Candidat du PEUP, le parti qu'il représente à Saint-Louis, Philippe Laïnin Rangama annonce qu'il retire finalement sa candidature. Il affirme ne pas vouloir "ajouter de la division à la division dans la circonscription 7" mais regrette de ne pas avoir obtenu l'investiture de la NUPES. Il s'exprimera dans les jours à venir afin de clarifier sa décision. Nous publions ci-dessous sa tribune (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"L'union des gauches à la Réunion est désormais connue, beaucoup d'entre vous s'étonnent d'apprendre que je n'ai pas obtenu l'investiture de la NUPES (Nouvelle union populaire écologique et sociale) dans la 7ème circonscription. Je prends acte de cette décision et regrette, bien entendu, de ne pas pouvoir participer à ce rendez-vous démocratique qu'est l'élection d'un député à l'Assemblée Nationale. J'avais des idées, des propositions innovantes à soumettre aux suffrages des électrices et électeurs dans le cadre de cette campagne électorale et ce dans l'intérêt des Réunionnais.

Aujourd’hui, j’ai accepté ce mode de désignation, je ne peux me défausser de cette règle et apparaître comme celui qui divise son camp. D’ailleurs, je suis le premier à défendre l’alliance des forces progressistes…j’en ai donné l’exemple en juin 2020 lors du 2nd tour des élections municipales en créant une dynamique d’union à Saint-Louis.

Une fois de plus, on a tenté de m’effacer du débat public parce que…le parti politique le PEUP que je représente à Saint-Louis gène certaines personnes…parce que vouloir émanciper le peuple réunionnais est quelque chose qui dérange ! Mais on dit souvent " ce qui ne tue pas renforce ".

Mme la Présidente de Région, Huguette Bello, m’avait demandé de m’engager dans cette bataille électorale. Je retiens que cette attention portée à mon égard est pour moi une preuve de reconnaissance pour mon implication dans la vie politique locale.

Je tiens à la remercier et lui dire qu’elle aura toujours ma confiance.

Je sors plus que jamais renforcé et enrichie de ce que je viens de vivre…je reviendrai vers vous dans les jours à venir afin de vous apporter de plus amples explications.

Philippe Laïnin RANGAMA"