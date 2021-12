On tombe le masque comme Spiderman ? Attention cette semaine, Spiderman tisse et étend sa toile une énième fois sur les écrans ! Vu, revu et corrigé à de multiples reprises, d'aucuns s'en lasseront de ce nouveau blockbuster... Sauf que cette fois, le super-héros tombe le masque ! On en rêverait en ces temps de crise sanitaire ! Évitez toutefois de tomber dans le piège de l'homme-araignée. Bonne toile à tous pour les amateurs ! Pour les autres, expos, concerts, marché de Noël, brocantes avant l'ouverture des festivités du 20 décembre.

• Sorties Ciné

- Spider-Man : no way home

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement.



Un énième blockbuster centré sur l'homme-araignée qui fait toujours recette !



Ciné Cambaie et Cinépalmes ; durée 2h30





- Cry macho

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé.



60 ans de carrière, plus de 80 films.... Serait-ce le dernier baroud d’honneur de Clint Eastwood ? À 91 ans, ce monstre sacré du septième art n’a plus rien à prouver !



Cinépalmes ; durée 1h44







- Mes très chers enfants

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares... Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c'en est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu'ils ont touché le jackpot Une tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…



Après " Garde alternée " (2017), où elle traitait d'une certaine vision du couple, Alexandra Leclère, choisit d’évoquer les relations parents-enfants.



Cinépalmes ; durée 1h35







- Un conte peut en cacher un autre

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte... Un détournement réjouissant de contes classiques. Amusant pour les plus jeunes comme pour les moins jeunes. Quoi que un peut court tout de même !

Cinépalmes ; durée : 1h01







• Musique

- Missty à la Cité des Arts

Accompagnée de ses musiciens, choristes et danseuses, la ségatière nous propose une immersion au coeur de son répertoire musical.

Tour d’horizon de ses plus grands succès; "Vilain manière", "Si un jour", "Zétwal dan ciel", "Wadadé"; "Meddley péî"; ce spectacle aux couleurs locales est un concentré de bonne humeur.

Vendredi 17 décembre, 20 heures







- Best of Téat la kour, à la Cité des Arts

Compilation des meilleurs sketchs de la fameuse troupe populaire Téat La Kour, ce spectacle promet d’être divertissant ! Entre vie quotidienne des réunionnais et sujets d’actualité divers, ces sketchs visionnaires traitent de sujets toujours autant actuels.

Dimanche 19 décembre, 20 heures





- Étoiles Cabaret à La Grande brasserie

Il va y avoir de la gambette en l'air à la Grande Brasserie de Saint Gilles avec la Compagnie Fanstasmagic de la Réunion qui donne son spectacle Etoiles Cabaret.

Vendredi le 17 décembre, 20 heures



- Sergio Grondin au Séchoir

In bann moun sava maron, pou tras in shemin pli gayar. Sergio Grondin i ral a nou dann ron pou partaj in gayar zistoir domounité.

Vendredi 17 décembre, 20 heures

- Maëva Fourez



En représentation à La Chapelle pointue de Villèle ce dimanche 19 à 18h00 pour la célébration de la Fet’Kaf ! Avec mes musiciens, elle promet un beau concert très émouvant. Entrée gratuite

- Le tour des expos



Derrière la lumière, la mémoire retrouvée

C’est en s’appuyant sur les collections historiques constitutives de l’identité du Musée Léon Dierx que Thierry Fontaine, Tiéri Rivière et Abel Técher ont développé leurs recherches artistiques dans le cadre de leur résidence de création.

Musée Léon Dierx, jusqu’au 3 avril 2022







- Les 30 ans de l’Artothèque

"Mutual Core", une exposition collective mise en œuvre par des artistes Réunionnais. L’exposition s’exprime dans une recherche inscrite dans les mouvements des pensées écologiques, décoloniales et écoféministes qui nous invitent à observer, comprendre et apprendre à partir des interdépendances et des mouvements inhérents au vivant.

