On visse, on serre, on échafaude, on monte, on test : en ce jeudi 9 décembre 2021, la préparation du Sakifo, le festival de toutes les musiques, est dans sa dernière ligne droite. 400 personnes travaillent sur les derniers ajustements Dès ce vendredi soir sur le site de la Ravine Blanche (Saint-Pierre) le bruit des coups de marteau et des visseuses seront remplacés par celui les décibels s'echappant des amplis lancés à plein régime et aux cris des spectateurs privés de ce festival depuis deux ans. On ne dit pas merci à la crise sanitaire (Photo rb/www.ipreunion.com)

