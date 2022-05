Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 1 heures

A l'heure où la campagne officielle débute et que de plus en plus d'électeurs déclarent ne plus vouloir voter, il est temps de proposer de vraies mesures de moralisation de la vie publique, fondement même d'une démocratie vivante.

A l'heure où la campagne officielle débute et que de plus en plus d'électeurs déclarent ne plus vouloir voter, il est temps de proposer de vraies mesures de moralisation de la vie publique, fondement même d'une démocratie vivante.