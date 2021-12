Will Smith et Penelope Cruz signent cette semaine leur retour sur les écrans. L’un dans un biopic (encore) incarnant le père de Vénus et Serena Williams, sans doute les plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. L’autre, en éternelle muse de Pedro Almodovar dans un thème récurrent cher au réalisateur, celui de la filiation et de la maternité.

Au milieu de tout ça, un état des lieux peu rassurant mais bien utile de notre relation au monde animal et les célèbres chasseurs de fantômes ressuscités, en hommage à Ghosbusters la célèbre saga des années 80. Faites votre choix et bonne toile !

- LA MÉTHODE WILLIAMAS

Cinépalmes et Ciné Cambaie



Focus sur la personnalité de l'entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales Vénus et Serena. Il n'avait aucune expérience dans le sport mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l'entraînement des futures championnes. Les sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les temps, avec 23 victoires en tournois du Grand Chelem. Venus Williams a remporté sept titres en Grand Chelem.

Bien connu des spécialistes, le rôle Richard Williams est au cœur de ce biopic réussi qui décrit les coulisses de l'incroyable fabrique familiale des championnes de Crompton. Le film révoque aussi les préjugés raciaux et de classe d'un sport dynamité par l'éclosion des sœurs afro-américaines dans les années 1990.

MADRES PARALELAS

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu'elles marchent telles des somnambules dans le couloir de l'hôpital. Les quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d'une manière qui changera leur vie à toutes les deux.

Deux ans après son film autobiographique "Douleur et gloire", le réalisateur madrilène raconte une histoire de femmes autour de la maternité.

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6e extinction de masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.

Ces deux ados arpentent un monde abîmé, contaminé pour interpeller le système dominant, avide et boursouflé qui dénigre le règne animal. Et donc l'humain... Un état des lieux peu rassurant mais bien utile !

- SOS FANTÔMES, L’HÉRITAGE

Ciné Palmes



Une quadragénaire divorcée part s'installer dans la bâtisse délabrée héritée de son père avec ses deux ados de 12 et 15 ans. Lesquels ne tardent pas à découvrir l'identité de leur grand-père : Egon Spengler…

Jason Reitman reprend avec panache les rênes de la saga fantastique de son père Ivan, réalisateur des deux premiers épisodes. Le cinéaste joue à fond la carte de la nostalgie en multipliant les clins d'œil à l'écran, en réutilisant la bande son et les effets spéciaux d'époque.

• Le Festival Réunion Métis descend dans les rues de Saint-Paul

Du 3 au 5 décembre, accès gratuit, pass sanitaire obligatoire

Réunion Métis est un festival dédié à la culture contemporaine et aux créations artistiques, déployé dans l’espace urbain. Pour l’édition 2021, il rassemble, sur un parcours de 40 000 m2, une large sélection d’artistes s’exprimant à travers de nombreuses disciplines contemporaines : musique, danse, arts du cirque, street art… Des installations artistiques investiront donc les rues de Saint-Paul et la population est invitée à y prendre part avec également street food, espaces de restauration et village associatif. Cette année, le contexte sanitaire étant ce qu’il est, les artistes locaux ont été privilégiés avec l’espoir d’une ouverture à l’international une fois la crise Covid retombée.

Rendez-vous donc sur le débarcadère - le barachois quoi -, saint-paulois comme en 2019, avec un jeu de son et lumière, mais aussi dans les jardins de la mairie avec un parcours défini pour se balader.

Enfin petit détail : un système de cashless a été mis en place pour payer ses consommations sur site.

• Le 93e salon Fait Main… tient salon

Du 3 au 5 décembre, au parc Expobat Saint-Paul - Événement de Arts et Traditions 974



Le savoir-faire et l’excellence des métiers d’art vous donnent rendez-vous ce week-end au parc Expobat de Saint-Paul à l’occasion du 93e salon Fait Main. Attention, le pass sanitaire est obligatoire pour y accéder. Alors pour vos courses de Noël, pensez local !

Entrée soumise au pass sanitaire en cours de validité, restauration sur place

• Culture urbaine et musique subsonique à la Cité des Arts

Du 3 au 5 décembre accès au festival et ses activités libre et gratuit, mais le concert du 4 décembre est payant (places en vente à la billetterie de la Cité des Arts)

Événement culturel urbain de référence dans la zone Océan Indien, le festival Big-Up 974 propose une palette de tous les talents issus des cultures et sports urbains et fédère autour d’actions culturelles et sociales. Au programme : ateliers artistique, masterclass, concours et Battle, actions culturelles hors les murs, scène ouverte, sports urbains, street food, expo et bien sûr de nombreux spectacles de qualités seront à l’affiche de cette 10e édition !

