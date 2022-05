Aujourd'hui s'est tenu un conseil municipal à La Possession. Notre groupe, Demain Ensemble La Possession, tient a réagir sur certaines décisions prises lors de ce conseil. (Photo d'illustration : Vincent Rivière)

Parmi les points abordés, nous observons que le conseil municipal souhaite interdire l'usage des bougies et des chants religieux lors des veillées mortuaires et des enterrements. Nous demandons à la municipalité de retirer ce règlement absurde en signe de respect envers les pratiques religieuse locale. En effet, lors de l'étude des affaire n°15 concernant le règlement intérieur du cimetière et l'affaire n°16 concernant le règlement intérieur de la salle de veillée mortuaire, nous déplorons que la municipalité s'attaque brutalement à des traditions présentes dans certaines familles depuis plusieurs siècles. C'est une attaque inacceptable et inutile contre nos traditions funéraires !

Nous rappelons qu'une municipalité ne doit en aucun cas interférer dans les pratiques religieuses, c'est le principe même de la laïcité. Nous ne comprenons d'ailleurs pas quel est le but recherché par de telles mesures. Nous demandons clairement à la majorité municipale de revenir sur ces décisions.