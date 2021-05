Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Le Réunionnais Cyprien ne sera pas The Voice 2021. C'est Marghe Davico qui a remporté ce samedi soir 15 mai 2021 la finale de cette émission phare de TF1. Coaché par Amel Bent, Cyprien Zeni a été éliminé en même temps que Mentissa, coaché par Vianney, après un premier vote en milieu de soirée. Seuls Marghe, élève de Florent Pagny et Jim Bauer, coaché par Marc Lavoine ont donc accédé à la dernière étape de la finale. Et c'est Marghe Davico, originaire de Madagascar qui a donc été couronnée.

Le Réunionnais Cyprien ne sera pas The Voice 2021. C'est Marghe Davico qui a remporté ce samedi soir 15 mai 2021 la finale de cette émission phare de TF1. Coaché par Amel Bent, Cyprien Zeni a été éliminé en même temps que Mentissa, coaché par Vianney, après un premier vote en milieu de soirée. Seuls Marghe, élève de Florent Pagny et Jim Bauer, coaché par Marc Lavoine ont donc accédé à la dernière étape de la finale. Et c'est Marghe Davico, originaire de Madagascar qui a donc été couronnée.