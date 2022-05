Les gauches enfin réconciliées, s'exclament nombre de militant-e-s de la gauche modérée à la gauche radicale en passant par le Parti communiste. Cette réconciliation répond pour sûr à une profonde aspiration des électeurs et électrices de gauche. D'où leur " vote utile " en faveur de Jean-Luc Mélenchon, au premier tour de la présidentielle, le 10 avril 2022, dans l'espoir qu'il soit présent au second tour, - du moins pour la moitié d'entre eux, selon l'institut de sondage Opinion way. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Fort de son succès au premier tour de la présidentielle en arrivant à la troisième position avec 21,59 % des suffrages exprimés, Jean-Luc Mélenchon s’est présenté comme le leader incontesté de la gauche, tout en invitant les partis de gauche à rejoindre son mouvement, La France insoumise, dans une Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) en vue des législatives du mois de juin. Une ‘ OPA’ couronnée de succès. Après le ralliement d’EELV et du PCF, le PS a fini, après une semaine de négociations intenses, par donner son accord à cette union des gauches. De quelle union populaire s’agit-il de construire ?



- Vers une nouvelle union de la gauche ?



Pour Jean-Luc Mélenchon, cette union des forces de gauche pour les prochaines législatives a déjà un caractère historique, " " nous sommes en train d’écrire une page de l’histoire politique de la France ", a déclaré le leader de France Insoumise. Mais tout dépendra de la suite. Pour l’instant, il y a un accord électoral qui se veut programmatique. L’objectif est d’obtenir une majorité, en imposant Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre dans une cohabitation avec Emmanuel Macron, – une cohabitation qui pourrait être houleuse : à défaut d’obtenir cette majorité, la Nupes deviendrait la principale force d’opposition dans la prochaine législative. Présentement, on n’est qu’au début d’une alliance électorale reposant sur des bases fragiles. Les communistes, les écologistes et les socialistes y voient une chance d’avoir un groupe (ou de sauver leur groupe) de députés à l’Assemblée nationale pour exister. Les Insoumis, même triomphants au sein de la gauche, ont besoin des socialistes et des écologistes (de leurs réseaux locaux notamment) pour obtenir un nombre conséquent de députés. S’ils y vont seuls, le risque existe qu’ils soient réduits à une poignée seulement. Outre ce sauve-qui-peut ou ce pari audacieux, il s’agit d’un accord d’appareils qui impose d’en haut des arbitrages, – paradoxe à l’heure où on parle de plus en plus de démocratie participative. Et ce, de manière brutale et pour un résultat très inégalitaire : plus de 350 circonscriptions pour les Insoumis contre 100 pour les écologistes, 70 pour le PS et 50 pour les communistes. Ensemble, mais sous l’empire du plus fort ! En outre, il s’agit d’accord programmatique qui porte la marque de LFI et qui masque les divergences profondes, voire antagonistes, sur la politique économique et la politique internationale entre les diverses formations politiques de l’union des gauches. L’alliance électorale pourra-t-elle durer au-delà du scrutin ?



Dans un premier temps, il faut que le calcul d’appareils soit effectivement suivi sur le terrain. Mais, comme le dit Bruno Cautrès, chercheur au CEVIPOF, c’est finalement le résultat des législatives qui donnera un coup d’accélérateur ou de frein à l’union. " Si les écologistes et les socialistes n’obtiennent pas un gain net de sièges par rapport à s’ils s’étaient présentés seuls, l’alliance sera mise à rude épreuve. " (cf. Ouest-France, Alice DAUDRIX, 06/05/2022) En revanche, si les diverses composantes de l’alliance obtiennent un très bon score, mieux qu’en 2017, et parviennent à une opposition constructive, tout en surmontant leurs désaccords, ils pourront présenter une candidature unique à la prochaine élection présidentielle. Ce n’est pas gagné d’avance, tant les divergences sur l’Union européenne, sur l’Otan, le degré de soutien à l’Ukraine, les dispositions économiques… sont profondes.

