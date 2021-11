Le jazz sera à l'honneur au Bisik le vendredi 19 novembre 2021 au Bisik (Saint-Benoît). La soirée commencera avec les prestations au clavier de Lise Van Dooren et William Mendelbaum en duo. En seconde partie de soirée sera accompagnée par Guillaume Robert à la contrebasse et MoAdib Garti à la batterie. (Photos DR)

Lise Van Dooren et William Mendelbaum : un duo de claviers et de talents qui va conquérir vos cœurs et vous inviter à voyager à travers des mélodies et harmonies colorées qui contrastent avec un swing épicé. "Nous aurons la chance de découvrir les arrangements des Lise Van Dooren et William Mendelbaum, deux pianistes qui mettent leur originalité en commun pour former un duo atypique" indique le Bisik.

Ouverture des portes 19h le vendredi 19 novembre. Début du spectacle 20h00

Infos/résa 0693 63 39 39

Entrée 8 euros en prévente adhérents sur internet (10 euros non adhérent) :

12 euros sur place

Buvette et restauration sur place