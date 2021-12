Le lundi 20 décembre 2021, l'exposition 2.0 sur les " Zarboutans passeurs de mémoire " sera en ligne sur le site web du même nom, sous forme de podcasts et de photographies. Un travail qui a pour but de sauvegarder les mémoires familiales à travers l'île, réalisé par l'artiste et photographe Fabrice Wislez

Un zarboutan en créole désigne un pilier et quelqu’un sur qui l’on peut compter. C’est à travers cette idée que l’artiste de 48 ans a parcouru l’île pour partir à la rencontre de "zarboutans" à interviewer. "Un projet prévu depuis 2020 qui voit enfin le jour" note Fabrice Wisley,.



Ces personnes qui acceptent d’être enregistrées et photographiées racontent leur histoire, leurs témoignages à écouter sous forme de podcast (enregistrement audio). Chaque témoin est identifié par un numéro de zarboutan son nom, une photo et un texte de présentation. C'est ainsi qu’une quinzaine de profils ont été retenus sur la page pour l’exposition, dont le zarboutan le plus ancien est une dame qui a fêté son 101èmee anniversaire.



Cette récupération de témoignages permet pour la sauvegarde et la transmission de ce que ces personnes souhaitent partager afin que ces mémoires ne se perdent pas.



Fabrice Wislez confie que ce sera sa première exposition. "Au départ l’ambition était de travailler sur les zarboutans les plus connus de l’île, ceux qui ont marqués le Maloya ou encore la pratique de la coupe de la canne à sucre" note Fabrice Wisley.



Il a décidé finalement de donner la parole à un plus grand public ou ayant un lien avec des figures locales connues comme le petit-fils du Roi Kaf, car "tout le monde est le zarboutan de quelqu’un" affirme-t-il.



Ce projet a le soutien de la Région Réunion et le support de la structure Visuels Collectifs. L’artiste dévoile que le projet a été repéré par certaines associations en Métropole qui aimerait partager son exposition.



L’exposition est accessible à tous, en ligne le 20 décembre 2021 à partir de 6h sur le site web https://zarboutanpasseursdememoire.re, et dès 2022 sous forme d’exposition classique, dont la date n’est pas encore précisée au vue du contexte sanitaire mais qui devrait se tenir en mars 2022 au plus tard.



Si vous souhaitez participer au projet et être passeur de mémoire, zarboutan, l’artiste est disponible jusqu’au 16 décembre 2021.



mh/www.ipreunion.com