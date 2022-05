Ce samedi 14 mai à 10h, la salle du Foirail à Saint-Leu était comble pour le lancement de la campagne de Johan GUILLOU et Kelly BIMA, candidats sur la 7ème circonscription pour les législatives des 12 et 19 juin prochains. (Photo d'illustration DR)

Près de 1000 personnes se sont rassemblées pour rencontrer les deux jeunes candidats, mieux connaître leurs intentions pour certains, partager leurs convictions pour d’autres. Aux côtés de Bruno DOMEN, Maire de Saint-Leu, Églantine VICTORINE, Conseillère départementale, Sandrine LAMBERT MAREUIL, représentante de LFI à Saint-Leu et Juliana M’DOIHOMA, Maire de Saint-Louis, Johan et Kelly ont salué la confiance qui leur ai accordé pour mener cette bataille et porter la voix des concitoyens de la 7ème circonscription jusqu’à l’Assemblée nationale. Retour sur ce 1er meeting...

10h15 : Entrée du candidat Johan GUILLOU et sa suppléante Kelly BIMA sur la chanson de campagne sous le regard enthousiaste des soutiens dèjà là et invités à prendre place. Bruno DOMEN, Maire de Saint-Leu commence la prise de parole : " Bruno DOMEN, Maire de Saint-Leu a pris la parole : " Nou lé pa magicien, nou fé pou la population, pou l’intérêt général, au mieux chaque jour, avec toutes les difficultés qu’il peut y avoir mais toujours en responsabilité " avant de poursuivre : " le Député qu’il nous faut, c’est Johan Guillou, et moin mi dit qu’il faut arrêter avec les Députés qui fait HONTE à nou, que lé pa lèr ek sa !!! Nou retrouve à nou là dessus, en simplicité ". Le Maire de Saint-Leu a conclu son intervention : " C’est une nouvelle génération de responsables politiques et au sein de laquelle se retrouve Johan " avant d’appeler à la mobilisation générale en faveur du candidat.



Juliana M’DOIHOMA, Maire de Saint-Louis, enchaîne : " Avec ces élections législatives qui approchent à grand pas, lèr larivé pou nou de lève la tête et d’avoir un peu toupet... de l’audace comme y dit ! L’audace de faire prendre au système politique local un nouveau tournant en confiant à Johan Guillou la responsabilité de représente à nou à l’Assemblée nationale ".

Déterminée, la Maire de Saint-Louis enchaîna : " Tous les ingrédients sont réunis ici, toutes les énergies nouvelles et les idées-forces pour faire de la 7ème circonscription THE lieu d’émergence d’un nouveau visage pour représenter La Réunion ".

Eglantine VICTORINE, Conseillère départementale, profite de sa prise de parole pour saluer les candidats et rappeler l’importance de l’égalité Femme-Homme. Les citoyens présents applaudissent !

Malgré son indisponibilité pour l’événement, Sandrine LAMBERT MAREUIL, représentante de LFI à Saint-Leu, apporte également son soutien via une vidéo, publiée sur les réseaux sociaux.

Au moment de son intervention, Kelly BIMA, suppléante, fervente défenseure de la condition féminine et attachée aux problématiques agricoles et d’auto-suffisance alimentaire, a clamé : " L’œuf, est le seul aliment que nous pouvons produire en quantité à La Réunion et ça, ce n'est pas normal ! ". La jeune candidate a également soulevé les problématiques autour des droits de succession qui concernent de nombreuses familles réunionnaises : " Pourquoi sont-il aussi chers ? Pourquoi devrions-nous perdre notre héritage par rapport à un coût ? ".

Johan Guillou a conclu ce beau meeting en résumant : " Ma voix c’est la vôtre ! ". Il s’est exprimé : " Je veux être le candidat de la confiance ! Celui qui porte des projets qui parlent à chacun de vous ! Je veux être à même de vous représenter au niveau national ! ".

Le candidat a tenu à remercier l’ensemble des soutiens dont les deux Maires de la circonscription, un soutien précieux dans " cette aventure politique, avant tout citoyenne. Il clame : "je veux être le candidat de la confiance ! ". La foule applaudit ! L’ambiance lé là et s’achève ek le chanteur Morgan!