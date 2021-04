C'est un grand talent de La Réunion qui s'en va : le sculpteur de basalte Gilbert est Clain est décédé à l'âge de 79 ans. Il s'est éteint à Ilet Furcy, dans le cirque de Cilaos, où un musée lui est dédié. Autodidacte, il n'a commencé à sculpter qu'à partir de ses 34 ans après avoir travaillé comme planteur de cannes, vendeur de boeufs ou encore bazardier. Il a réalisé beaucoup de commandes pour les églises de l'île puis pour les collectivités et ses oeuvres font partie aujourd'hui des collections du musée Léon Dierx et du FRAC Réunion. Les élus de l'île lui rendent hommage.

Né en 1942 à La Réunion, Gilbert Clain était connu pour son travail du basalte mais il sculptait également le bois (jacquier, margosier, tamarin…) et le corail. Ses réalisations s'attachent à la culture créole sous toutes ses formes, avec des inspirations venues d'Afrique, de Chine, de Inde et d'Europe.

Les internautes lui rendent hommage sur les réseaux :

"Je viens d'apprendre avec tristesse le décès de Gilbert Clain, cousin de mon papa. Premier sculpteur réunionnais, autodidacte et inspiré, ses oeuvres m'ont émue dès l'enfance, alors qu'il n'était qu'un tailleur de pierre, et s'essayait au figuratif" écrit Catherine Clain sur Facebook. "J'aimais son caractère enjoué, son humilité malgré son immense talent !

Comme on le dit en Afrique, que la terre lui soit légère... Phaonce, Heva et Anchaing, les 3 Grâces de Trois Bassins, et bien d'autres oeuvres resteront les témoins de son passage discret et marquant sur son île."

Des élus lui rendent hommage. "Gilbert Clain est né dans un autre monde, une Réunion qui aujourd'hui n'existe plus, ce fameux " tan lontan " dont on entend si souvent parler..." écrit Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis.

"Les Arts de La Réunion perdent un talent exceptionnel ; Gilbert Clain, le sculpteur est décédé. L'héritage qu'il nous laisse est un zarlor qui honore et inscrit notre île avec grandeur et beauté dans l'Histoire des Arts de l'Ocean Indien" écrit la maire de Saint-Paul Huguette Bello.

"Notre ville perd aujourd’hui l’un de ses citoyens les plus créatifs et passionnés (...) Son art marquera à jamais nos mémoires" témoigne la maire de Saint-Louis Juliana M'Doihoma.