• Alon Tras’ la route

Du 30 novembre au 4 décembre, au Château Morange, à Saint-Denis

Organisé par Ciné d’îles et La Lanterne Magique, le Festival Tras’ La Route revient jusqu'au 4 décembre pour une 2e édition au Château Morange, à Saint-Denis, avec cette année, une réflexion sur la liberté.

Au programme : une sélection de films, 5 soirées de projections, de rencontres avec des réalisateurs, scénaristes, producteurs et militants, afin d’échanger sur cette valeur fondamentale.

• Trail et randonnées

- Entre-Deux : Transdimitile

Dimanche 5 décembre départ à partir de 7.00 au stade de l'Entre-Deux

Dimitile Sports Actions (DSA) lance la Transdimitile, 28e édition, avec un tracé quyi court sur de 32 km pour un dénivelé de 1800m. Bonjour la grimpette ! Trois catégories de raiders sont en lice : enfants et jeunes, renforcement set cardio, trail courses hors stade.

Lâchés à 7h les athlètes traverseront le village, s'engageront sur le Sentier du Zèbre direction le Dimitile. Passé Le Camp Marron, les raiders laisseront derrière eux la chapelle, l'ex-gîte Emile, cap sur l’Argamasse via le sentier Le Doyen pour rallier le kiosque Jean Lauret… De là, il leur faudra encore s'envoyer 4 km pour franchir la d’arrivée, Place de La Liberté, plein centre de l'Entre-Deux.

Cette épreuve s’inscrit dans le challenge du 20 décembre initié par le Département de la Réunion. Sur les traces des marrons les coureurs passeront à proximité du camp marron haut lieu de mémoire sur l’esclavage. " le plateau du guetteur " reconstitue un camp qui a abrité des esclaves en fuite pour s’émanciper du joug de l’esclavage. L’association capitaine Dimitile qui gère ce projet sera partenaire de la course en assurant le ravitaillement du poste au Dimitile.

Soutien au Téléthon : 1 euro par participant sera reversé à l’association Téléthon par le club organisateur.

Rando Loisir aussi : ouverte à tous, cette randonnée s’inscrit dans la politique "Sport pour tous et du Sport bien être" du club Dimitile Sports Actions, avec une boucle de 14 km via le Sentier du Zèbre direction La Croisée pour une descente par le Sentier de la Grande jument, direction le Quartier Trou de terre, et retour Place de la Liberté.

Ravitaillement : un spot à la table d’hôte Noé au début du Sentier du Zèbre, un autre à la fin du Sentier de la Grande jument.

• La Réunion terre de théâtre : il y en a partout et pour tous les goûts

- VAVANGUER

Théâtre Vladimir Canter - Sainte-Clotilde - Mercredi 8 décembre 2021 à 20h00

C'est au travers d'une musique solaire et sensible à la fois que la jeune artiste réunionnaise, Sibu Manaï, exprime ses sentiments et ses origines. Entourée d'instruments traditionnels comme le Kayamb, le Sati ou le Piker, elle se place comme porte-parole de son petit cailloux face au reste du monde. Pour faire le lien entre l'île et le monde, Sibu Manaï s'affranchit de la barrière linguistique et compose en créole et en anglais. Ses mélodies transportent et invitent au voyage.

- VAVANGAZ SOU PYÉDBWA

Théâtre sous les arbres - Le Port - Mardi 7 décembre 2021 à 19h00 - Konpani Ibao

Vavangaz sou Pyédbwa, c’est une fenêtre qu’on ouvre sur l’imaginaire, l’univers et les inspirations d’un.e artiste réunionnais.e, avec l’assurance d’un spectacle inédit.

Cécile Hoarau vit le monde des mots sous toutes ses formes. Elle joue, écrit et met en scène au théâtre, ce lieu chéri mêlant poésie et politique, intime et collectif. Pour repousser les limites de son horizon, elle compose aussi des récits de vie et de voyages avec la collaboration de photographes au regard affuté.

