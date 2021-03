Ce dimanche 28 mars 2021 le Bisik accueille le groupe Kervéli. "Cinq dalons qui vont sans nul doute conquérir vos coeurs avec le métissage d'instruments du classique et les sonorités traditionnelles de la Réunion. Nous aurons la chance de découvrir les compositions de " Maloya à cordes ", leur premier album sorti l'an dernier" écrit l'organisateur du spectacle dans un communiqué. Pour rappel, couvre-feu à 18h oblige, le Bisik (Saint-Benoît) reporte tous ses concerts dimanche après-midi à partir de 12h pour la formule "Manzé" et 14h pour les autres formules (Photo DR/Bisik)

Cette après-midi sera, "comme à chaque fois depuis la réouverture du Bisik, assortie de performances artistiques et de surprises inattendues dans les jardins du Bisik avec Les Pépites de la compagnie Aberash et ses comédiens inspirés qui nous accompagnent encore une fois, cette année, pour notre plus grand plaisir" informe le Bisik

Début du concert à 15h00 !

Le protocole sanitaire est toujours en vigueur. Les concerts en station debout sont interdits, le Bisik s'adapte et propose :

- Koté kour et Zardin new

Possibilité de réserver des repas avec supplément par téléphone (repas servis à partir de 12h). Arrivée souhaitée à 14h pour profiter des performances artistiques de la Cie Aberash. Place assise réservée dans la salle pour assister au concert masqué.

- Koté Sèn new

Table réservée dans le Jardin. Arrivée souhaitée à partir de 12h pour le repas et les performances artistiques de la Cie Aberash. Place assise réservée dans la salle pour assister au concert masqué. Choisissez votre repas directement sur HelloAsso.

Plus de renseignements sur les réservations ici

