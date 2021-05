Publié il y a 59 minutes / Actualisé le Mardi 04 Mai à 11H44

L'artiste graffeur Jace et la photographe Charlotte Boiron s'unissent dans un projet artistique commun en "mettant des gouzous partout". Des pierres colorées et habillées de ces petits personnages ont été posées dans les rivières, les cascades et les lagons de La Réunion. Jace a réalisé une vingtaine de galets en tout, entre 12 et 15 kilos, disposés "aux quatre coins de l'île". Il s'est appuyé sur Charlotte Boiron pour immortaliser ce voyage aquatique des gouzous et en faire une exposition qui débute ce samedi 8 mai. (Photo : Facebook / Charlotte Boiron)

L'artiste graffeur Jace et la photographe Charlotte Boiron s'unissent dans un projet artistique commun en "mettant des gouzous partout". Des pierres colorées et habillées de ces petits personnages ont été posées dans les rivières, les cascades et les lagons de La Réunion. Jace a réalisé une vingtaine de galets en tout, entre 12 et 15 kilos, disposés "aux quatre coins de l'île". Il s'est appuyé sur Charlotte Boiron pour immortaliser ce voyage aquatique des gouzous et en faire une exposition qui débute ce samedi 8 mai. (Photo : Facebook / Charlotte Boiron)