Son Vavangaz chaloupera entre son écriture, puisant dans les registres du théâtre, de la nouvelle et de la poésie, et une lecture d’extraits d’un " zarlor " de son matrimoine littéraire. Tout ça partagé avec ses dalons comédiens et musiciens !

Avec : Cécile Hoarau, Dominique Carrère, Daniel Léocadie, Léone Louis. Musique et chant : LO Kartèt (Jenna Bernardon, Lisa Focken, Audrey Fréry, Katrine Lucilly, Kawa, Claire Péral)

- LE PARFUM D'EDMOND

A Saint-Pierre Centre culturel Lucet Langenier - Mercredi 8 dédembre 2021 à 18.00

L’histoire se passe aujourd’hui. Deux adolescentes élaborent des stratégies olfactives pour créer un parfum. L’odeur de la vanille leur fait remonter le temps. Dans cet aller-retour entre présent et passé nous croisons la vie d’Edmond Albius, cet illustre inconnu, orphelin de 12 ans, esclave cafre, qui découvre, en 1841, comment polliniser manuellement la vanille. Un super-héros trop souvent passé sous le silence de l’histoire. Une source d’inspiration pour questionner notre monde et inventer demain.



- PINOCCHIO

A Saint-Pierre Centre culturel Lucet Langenier -Vendredi 10 décembre 2021 à 20h00

Le pantin au nez qui s’allonge sous le poids des mensonges accumulés, cette marionnette-garçonnet créée par Collodi et magnifiée au cinéma par Walt Disney, Pinocchio, nous revient selon une iconographie contemporaine.

Pinocchio est conçu à partir d’objets de "récup", grâce aux pouvoirs de la Fée Bleue, il s’incarne en enfant espiègle, pareil à tous les marmailles du monde. D’erreurs en mésaventures, il apprend les rudes lois de l’existence et construit son identité. Tentation de l’argent facile ? Envie de maîtriser un savoir universel ? Fascination pour la technologie ? Autant d’impasses et de chemins rebroussés. Voici donc une version très "moderne" de ce personnage naïf et aventureux, mais doté d’un cœur d’or. Nous sommes face à une redéfinition généreuse qui nous concerne tous et saura émerveiller les familles. A ne pas manquer.

- ANTIGONE

Au Tampon Théâtre Luc Donat (samedi 04 décembre 2021 à 20h00)

Voici une relecture audacieuse de la tragédie grecque de Sophocle proposée par la compagnie de La Rivière Saint-Louis Kisa Mi Lé. Daniel Léocadie et Jérôme Cochet multiplient les clins d’œil à la culture populaire réunionnaise : l’affrontement entre Étéocle et Polynice (les frères d’Antigone) est rejoué symboliquement lors d’un combat de moringue, les chœurs chantés sont traduits et interprétés par le barde maloya Danyèl Waro, la scène accueille en son centre une piste en terre, évoquant les ron batay kok… Ces résonances soulignent la profonde modernité de cette pièce intemporelle, ici servie par une distribution cinq étoiles.

Traduction : Florence Dupont, Danyèl Waro

Mise en scène : Daniel Léocadie, Jérôme Cochet

- LA VRAIE VIE DES PIRATES La vraie vie des pirates

A Saint-Paul - Léspas Culturel Leconte de Lisle - Festival Komidi

Ils sont la terreur des océans. Même les sardines en ont peur. Ce sont des brutes, des êtres abjects, sans foi, sans morale, rebelles à Dieu et aux hommes. Ils ont choisi de vivre autrement. Il se dit qu’ils élisent leurs chefs et fondent des sortes de Républiques flottantes. Un d’entre eux avec un équipage d'infortune sème le désordre sur les flots, au grand dam d'un certain Nobleval, garant de l'ordre et de la liberté de commerce.

- DÉSAXÉ

A Saint-Paul - Léspas Culturel Leconte de Lisle - Festival Komidi - Samedi 4 décembre 2021 à 20h00

Depuis la prison de Fleury-Mérogis, un homme est envahi par une pensée : il a quatre ans, c’est son anniversaire. Le doux parfum de son Algérie natale lui revient. Mais très vite, le souvenir de son enfance heureuse laisse place à d’autres, plus sombres : la montée de l’intégrisme, sa fuite en France avec ses parents, son arrivée dans la cité des Trois-mille à Aulnay-Sous-Bois, l’un des quartiers les plus difficiles de Seine-Saint-Denis.

