Le Parlement a adopté définitivement le jeudi 8 avril 2021 une proposition de loi pour protéger et promouvoir les langues régionales, après le vote favorable de l'Assemblée nationale en deuxième lecture malgré les réticences du gouvernement et des députés LREM. Une bonne nouvelle pour la langue créole. La préservation et l'enseignement du créole à l'école sont en effet des combats menés de longue date par de nombreuses personnalités réunionnaises. Roger Ramchetty, président du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et enseignant de métier, se réjouit de cette décision. Entretien (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Imaz Press : "La loi a été votée à la surprise générale. Quel regard portez-vous dessus ?"



Roger Ramchetty : "C'est un combat que nous menons depuis de nombreuses années. C'est donc forcément une bonne nouvelle, et nous accueillons cela avec une très grande satisfaction. Nous avons tout de même quelques réserves et restons sceptiques face à l'application de cette nouvelle loi, mais de manière générale, nous sommes bien évidemment très heureux de cette avancée.



Il faut aussi noter que ce vote s'est fait alors que la majorité n'était initialement pas favorable à loi. Et pourtant, beaucoup de députés n'ont pas suivi les préconisations de la majorité, et ont préféré dépasser le clivage des partis politiques pour voter, non par appartenance, mais par conviction. C'est une grande victoire. Car il faut aussi savoir que ce combat existe depuis 1951, avec le vote de la loi Deixonne, qui est la première à avoir autorisé l'enseignement des langues régionales. Elle n'a cependant pas eu les effets escomptés, en raison d'un manque de moyens"



Imaz Press : "Maintenant que le créole peut être enseigner en classe, il faut s'accorder sur la grammaire et l'orthographe. Comment faire ?"



Roger Ramchetty : "La question a bien avancé ces dernières années, notamment en question de grammaire. Il y a eu un consensus entre de nombreuses institutions pour s'accorder sur une graphie qui est désormais largement acceptée. C'est celle-ci qui sera enseignée en classe.



Je pense que ces questions de grammaires ne sont plus d'actualité aujourd'hui, nous avons fait de grandes avancées ces dernières années. Nous sommes capables de faire sans cette problématique, qui date finalement d'une autre époque. Des études ont notamment été faites dans ce sens, de nombreuses thèses ont été publiées. Ce n'est pas une problématique qui nous inquiète particulièrement"



Imaz Press : "Quelles problématiques vous inquiètent aujourd'hui ?"



Roger Ramchetty : "Les moyens qui vont être alloués à cet apprentissage ! Il y a un véritable besoin de formation des enseignants. Beaucoup ont une habilitation, mais peu sont réellement formés pour enseigner en créole. C'est une composante que le rectorat doit prendre en considération si on veut vraiment dispenser des cours en créoles aujourd'hui. Ce manque de formation pédagogique est un frein, car nous n'abordons pas les choses de la même manière quand on enseigne dans une classe bilingue. Et je pense que le rectorat n'a pas pris la mesure de ce besoin.



Parallèlement, il y a aussi la question des parents. Si on regarde les sondages, la majorité de la population est pour un enseignement en créole. Mais dans la réalité des faits, peu sont enclins finalement à laisser leur enfant en bénéficier, car il y un manque de compréhension sur le déroulement qu'aurait une classe bilingue. Il faut pouvoir les rassurer quant aux bienfaits de l'enseignement bilingue. Certains peuvent s'inquiéter des répercussions sur l'apprentissages de leurs enfants, quand en réalité, de nombreuses études ont démontré que ce type d'enseignement avait de nombreux bienfaits sur le développement des enfants.



Par ailleurs, à La Réunion, certains parents pensent parler en français à leurs enfants, quand en réalité ils parlent un mélange de créole et de français. Au final, ces enfants ne sont pas totalement francophones, et entament leur scolarité avec un français imparfait. Pour pouvoir enseigner dans les deux langues, il faut pouvoir différencier les deux. Encore une fois, il est du devoir du rectorat de faire différencier les langues et donner les moyens de communiquer sur la question".



Imaz Press : "La Réunion n'est pas dans le même schéma qu'en métropole. Cela change-t-il quelque chose à l'intérêt de cette loi ?"



Roger Ramchetty : "C'est vrai que nous ne sommes pas la même situation que de nombreux territoires : le créole réunionnais est pratiqué par tous, il est présent au quotidien dans nos vies. Dans d'autres régions, la langue régionale a presque disparu, ils doivent recréer un bain linguistique dans lequel la pratiquer. Cela nous donne finalement un avantage dans le vote de cette loi : l'unique problème à régler, c'est le manque de moyen".



Propos recueillis par as/www.ipreunion.com / [email protected]