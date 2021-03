Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Salle pleine (et règles Covid appliquées) pour le lancement du programme du Festival du Film Scientifique 2021 à Kélonia. Le film du réalisateur réunionnais Rémy Tézier a été projeté pour l'occasion. Le documentaire "Quand les baleines et les tortues nous montrent le chemin" raconte le retour des baleines à bosse et des tortues marines à La Réunion avec des plans à couper le souffle. (Photo : Kélonia)