Artothèque, jusqu’au 27 mars 2022







- De Regnault à Belmondo, trois siècles d’histoire de La Réunion illustrés par Téhem et Appollo

Ils étaient venus en résidence d’artiste pour nous raconter l’épopée de l’esclave Edmond Albius, celui qui a découvert les mécanismes de la fécondation de la vanille. Tehem, le dessinateur et Appollo le scénariste ressortent de cette année de création avec bien plus. Les deux artistes ont exhumé des Archives Départementales douze documents étonnants de l’histoire de notre île. De cette immersion est née la Gazette des Archives, feuilleton en douze épisodes publié chaque dimanche dans le Journal de l’île de La Réunion de septembre à décembre 2020, et repris dans un album intitulé Aux Archives ! Journal dessiné d’une résidence.

Aux Archives Départementales jusqu’au 28 juin 2022







- Collections, Collectionneurs 1854-2017

Des collections qui ont évolué au fil des temps et qui se sont enrichies d’apport du monde entier et surtout de La Réunion et de l’océan Indien. C’est un retour dans l’histoire du Muséum auquel nous invite cette fabuleuse exposition.

Au Muséum d’histoire naturelle jusqu’au 31 décembre 2022









- Sel, Sira, Shingo les salines de l’océan Indien

Après treize années de fonctionnement, le musée se rénove en s’ouvrant sur les îles de l’océan Indien qui produisent du sel. Que les procédés soient industriels ou artisanaux, ce sont des hommes et des femmes aux histoires uniques et particulières qui récoltent le sel à Madagascar, à Mayotte, à Maurice et bien sûr à La Réunion.

Au Musée du sel jusqu’au 31 décembre 2022







- Nous et les autres : des préjugés au racisme

Comment se construisent les préjugés ? Quelle est la réalité des "races" d’un point de vue génétique ? Comment des États en sont-ils venus à institutionnaliser le racisme ? Autant de questions auxquelles entend répondre l’exposition "Nous et les autres : des préjugés au racisme", conçue par le Musée de l’Homme, et présentée ici dans une version adaptée pour la salle d’exposition des Archives départementales, en partenariat avec le rectorat de La Réunion.

Aux Archives Départementales jusqu’au 30 juin 2022







- Expo 2.0 Zarboutans passeurs de mémoire

Ce lundi 20 décembre 2021, l'exposition 2.0 sur les " Zarboutans passeurs de mémoire " sera en ligne sur le site web du même nom, sous forme de podcasts et de photographies. Un travail qui a pour but de sauvegarder les mémoires familiales à travers l’île, réalisé par l'artiste et photographe Fabrice Wislez.







- La " Boutik Chinois " reste ouverte

L’exposition " Boutik Chinois " présentée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021 se prolonge. Elle continuera d’accueillir à la Maison Foucque au 145, rue Jules Auber à Saint-Denis, le public jusqu’au 31 décembre 2021 . Ensuite, l’exposition se déplacera sur d’autres sites de La Réunion.

Réservation obligatoire au 0262 92 47 41







- Arts de l’Islam - Un passé pour un présent

18 villes en Hexagone et en Outre-mer accueillent jusqu’au 27 mars 2022 l’exposition Arts de l’Islam. La Réunion est la seule ville de l’Outre-mer participante. Au musée des arts décoratifs de l’Océan Indien (MADOI) de Saint-Louis, jusqu’au 27 mars 2022







• Les bonnes affaires pour Noël



- Brocante et vide grenier, à Saint-Denis

Parking du stade de l'Est, Commune Prima

Dimanche 19 décembre, de 5 heures à 13 heures



- Marché de Noël, au Tampon

La commune et les commerçants du Tampon organisent un marché de Noël. Du 18 au 22 décembre à la SIDR des 400



• 18-19-20 décembre autour de la Fet’Kaf !

- Saint-Denis



Cette année, l’hommage à nos ancêtres sera rendu dans tous les quartiers de la ville, dans les bas comme dans les hauts, du 17 au 20 Décembre.

