Comme partout en Europe, ce samedi 3 juillet marque la 17ème édition de la Nuit européenne des musées. Après plusieurs mois de fermeture, le public pourra retrouver le plaisir du contact direct avec les oeuvres et profiter des programmations proposées gratuitement dans de nombreux musées participants. Retrouvez le programme des animations à La Réunion, prévues en fin de soirée pour permettre aux établissements de fermer avant 23h, comme le veulent les nouvelles règles sanitaires.

Retrouvez le programme en détail ci-dessous :

Afin de garantir la sécurité des visiteurs et des équipes participantes, la Nuit européenne des musées se déroulera dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur dans chaque territoire au moment de la manifestation.

NORD

• Musée Léon Dierx, 28 rue de Paris, Saint-Denis :

19h00 : Visite libre de l’exposition permanente.

19h00-19h30 : " La classe, l’œuvre " : Portrait d’Eugénie Aubry-Lecomte par Hyacinthe Auby-Lecomte.

Une des œuvres du Louvre, le Portrait d'Eugénie Aubry-Lecomte par Hyacinthe Aubry-Lecomte, a été choisie par la classe de CM1 de l'école de Denis Salaï de Saint- Benoit pour l'opération La Classe l'œuvre qui se déroule tous les ans à l'occasion de la Nuit des musées. Les élèves, accompagnés dans leur démarche artistique par le plasticien réunionnais Stéphane Kenklé, exposeront leurs travaux en écho à celle du Louvre.

• Musée des arts décoratifs de l’Océan Indien (MADOI), Villa de la Région, 49 rue de Paris, Saint-Denis : ouvert sous réserve, consulter le site internet suivant.

• Muséum d’histoire naturelle, 1 rue Poivre, Saint-Denis :

11h00-12h30 : La classe, l'œuvre. Restitution par des élèves de primaire d'un projet sur la Roussette noire.

L'artiste Solen Coëffic a travaillé la technique de peinture et pastel gras (effet gravure) avec une classe de CM1 de l'école Jules Reydellet sur la Rousette noire.

17h30 : Animation grand public sur les Chiroptères en partenariat avec le Groupe Chiroptères Océan Indien.

• A la découverte des chauves-souris dans le Jardin de l’État : écoute et observation crépusculaire (30 min) ;

• Présentation interactive (1h30) ;

• Projection du film " Une Vie de Grand Rhinolophe " de Tanguy STOECKLÉ et temps d’échanges (1h).

OUEST

• Musée Historique de Villèle, Domaine Panon-Desbassyns, Saint- Gilles-les-Hauts :

18h00 : visite libre du site de Villèle

• Visite aux chandelles de la collection permanente du rez-de-chaussée du musée ;

• Visite libre du Mémorial de l’hôpital des esclaves ;

• Projection de la vidéo " Visite de Paris au XVIIIème siècle, quartier du Grand Châtelet ", paysages sonores de Mylène Pardoen (salle d’animation).

18h30-19h00 : " Bagass ! ", projet de revalorisation de la canne et plus particulière de la bagasse de Johanna Grégoire.

• Exposition d’une cuisine mobile et présentation du projet par l’artiste ;

• Dégustation de tisanes ;

• Diaporama sur la résidence effectuée avec les élèves de 3ème du collège Célimène Gaudieux de la Saline les Hauts.

18h30-20h00 : restitution des résidences artistiques " Patrimoine et création " des artistes Johanna Grégoire (2021) & Lino Mérion (2020).

19h30-20h00 : " A koz ? Ah Koze ! ", projet chorégraphique de Lino Mérion qui questionne sur l’identité réunionnaise et son patrimoine culturel.

• Présentation du projet par l’artiste ;

• Danse en solo ;

• Temps de parole et d’échange avec le public.

De 18h30 à 20h00 : ambiance percussion lors des résidences artistiques.

Concert & téat la kour (sous réserve).

• Intermèdes musicaux du XVIIIème siècle sous la varangue du musée ;

• Prestation théâtrale : "Vwayaz zésklav Sévrin èk son mèt Paulin Panon- Desbassayns" (Souvenir de voyage de Séverin, esclave et domestique de Monsieur Panon-Desbassayns).



• Musée Stella Matutina, 6 Allée des Flamboyants, Piton Saint-Leu :

18h00 : Visite libre du parcours permanent.

18h30 et 20h30 (sur réservation) : Ateliers tissages " vacoa ".

18h30 et20h30 (sur réservation) : Ateliers " goni ".

Prestation piano solo avec Patt Burter dans le musée. Mise en lumière des jardins de Stella.

SUD

• Musée des arts décoratifs de l’Océan Indien (MADOI), Maison Rouge, 17A chemin Maison Rouge, Saint-Louis :

11h00 : " La classe, L’œuvre ". La classe de CE1 B de l’école Raymond Mondon de Saint Pierre présente leur cabinet, réalisé à partir de l’œuvre du MADOI le cabinet vietnamien.

18h30 : Découverte de l’exposition temporaire " Regards croisés sur le XIXème siècle ".

20h00 : Balade nocturne et contée à travers le domaine de Maison Rouge.

"Ballade créative" propose une adaptation du roman de Louis-Timagène Houat, Les Marrons, paru 1844 qui retrace l'histoire de Frême et Marie, deux marrons ayant vécu vers l'Étang de Saint-Paul. L'intrigue est adaptée au domaine de Maison Rouge. Le tracé de la balade sera illuminé par des flambeaux. Le public mené par un conteur, démarre la déambulation au pied du grand banian dans la caféière, puis continue par la retenue d'eau, les argamasses, l'escalier menant à la maison de maître pour terminer la visite dans le verger où se déroulera le chant final du personnage de Marie, pleurant la mort de Frême.

• Maison du Volcan, RN3 Bourg Murat, Le Tampon :

18h00 : Soirée sphère céleste et " eVscope ". Projection du ciel et vidéo intérieur d’une sphère céleste.

18h00-22h00 : Visite libre de la Cité du Volcan.

18h00 : Atelier arts plastiques : Mandala découverte sur le thème de la constellation.

18h00 : Animations pour les tout-petits. Conte " L’étoile de Clara " et fabrication d’un mobile planètes. Atelier de 30 minutes.