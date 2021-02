Tonton David, chanteur réunionnais et figure du reggae en France, est décédé à l'âge de 53 ans, ont indiqué un de ses enfants et son ancien manager à l'AFP. Il était notamment célèbre pour son tube "Chacun sa route" dans les années 1990, repris dans le film Un indien dans la ville. (Photo AFP)

Ce sont d'abord les chanteurs Pierpoljak et Nuttea qui l'ont annoncé sur leurs pages Instagram. "Ouah je suis dévasté... je viens d'apprendre que mon ami Tonton David est mort" annonce, très ému, Pierpoljak.

Tonton David a un AVC dimanche avant de s’éteindre ce mardi 16 février 2021, une information ensuite confirmée à l’AFP.

Le chanteur, dont le vrai nom était David Grammont, est né à La Réunion en 1967 et s'était installé il y a près de 15 ans en Lorraine avec sa famille, après une enfance en région parisienne à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne).

Il était notamment connu pour sa chanson, diffusée dans le film Un indien dans la ville, "Chacun sa route".

Autre tube, la chanson "Sûr et certain", dont les paroles font étrangement écho aux périodes troublées que nous vivons. "Car je suis sûr sûr / Qu'on nous prend pour des cons / Oui j'en suis certain / Quelque chose ne tourne pas rond / Il est temps que la musique joue et que la basse résonne / Nous sommes dans la zone rouge le système nous assomme / Maquillage, des bavures policières / Falsification de l'histoire".

Titre dans lequel l'artiste fait allusion à ses racines réunionnaises et dénonce l'oubli des territoires ultramarins par la Métropole : "Originaire d'une ile classée Dom-Tom / Assistance sans calculs, monnaie de la Métropole / Par ci le Club Med, par là les maisons Vendôme / Calmer le peuple à coups de RMI, que personne ne s'affole..."

- Pluie d'hommages -

Après son annonce sur Instagram, Pierpoljak a partagé un nouvel hommage sur Facebook : "Adios bandulu" a écrit l'artiste.

Adios bandulu

"RIP l'ami" a publié quant à lui le chanteur Nuttea sur Instagram.

"Que tonton David repose en paix" a témoigné l'acteur Omar Sy sur Twitter.

Que Tonton David repose en paix 🙏🏿



Le blues des racailles,

Peuples du monde,

Le blues des racailles,

Peuples du monde,

toute mon enfance ...

Animateurs, journalistes, chanteurs, acteurs... le monde de la culture rend hommage à une figure emblématique du reggae.

RIP Tonton David ... live de 1994 " sûr et certain "