Parce que la Fèt Kaf c’est pas tous les jours, 25 kabars sont organisés pour fêter comme il se doit notre jour si symbolique…



Samedi 18 décembre



15h30 - 20h

Mongayar - Ecole Henri Dunant

Ass. Nouveaux Territoires + Simangavole



17h - 21h

La Sours - Le Lavoir

Fedep + Saya



17h - 19h

Sin-Fransoi - Ecole PK7

Zanbos Kayanm FM + Danyèl Waro



16h - 19h

Markadé - Ancien parking Ghanty

Mira Partage + Rézonans maloya



14h - 21h

La Montagn 8 & La Montagn 15 - La Léproserie

Rant Dann Ron + Destyn Maloya

Lumières en actions + Amba



13h - 21h

Fon la rivièr - Complexe sportif Reydellet - 13h - 21h

Fedep + Osofa



14h - 20h

Moufia 2 - Jardin de l’ancienne garderie

Fedep + Kiltir Moring



18h - 21h

La Brotagn - Mairie annexe de la Bretagne

Média Réunion - Capital FM + Cie Dian



15h - 21h

Dominjo - CASE de Domenjod

CASE de Domenjod + Maloyée



10h - 17h

Sint-Klotild - Kaz Fraternelle

Sourires et Partage + Zanmari Baré



18h - 21h

Shodron - Mail du Chaudron

Kabar zabitan



Dimanche 19 décembre



16h - 21h

Sint-Klotild (Tamarin) - Maison de quartier des Tamarins

Maison de quartier des Tamarins + Boukanaz



8h - 16h30

Lo Brilé - Maison Roger

Fedep + Ass. Bourant



13h - 20h

Boidnèf - Plateau noir de Bois de Nèfles

CASE de Bois de Nèfles + Zène-T Panon



13h - 20h

Voban - Maison de quartier de Vauban

Les Maillons de l’Espoir + Eno Zangoun



17h - 20h30

Prima - Ecole de Primat

AFJAP + Patrick Manent



13h - 20h

Moufia (Larokad) - La Rocade

CASE des Bancouliers + Mielo



Lundi 20 décembre



10h

Kartié Ruisseau - Tranchée couverte Mazagran-Doret

Lomaz nout bann zansèt



18h - 21h

Ilèt Kinkina - Ravine de l’Ilet Quinquina

AQIQ + Kiltir



à partir de 18h

Barachois - Kabar la Libèrté by Roulèr Killer



Les kabars auront lieu dans le respect de réglementation sanitaire en vigueur.







- La Possession



De nombreux artistes vous attendent pour un spectacle inoubliable à La Possession (Stade Youry Gagarine - 9 avenue Raymond Verges) le 19 décembre 2021 à 18h.

La ville de La Possession vous invite à "craz un bon lambians" pour fêter la liberté et le patrimoine. Spectacles de danses et concerts sont au programme de la fet kaf : Daniel Waro, Firmin Viry, Fréréric Joron, Destyn Maloya et d'autres artistes

Entrée gratuite

Pass sanitaire obligatoire







- Saint-Paul



Date historique par excellence de notre culture réunionnaise, le "20 Desamn" a une résonance particulière à Saint-Paul, terre d'origine du peuplement de la Réunion. La célébration de ce jour symbolique, marquant l’abolition de l’esclavage, est une priorité qui engage notre municipalité à mettre en place plusieurs animations sur tout le territoire depuis le 13 décembre dernier. "La fet kaf , la fet la liberté " prendra toute sa place dans les écoles, avec des animations avec des artistes ( Gwendoline Absalon, Zaza moloya ...), dans les bibliothèques et médiathèques avec le projet " écrit et crie la liberté du 13 au 20 désamn", conférence débat à l’hôtel de ville, exposition à la Maison Serveaux, projections de film inédite au cinéma cambaie , sans oublier les kabar dans les quartiers des bassins de vie. Une valorisation de notre identité culturelle exprimée sous toutes ces formes.



