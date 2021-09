Le vendredi 1er Octobre à 20h, le Bisik propose au public de prendre part à une aventure dans un univers de danse et de performances afro-brésiliennes inédit conduit par Sarahysha. "Derrière leur côté singulier, les expressions artistiques de Sarahysha cachent anthropologie, danses et chants des Orixás (divinités de la mythologie brésilienne) à travers le projet Ìyá Amapô" indique le Bisik

La performance a pour objectif de "mettre en lumière les archétypes féminins contemporains, ainsi que les liens culturels et historiques entre la Réunion et le Brésil. Une voix, un univers, un projet, un discours et des rythmes enflammés" souligne la salle de spectacle.

Pour rappel, le protocole sanitaire est toujours en vigueur et le pass sanitaire est obligatoire

