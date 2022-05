Éric Leung et Yolande Calichiama ont proposé, ce matin, un temps d'échange avec la presse réunionnaise. Cette rencontre a été l'occasion de rappeler les motivations du binôme à se présenter aux législatives 2022, de préciser la nature du soutien présidentiel et de dévoiler quelques mesures du projet qu'ils portent PourNoutPéi. Éric Leung et Yolande Calichiama, s'engagent sur ce scrutin législatif avec la volonté de prolonger leur engagement dans le développement de La Réunion. Ils sont de nouveaux visages de la vie politique, mais ils contribuent depuis des années à l'action publique.

Eric Leung, chef d’entreprise et acteur de la société civile depuis 30 ans, ex-président d’un syndicat professionnel, ancien élu consulaire CCI Réunion, préside la délégation aux outre-mer du Conseil Économique, Social et Environnemental national où il a été nommé par le gouvernement. Yolande Calichiama, journaliste de télévision, dispose d’une solide connaissance des problématiques socio-économiques réunionnaises et des compétences électives.

Elle a incarné et développé les actions " territoire " de la chaine, porté l’engagement de son média dans la construction de La Réunion de demain sur les sujets et thèmes essentiels, tels que la lutte contre les violences conjugales, le soutien à la jeunesse, la valorisation du patrimoine, la

formation des prix, le pilotage et la création de contenus à vocation pédagogique pour les institutions.

C’est en tant qu’acteur de la société civile engagé qu’ Eric Leung a été nommé coordonnateur de la campagne présidentielle du candidat Emmanuel Macron, c’est de même, en tant qu’acteur de la société civile qu’il va briguer le suffrage des électeurs et électrices de la 6è circonscription. Dans cette bataille qui s’annonce, le binôme formé avec Yolande Calichiama peut compter sur le soutien de la Majorité présidentielle. Ce soutien, est une marque de confiance de la part du chef de l’État qui souhaite que les candidats s'engagent à dépasser le cadre partisan pour représenter l'ensemble des citoyens de leur circonscription.

Soutenus par Emmanuel Macron, Éric Leung et Yolande Calichiama sont portés par une ambition sincère : ils souhaitent rassembler et faire. Ils n’ont qu’un parti pris : La Réunion. Le député élu, représentera l’intérêt de notre département au sein de la majorité présidentielle. Basée sur une relation de confiance et une ambition commune, cette coopération permettra de co-construire La Réunion de demain.

Eric Leung et Yolande Calichiama, veulent défendre des mesures adaptées aux besoins de La Réunion et de tous les Réunionnais. En effet, au-delà de la compétition électorale, intérêt général et pragmatisme doivent primer sur toute autre considération, et c’est précisément ce que souhaite le président de la République.

Le projet #PourNoutPéi du tandem Leung-Calichiama passe donc par la création d’un lien de confiance avec les citoyens de la 6e circonscription et leur député, réinvesti dans sa dimension d’élu de proximité au service du peuple. Forts de cette ambition, Eric Leung et Yolande Calichiama ont avancé des mesures concrètes aux sujets qu’ils souhaitent défendre dans les meilleurs délais. Vous trouverez à la suite leur 12 priorités #PourNoutPéi. C’est dans cet état d’esprit qu’ils procèderont ce mercredi 18 mai à 10h à l’enregistrement de leur candidature en préfecture. Nous restons à votre disposition pour échanger, Pour Eric Leung et Yolande Calichiama, L’équipe de campagne.

Nos priorités PourNoutPéi :

1- PourNoutPéi : Redonner en urgence du pouvoir d’achat aux familles

- Bloquer les prix de quelques produits de première nécessité à partir de Juin 2022 pour une durée de 3 mois reconductible comme le permet l’article 15 de Loi Lurel (devenu l’article L 410-4 du code du commerce). Ces produits pourraient etre par exemple le litre d’huile, le kilo de riz ou la bouteille de gaz.

- Renforcer les moyens destinés à contrôler la formation des prix à La Réunion, à travers notamment la création d’une antenne locale de l’Autorité de la Concurrence.

2- PourNoutPéi : Soutenir l’accès à l’emploi

- Porter le nombre de contrats PEC (Parcours Emploi Compétence) de 12 000 (avec un financement Etat de 60 %), à 15 000 (avec un financement état de 75 %) pour la rentrée d’Août 2022.

- Soutenir les projets à forte valeur ajoutée et sources d’emplois sur la 6è circonscription en lien avec les Maires et Communautés d’Agglomérations (Ex :

Création d’une zone d’activité économique sur Sainte-Marie, Création du Port Maritime à Saint-André, etc …)

3- PourNoutPéi : Accompagner la formation des Jeunes

- Cibler le développement des compétences pour accompagner le recrutement des salariés du secteur privé à La Réunion (22 700 postes à pourvoir d’ici fin

2022).

4- PourNoutPéi : Adapter les textes et lois aux besoins de La Réunion

- Appliquer pleinement l’article 49 de la loi ESSOC qui permet au préfet d’adapter une norme votée sur le plan national, dans le domaine du bâtiment, s’il est démontré que le résultat est équivalent.

- Modifier et Simplifier des normes françaises et européennes dans les secteurs concernés (Droit du Travail, Code des Marchés, Agriculture, etc…)

5- PourNoutPéi : Accélérer le développement de la production locale

- Mener à terme la révision de l’Octroi de Mer en veillant à protéger la production locale et les recettes fiscales destinées à financer les collectivités locales.

- Appliquer la Stratégie du Bon Achat qui consiste à dédier minimum 30% des marchés publics et privés aux entreprises réunionnaises.

6- PourNoutPéi : Renforcer la solidarité envers les plus vulnérables

- Créer un chèque inflation de 100 euros par mois sur 3 mois (reconductible) pour les plus vulnérables (inférieur à 1,3 SMIC).

7- PourNoutPéi : Enfin un logement digne pour tous !

- Transférer les crédits non utilisés dans le cadre du Plan Logement Outre-Mer (1, 6 Milliards d’euros) vers la réhabilitation des logements de La Réunion dès 2023.

8- PourNoutPéi : Renforcer l’offre de soin médicalisée

- Soutien financier du deuxième parent accompagnant lors de la prise en charge médicale des enfants en obligation de soin sur le sol métropolitain.

- Mise en place d’une permanence médicale destinée à délivrer les certificats de décès durant les week-ends.

- Développer la médecine de proximité, en augmentant le nombre de Maisons de Santé d’ici 5 ans (La Réunion en compte 13 actuellement.)

9- PourNoutPéi : Accompagner nos agriculteurs

- Prise en charge à hauteur de 50 % du coût de la tonne d’engrais passée de 680 euros à près de 1 400 euros en 2022.

10- PourNoutPéi : Préserver notre environnement, accompagner la transition Ecologique

- Développer une alternative au " tout carburant " par la création d’une filière hydrogène pour les véhicules de transport en commun et les véhicules marchandises dans un premier temps.

11- PourNoutPéi : Remettre la voix des Citoyens au coeur des décisions politiques

- Maintien durant toute la durée du mandat, d’un lien entre le député, la suppléante, les élus et les citoyens de la 6è circonscription (Création d’un conseil de circonscription).

12- PourNoutPéi : Redorer, redonner de la crédibilité à l’action publique

- Reverser chaque mois 1000 euros de l’indemnité parlementaire à des associations de la 6è circonscription durant toute la durée du mandat (Soit 60 000

euros sur 5 ans).