Le musée Stella Matutina de Saint-Leu propose deux nouvelles expositions : "pirates de l'île Bourbon. Histoire maritime d'un peuplement. " ainsi que "La lang' na pwin le zo. Et autres expressions créoles". Il propose également un week-end thématique "Nout léritaz" pour sa 3ème édition, précise-t-il dans un communiqué de presse que nous publions ci-dessous (Photo ville de Saint-Leu)

L'exposition "Pirates de l'île de Bourbon. Histoire Maritime d'un peuplement" retrace l'histoire de plusieurs pirates célèbres ayant pris part à l'Histoire maritime de La Réunion. Elle est disponible jusq'au 11 juin 2022.

La seconde exposition s'intitule "la lang' na pwin le zo. Et autres exprressions créoles" de l'artiste Jace, célèbre pour ses petits personnages "les gouzous". Il revisite les expressions créoles du quotidien et d'autrefois. Cette exposition est à voir du 21 décembre au 13 février 2022.

Enfin, le week-end du samedi 18 et dimanche 19 décembre est consacré à la 3ème édition de "Nout leritaz". Cc'est un week-end consacré à la découverte du patrimoine culturel et de l'histoire de La Réunion. Au programme: expositions lontan, ateliers, Fonnkèr, actions de prévention spectacles, concerts et Bal Zétoil!