De déceptions en désillusions, en manque de repères, il sombre dans la violence. Pourtant élevé dans l’amour des autres, il se referme sur lui-même et, sous les yeux impuissants de ses parents, se noie dans un islam radical…

Il sait qu’il n’y a aucune fatalité. Il aurait pu choisir un autre itinéraire. À la croisée des chemins, il a préféré céder à la haine.

L'auteur, Hakim Djaziri, n'est jamais passé à l'acte. C'est la seule chose, avec son rapport à la langue et à l’écriture, qui le différencie de son personnage. Désaxé aborde la situation que vit une jeunesse d’aujourd’hui en recherche de sens. Le vrai propos de la pièce n’est pas tant le djihadisme que la rupture identitaire. Hakim Djaziri n'a pas eu besoin de s’entretenir avec des apprentis djihadistes candidats au départ pour écrire sa pièce, mais s’est tout simplement inspiré de son vécu de jeune musulman européen. Il y pointe les parcours hasardeux, ces aventures surréalistes dont il dénonce la fausse fatalité. Pour soigner cette société qui va mal, il faut toucher au cœur, et son texte, dont l’ambition est d’être partagée et entendue par tout public, est une véritable invitation à le mettre en scène.

Texte Hakim Djaziri - Mise en scène et scénographie Quentin Defalt - Avec Florian Chauvet, Hakim Djaziri et Leïla Gueremy

Production Teknaï avec le soutien de la Région Ile-de-France, de l’Adami, de la Spedidam, du Fonds SACD Théâtre, du Fonds SACD Musique de scène, de l’Institut Français de Barcelone, du Festival Oui ! (Festival de Théâtre en français de Barcelone), du Prisme (Elancourt), de la Maison du Théâtre et de la Danse d’Epinay-sur-Seine, du Théâtre 13 et de la Maison des Métallos.

- L'OISEAU ET KAFMARON

A Saint-Benoît - Théâtre Les Bambous, en complicité avec le Bisik - samedi 04 décembre 2021 à 17h00

L’Oiseau Noir, auteur compositeur et interprète, commence à écrire en mars 2020, après une histoire d’amour déchue. L’Oiseau Noir, c’est un homme et un artiste écorché, aux valeurs fortes, ayant traversé de nombreux coups durs dans sa vie, depuis son enfance. Accompagné par Lucie Hoareau , une pianiste talentueuse et sensible, L’Oiseau Noir exprime son épaisseur de vie à travers Des textes forts en émotion qui traitent des thèmes universels comme la nostalgie, l’amour, le deuil, le rêve…

Kafmaron, grand espoir de la musique Réunionnaise, globetrotteur et musicien passionné, Kaf Maron est un adepte du métissage musical. Dans son maloya fusion, la langue créole résonne à travers les percussions traditionnelles, accompagnées d’une batterie. Le tout soutenu par les cordes d’un piano qui prend au coeur et des riffs de guitare voguant de balades acoustiques en cadences électriques.

Inspiré par le son péi de Danyel Waro, Kafmaron peaufine son écriture et affine ses textes en allant à la rencontre des "zarboutan péi" (pionniers du Maloya). Il plonge ainsi à l’intérieur des problématiques d’une île multiculturelle complexe tentant d’y apporter amour et solidarité.

- KOKTÈL FONNKÈR

A Piton Saint-Leu - Le Séchoir - Samedi 4 décembre 2021 à 19h00 - Zakaria Mall Coordination.

18 fonnkézèr I viyin dévoil zot kozé, zot shanté, zot gayar pou done manjé nout lang. Manjé pou nout kèr.

Véritable immersion dans l’univers bouillonnant des mots, des langues, des créolités ouvertes sur le monde, Koktèl fonnkèr est une soirée magique. Organisée par l’Agence Komkifo avec le soutien du Séchoir, ce festival d’un soir rassemble 18 poètes et poétesses d’ici et d’ailleurs. Distribuée par Karol Sidien, kabarèr en chef de la soirée, la parole va circuler et fleurir, révélant des sonorités inédites. A l’issue du spectacle, le jury composé de zarboutans de la culture réunionnaise décernera le Prix Koudkèr Dédé Lansor. Recevoir des paroles venues de milliers de lieux, les tisser, s’en draper pour se révéler, uniques et multiples. Belle soirée en perspective…

