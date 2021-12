Samedi 11 décembre, à 19h30, les amateurs de concerts de Noël apprécieront le Chœur Villancico dans la station balnéaire.

Et le lendemain, dimanche 12 décembre, à 17 heures, à l’église du 14e km au Tampon.

• SEGADOSS

A la Grande Brasserie, Saint-Gilles-les-Bains

Une bonne soirée Sega Maloya en perspective le 12 décembre.

• Théâtres en liberté

- PINOCCHIO PINOCCHIO

Mardi 14 décembre 2021 à 19h00 au théâtre Luc Donat au Tampon

Le pantin au nez qui s’allonge sous le poids des mensonges accumulés, cette marionnette-garçonnet créée par Collodi et magnifiée au cinéma par Walt Disney, Pinocchio, nous revient selon une iconographie contemporaine.

Pinocchio est conçu à partir d’objets de "récup", grâce aux pouvoirs de la Fée Bleue, il s’incarne en enfant espiègle, pareil à tous les marmailles du monde. D’erreurs en mésaventures, il apprend les rudes lois de l’existence et construit son identité. Tentation de l’argent facile ? Envie de maîtriser un savoir universel ? Fascination pour la technologie ? Autant d’impasses et de chemins rebroussés. Voici donc une version très "moderne" de ce personnage naïf et aventureux, mais doté d’un cœur d’or. Nous sommes face à une redéfinition généreuse qui nous concerne tous et saura émerveiller les familles. A ne pas manquer.

- LE PARFUM D'EDMOND

Samedi 11 décembre 2021 à 18h00, Le Séchoir, Piton Saint-Leu

Kan Léone Louis i dia nou viyin, nou viyin. Zié fèrmé. Kan sé pou ral a nou dan le listoir nout péi, nou kour, zié gran rouvèr !

L’histoire se passe aujourd’hui. Deux adolescentes élaborent des stratégies olfactives pour créer un parfum. L’odeur de la vanille les amène à remonter le fil du temps. Dans cet aller-retour entre présent et passé, on croise la vie d’Edmond Albius, cet illustre inconnu, orphelin, esclave, qui découvre à 12 ans comment polliniser la vanille en 1841. La Réunion a ses superhéros et celui-ci est passé trop longtemps sous le silence de l’histoire. Et si le jeune Edmond devenait une source d'inspiration pour questionner notre monde et inventer demain ? Conteuse et comédienne reconnue, figure centrale de la belle pièce Kala il y a peu, Léone Louis sait s’entourer. Avec Chloé Lavaud-Almar, elle forme un duo tonique, accompagné par une pléiade d’artistes en coulisses. On attend avec impatience cette création jeune public ambitieuse !

• Marrant

- ALICE MET' L'AMBIANCE

Teat Plein Air de Saint-Gilles

Marie-Alice Sinaman fête ses 30 ans de carrière en maîtresse de cérémonie à l’occasion d’une soirée cabaret all stars mise en musique par les Soulpaks ! Rendez-vous vendredi 10 décembre et samedi 11 décembre, à 20 heures.

- BAND COMIK

Samedi 11 décembre, à 20 heures à la Grande Brasserie, Saint-Gilles-les-Bains

Place au rire avec avec la bande de comiques réunionnais qui montent : Titi le Comik, Maroni, Brice Liie, Lysiane et Ben J.

- JOHNY GUICHARD "LÉ ENCORE SHOW"

Samedi 11 décembre, à 20 heures, à la salle Gramoun Lélé, Saint-Benoît

Après une année 2020 compliquée pour le monde du spectacle, Johny Guichard brûle d'impatience de retrouver son public et pour la salle Gramoun LéLé, ce sera le 11 Décembre 2021. C'est avec un nouveau spectacle intitulé "JOHNY GUICHARD LÉ ENCORE SHOW" que notre Humoriste se produira dans les plus grandes salles de l'île pour cette année 2021.

Johny Guichard vous réserve quelques surprises. Il donnera notamment une chance à des jeunes talents en leur proposant la première partie de son ONE MAN SHOW et pour la première fois de sa carrière,il s'adonnera au stand up. "Il parait que c'est la tendance" mais bon que ses fans se rassurent ce sera juste pour une minime partie de son spectacle.

Au menu donc des nouveaux sketchs écrits et mis en scène par l'Artiste lui-même avec une saveur incomparable, accompagnée de jeux de mots qui l'ont propulsé en haut de l'affiche avec la reconnaissance du public 974, et des parodies de chansons, s’inspirant de différents thèmes de la vie quotidienne et de l’actualité. Le Man ne manquera pas de partager avec vous un bon moment de rire et de divertissement pendant 1H30 avec des sketchs variés de ses personnages incontournables ne manquez pas ce nouveau rendez-vous du rire avec Johny Guichard.

