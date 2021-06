Publié le Vendredi 11 Juin à 02H58 / Actualisé le Vendredi 11 Juin à 09H27

Les groupes Zeko et Kervéli ont tenu un concert ce samedi 5 juin 2021 au Teat de Saint-Gilles. Kervéli est un groupe de "maloya à cordes métissant les instruments du classique et les sonorités traditionnelles" indique le groupe. "Kervéli c'est l'histoire de cinq dalons, amoureux de musique et influencés par des univers radicalement différents, qui ont décidé de se réunir pour voyager, rire et partager." ajoute le groupe. (photos : Kervéli)

Les groupes Zeko et Kervéli ont tenu un concert ce samedi 5 juin 2021 au Teat de Saint-Gilles. Kervéli est un groupe de "maloya à cordes métissant les instruments du classique et les sonorités traditionnelles" indique le groupe. "Kervéli c'est l'histoire de cinq dalons, amoureux de musique et influencés par des univers radicalement différents, qui ont décidé de se réunir pour voyager, rire et partager." ajoute le groupe. (photos : Kervéli)