Distribution : Karol Sidien Kabarèr Anaëlle, Aska, Caylah, Cindy Refesse, Ema Guezello, Kénaëlle, Marika, Nelly Fontaine, Queen Favie, Bruno Huet, Jean Erian Samson, Ker Zarboutan, Kristof Langromme, Michel Ducasse, Patrick Atide, Sedley Assonne, Zan-Iv Waro, Damo Moktalda Fonnkézèr, Gwendoline Absalon, Klowdi, Ornella Cloratre, Léa Noël - Invités

- TUMBAO

A Saint-Gilles les Bains - La Grande Brasserie - Vendredi 10 décembre 2021 à 20h00

Venez découvrir ou redécouvrir le groupe Tumbao à la Grande Brasserie de Saint Gilles les Bains le 10 décembre. "Tumbao" est un terme cubain désignant le cœur rythmique de la musique afro-cubaine, à la fois ligne de base à la conga, au piano et à la basse. .

Salsa, Son, Latin-Jazz, Mambo, Plena, Mozambique, Boléro, Chacha et Rumba. Des musiques festives et polyrythmiques sur lesquelles reposent les si sensuelles danses afro-cubaines.

On a croisé les doigts à s'en casser les phalanges pour ce concert. Mais on est ENFIN en mesure de vous l'annoncer officiellement : oui, le seul et unique Orchestre National de Barbès, la crème de la crème du combo raï-châabi-ska-gnawa-rock-reggae, sera bien présent avec nous ce samedi 4 décembre. On l'avait imaginé comme une grande fête populaire et gratuite, en partenariat avec la Ville du Port, sur la place des Cheminots, dans le cadre des fêtes de fin d'année de la Ville. Des considérations techniques nous obligent à rapatrier le concert dans la grande salle du Kabardock, le Kargo, mais ça n'enlève rien à notre volonté de festoyer, et on garde l'idée de gratuité. Donc oui, vous avez bien compris : l'Orchestre National de Barbès sera en concert GRATUIT ce samedi au Kabardock, précédé par l'afro-maloya hautement festif de Dogo Fara, le tout encadré par la sélection éclectique et toujours classe du trop rare DJ Valentin Jolicœur. Dernière chose : happy hour au bar de 19h à 20h. Alors, kwa fé samdi swar mounwar ?

• La semaine prochaine...

• Solilokèr, "I kri aou dann bwa" (fonnkèr / musique), jeudi 9 décembre, 19h

• Teddy Iafare-Gangama, "Terlaba", samedi 11 décembre, 21h

• Mélanz Nasyon, dimanche 12 décembre, 19h. Gratuit !

Pour la première année, le Kabardock, la Ville du Port, le Centre social et culturel Coeur Saignant et le Centre social et culturel Far Far s’associent pour vous attribuer une mission... Afol pa, elle est simple et efficace : amener tous ces jouets, instruments de musique et livres qui vous encombrent, pour les redistribuer à d’autres enfants. Alors à partir de maintenant - oui, MAINTENANT - vous pouvez passer au Kabardock (de 9h à 17h et les soirs de concert) jusqu’au 14 décembre pour déposer sat zot néna pou doné, partazé, rofrir... Inn ti guine pou zot, in bon pé pou nout limanité.

- TOUT ÇA TU LE SAIS DEPUIS TOUJOURS

A Saint-Denis - Théâtre du Grand Marché - Mardi 7 décembre 2021 à 19h00

Au commencement, c'était un recueil de poèmes, Papiers de soie, fine matière textuelle, raffinée, qui se froisse facilement, et fragile aussi, se déchire à la moindre manipulation indélicate. Ensuite une rencontre, entre Isabelle Kichenin et Christine Salem.

L’écrivaine et la chanteuse musicienne. Deux vies de femmes qui se télescopent, s'interpellent et se questionnent. Deux voix de femmes qui se parlent aussi, se chantent et se dévoilent l'une à l'autre : l'exaltation de l'amour et les vertiges du désamour, les blessures, les cicatrices, la résilience, la féminité…

Comme autant de ronds dans l'eau qui reflètent la joyeuse complexité de l'âme humaine pour nous remémorer notre envie d'aimer, encore et même plus, mais qui se dissimule quelque part, dans ce "tout ça" que nous savons depuis toujours…

Distribution : Textes, musique, chant, interprétation : Isabelle Kichenin & Christine Salem - Mise en scène : Luc Rosello assisté de Manon Allouch

Production : Centre Dramatique National de l’océan Indien