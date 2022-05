Au final, les élections présidentielles sont vites passées. Elles sont, à présent, derrière nous. Cependant, les problèmes qu'elles ont soulevés, les préjugés qu'elles ont accentués, les idées néfastes qu'elles ont introduites sont bel et bien persistantes. Et ces idées-là vont continuer à polluer les débats de la vie publique de notre pays, pas seulement être des sujets d'actualité politique ou de simples questions/points de désaccords profonds / réels / supposés / légers

Pourtant, ce dont on a le plus besoin, c’est bien d’apaisement. L’apaisement face aux chocs dus à la violence économique résultant de l’effort de guerre. L’apaisement face à un délitement manifeste et profond du tissu social. L’apaisement, encore et toujours, face à la perte de repères, face à l’inexorable décrédibilisation de la parole politique qui s’arroge à tout-và tous les problèmes qui se posent aux Hommes et à la vie en société sans toutefois disposer des moyens de tous les régler, notamment les problèmes existentiels et de perte de sens de la vie.

On a donc besoin d’apaisement dans un moment de rejet fort et de persistance de graves tensions au sein de la population, entre ses différentes composantes. Parce qu’au final, aucun discours présidentiel n’a prôné le compromis et la réconciliation des français les uns avec les autres. Aucun mot n’a été prononcé pour faciliter, indépendamment de leur statut social, toutes celles et touts ceux qui sont le cœur battant de la France. De ce si grand et beau pays sur lequel le soleil ne se couche jamais, en raison de la diversité de ses territoires dispersés aux quatre coins du Monde, en raison de la richesse de son héritage, trésor qui ne cesse de se fructifier au gré de son métissage.

Parce que beaucoup d’espoirs, de voix et d’êtres ont été déçus par les résultats, courus d’avance, de la ferveur d’un moment central de notre vie politique, certains se sont dits qu’ils joueraient, bon gré, malgré, le troisième tout, qui, dans les rues, au travers des mouvements sociaux qui se promettent comme durs et éprouvants alors que le syndicalisme n’a cessé la poursuite implacable de son déclin. Tandis que d’autres, attendent, des législatives, qu’un véritable contre-pouvoir, aux contours, pour l’instant, incertains, s’installe et permette un fonctionnement réellement démocratique des rouages de notre pays au travers de l’éventualité d’une 4ème cohabitation.

Cependant, quels que soient les résultats des législatives, nous devons avoir en tête que l’amour de notre patrie embrasse dans le même idéal, un bel avenir pour chacun(e) de ses citoyen(nes) qui n’ont pas à être opposé(e)s constamment les un(e) aux autres dans un raisonnement dualiste et manichéen, dans une forme de quasi-fiction et de déni, dans une dichotomie purement rationnelle en dehors de tout esprit affectif, de tout impératif de fraternité entre celles et ceux qui peuvent faire quelque chose pour les autres et qui doivent le faire envers celles et ceux qui en ont le plus besoin, avant que les Appels à la solidarité ne soient exprimés.

Par ailleurs, il ne s’agit pas seulement de générosité ou de philanthropie qui nous serviraient de gage de bonne conscience, qui masqueraient nos propres insuffisances ou encore qui souligneraient nos propres limites. Il s’agit plutôt de faire œuvre d’apaisement au sein de la société. Un apaisement nécessaire, que l’on obtient par la basique revivification de l’esprit d’entraide, de l’activation énergique et vivace de la logique des réseaux au profit de nos jeunes talents et compétences. Au demeurant, il s’agit de redonner la dignité, qu’il(elle) mérite, à chacun(e) par le sentiment d’utilité dans l’expression d’une volonté unanime et manifeste d’engagement envers autrui.

Voilà, ce à quoi, chacun(e) d’entre nous, qu’il(elle) soit élu ou pas, doit s’évertuer à lutter contre toutes les formes d’une société portée par la dérive des émotions ou par le débordement de colères face aux injustices les plus flagrantes et aux impuissances les plus frappantes. Chacun(e) peut le faire, à son échelle, à son niveau d’action !

Youssouf Omarjee