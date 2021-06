Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 18 heures

Non pas "dans l'attente d'un héros, d'un mari, mais de ce jour où du Covid il en sera fini" ironise le Kabardock, la salle de spectacle a présenté la liste de ces concerts pour le mois de juin 2021. Mademoiselle Rouge et Cedric et ses dalons se produiront dès le 11 et le 12 juin. Davy Sicard, Sabouk et Pierre de Bethmann s'enchaineront pour le reste du mois de juin dans la grande salle Le Kargo. (Photo Kabardock)

