bol de tout un peuple uni qui ne cesse d'être victime d'une manipulation de la part de ces élus, responsables politiques, quelque soient leurs appartenance de droite comme de gauche et cela depuis plus de 50 ans, d'élection en élection et qui ont tous les mêmes méthodes, PEUPLE dont je salue le courage de la désobéissance de l'appel au vote en faveur du Président désavoué par les réunionnais au 1er comme au 2ème tour. (Photo DR)

Le 10 et 24 Avril, les réunionnaises et les réunionnais sans exception se sont enfin émancipés, sans complexe en totale liberté et ont désavoué l'appel de nos élus hypocrites à voter Emmanuel MACRON. Cette défiance envers nos élus locaux est une forte démonstration du citoyen qui n'a nul besoins de leurs avis et conseils, pour se décider seul en toute liberté et se passer de leurs trahisons. Le ras-le-bol de tout un peuple uni qui ne cesse d'être victime d'une manipulation de la part de ces élus, responsables politiques, quelque soient leurs appartenance de droite comme de gauche et cela depuis plus de 50 ans, d'élection en élection et qui ont tous les mêmes méthodes, PEUPLE dont je salue le courage de la désobéissance de l'appel au vote en faveur du Président désavoué par les réunionnais au 1er comme au 2ème tour. (Photo DR)