- Gagner les élections, pour faire quoi ?

Avec la stratégie mise en place par LFI et maintenant par la Nouvelle union populaire écologique et sociale, on en reste au traditionnel Comment gagner les élections et la délégation de nos attentes à des professionnels ou futurs professionnels de la politique, avec, de surcroît, un combat Mélenchon/Macron dans un dit ‘troisième tour’. Or, être la principale force d’opposition à la politique d’Emmanuel Macron ne signifie pas enclencher une dynamique de transformation sociale forte, et encore moins une dynamique d’émancipation – " l’émancipation avec laquelle se confond la gauche " (Jean-Luc Mélenchon) – à partir des initiatives citoyennes, des paroles populaires, des mouvements

sociaux et les expériences alternatives afin de contrôler tout pouvoir vertical (Philippe Corcuff).

Cette élection présidentielle – il convient de ne pas l’oublier – a été marquée, comme le dit justement Pierre Rosanvallon, " par la montée de “l’électeur stratège”, qui décide en fonction des sondages et tente de conjurer ce qu’il identifie comme des dangers ". Et il sait que son travail n’est pas fini. D’où la nécessité d’une démocratie participative qui ouvre la voie à un débat serein, ininterrompu et constructif (cf. Chloé Morin et Véronique Reille Soult, Le Monde, 29/04/2022). Il ne convient pas d’oublier non plus que l’extrême-droite a cumulé au premier tour de la présidentielle un peu plus que 30 % des suffrages exprimés et que Marine Le Pen a obtenu au second tour 41,46 % des suffrages, soit 13, 2 millions de voix. Du jamais vu depuis le début de la Ve République pour un parti d’extrême-droite qui porte une solution nationaliste et xénophobe. À la Réunion, Marine Le Pen, au second tour, est arrivée en tête dans pratiquement toutes les communes, obtenant 59, 57 % des voix. Presque le même score qu’à Mayotte. Dans les Antilles, toujours au second tour, elle a enregistré plus de 60 % des voix. Certes, les voix recueillies par Marine Le Pen ne peuvent être dans leur totalité qualifiées " d’extrême-droite ", mais les idées de l’extrême-droite gagnent du terrain. Nous assistons même à une droitisation du débat public depuis quelques décennies. " L’extrême-droite impose des mots, des raisonnements, des images qui ont infiltré les têtes ", commente Raphaël Llorca, communicant et auteur de " Les nouveaux masques de l’extrême-droite ". Et que dire du taux d’abstention : près de 3 0% en métropole et 50 % en moyenne dans les

territoires ultramarins !

Des défis à relever

Comment relever tous ces défis ? Comment réconcilier les citoyens avec leurs représentants politiques et leurs institutions ? Comment reconquérir toute une partie de la société qui s’est détachée de la gauche après le quinquennat de François Hollande ? Comment répondre à celles et ceux qui demandent plus de démocratie, en refusant une politique des tutelles – un chèque en blanc pour cinq ans à une force politique quelconque ? Comment réorganiser la gauche autour de ses grandes valeurs – d’égalité, de liberté, de fraternité, d’émancipation, de progrès, de culture et d’ouverture sur l’international – et qui porte haut les couleurs de la transformation sociale et écologiste ? Comment réinventer une gauche qui aide les uns et les autres à agir pour leur émancipation, en faisant émerger des sujets libres et l’émancipation collective. A court terme, proposer les voies et moyens pour mettre nos sociétés sur la voie d’une transformation sociale et écologiste. Pour répondre à ces nombreux défis et s’unir dans la clarté, la gauche doit se dégager de son confusionnisme idéologique actuelle, c’est-à-dire du bricolage idéologique entre des idées d’extrême-droite, de droite, de gauche modérée et de gauche radicale, en vue de redessiner une gauche pluraliste et émancipatrice.