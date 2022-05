C'est entouré de près de 300 militants, que la candidate communiste, Nadine Gironcel Damour et son suppléant Aldo Hivanhoe ont inauguré leur permanence de campagne, ce samedi 28 mai 2022, au Centre-ville de Sainte-Suzanne. (Photo : DR)

Une belle mobilisation militante, pour lancer officiellement cette campagne pour les législatives 2022, dans la 6 ème circonscription !

A l’occasion de cet évènement, se sont succédés, pour les discours officiels, le conseiller Départemental, René SOTACA, le président d’honneur du Parti Communiste Réunionnais, Elie Hoareau et Monsieur le Maire, Maurice Gironcel, avant les prises de parole des

candidats. Aldo Hivanoe, suppléant de la candidate P.C.R. a souligné son engagement fort, pour porter, aux côtés de Nadine Gironcel Damour, un projet qui soit en adéquation avec les attentes des Réunionnais et les valeurs du Parti Communiste Réunionnais : " Nous devons continuer à œuvrer pour la reconnaissance des droits des plus faibles et des plus démunis. Le Parti communiste réunionnais est pour le partage équitable des richesses, le partage des biens communs. Oui, il faut contester les logiques de privatisations et cette tendance de plus en plus persistante, pour le libéralisme économique. "

Puis, l’occasion a été donnée, à la candidate du PCR, de remercier les militants pour leur belle mobilisation et de rappeler sa fierté d’être réunionnaise, sa fierté de se placer dans le sillon des militants du Parti Communiste Réunionnais, qui ont fondé ce parti et qui ont menés tant de combats pour défendre les intérêts du peuple réunionnais. Son ambition, en tant que future députée, accompagner au mieux la mise en place de la conférence territoriale élargie, afin de pouvoir défendre un projet de développement pour LA REUNION : " Un projet réunionnais, fait par les réunionnais, pour les réunionnais. "

Par ailleurs , elle a annoncé quelques mesures phares de son programme intitulé " AVEC LA REUNION ", dans le cadre de ses législatives " Nous proposons de faire acter une loi de programmation avec les moyens nécessaires pour impulser un nouveau modèle économique avec des actions concrètes en faveur du pouvoir d’achat, avec pour exemple, la revalorisation des salaires, des retraites. En faveur du logement, nous suggérons de mettre en place un plan pluriannuel d’investissement sur l’habitat pour offrir un logement décent à chaque famille réunionnaise "

Des perspectives, dont la dynamique est lancée avec cette inauguration de permanence réussie, qui symbolise le coup d’envoi de la campagne officielle pour ces élections législatives.