Toute cette célébration ne peut se faire sans se mémorer ce qu'il a été. 3 temps forts symboliques, le 20 décembre prochain, pour ne jamais oublier: un dépôt de gerbe au mémorial des esclaves à Villèle, puis au cimetière des esclaves et des oubliés et un temps solennel sur la tombe de Delphine HELOD, la seule esclave affranchie du cimetière marin, et enfin à Cimendef .



- 19 décembre



BASSIN DE VIE DU GUILLAUME



Boulodromme de Bellemène / 9h ziska 20h

Tournoi de football, expositions et créations artistiques en feuilles coco,

écriture de sirandanes, groupes de musique.

Avec les associations : Chemin Pavé de Bellemène, Allons vers les hauts, Association ACBL, Ferme pas la porte, Bouké fé kler



BASSIN DE VIE DE SAINT-PAUL CENTRE

Plateau Noir de l’école de la Grande Fontaine / 9h ziska 20h

Défilé de tenues traditionnelles, groupes de musique

Avec les associations : Ti zenfant gado, Spider 974, Sabeykarraty, Tribut nénibé, Kafrine dynamique, Cap Émile



BASSIN DE VIE DE LA SALINE

Site ex Maison Zitte, intersection quartier Cinq Heures et Ravine Trois Bassins / 14h ziska 23h

Groupes de musiques.

Avec les associations : Reddim, Fond Coche Mahot, Troussail Family, Maha Dévy, AHMLAD, Ansemb Villentroy, Race Afrik, Mediazik



BASSIN DE VIE DE PLATEAU CAILLOU

Plateau Noir de l’école Blanche Pierson / 14h ziska 20h

Atelier jeux lontan, concours du meilleur moulin maïs, course de

"goni", groupes de musique.

Avec les Groupes des Habitants, et les associations : Tamarins de l’ouest, Alpha et Ekout’ a nou

- 20 décembre



BASSIN DE VIE PLATEAU-CAILLOU



Moringodromme de Villèle / 9h ziska 20h

Dépot de gerbes, démonstration de moringue, ateliers de création

d’art floral et de bijoux fantaisie, ateliers jeux "lontan"

Avec l’association Komodo, Kan Villèle et Batay Coq



BASSIN DE VIE DE SAINT-GILLES-LES-BAINS

Plateau Noir de Carosse / 14h ziska 20h

Jeux "lontan", tressage vaccoa, groupes de danse et de musiques

Avec les associations : Les copains de l’Ouest, Nou la rivé, Viv’ enssam’, Kouranbrizan



- Musée historique de Villèle



Dans l’ancienne maison des maîtres



"Un musée pour demain - In mizé pou tanto, pou talèr, pou domin", la Maquette du futur musée.



Salle de réunion



"Rant dann ron", portail Esclavage à La Réunion, trilingue.

"Atlas de l’esclavage à La Réunion - Kart lesklavaz dann bitasion", préfiguration de l’Atlas de l’Esclavage à La Réunion.

"Plans et collections - Nou fé lo plan, nou prépar nout zarlor", croquis et pièces de collections.



Le Kan

Au coeur du kan, l’oeuvre "Tambour" de J.Beng-Thi. Moringue, danse africaine, maloya, expositions.

Une oeuvre numérique de Lionel Lauret à partir des images d’histoire, le peuplement de La Réunion.



"Héritages et hommages"

Ateliers de fabrication de tambours, fleurissement du Mémorial aux Esclaves et dégustation de cuisine lontan.







Concerts et performances artistiques, à la chapelle pointue

Dimanche 19 désanm à 18h00 : extérieur Tribal Perkusion à partir de 18h30 : intérieur Maëva Fourez et Solah.



Du belvédère

Dimanche 19 désanm : mapping Réunion/Afrique du Sud.



Jardins

Dimanche 19 désanm à 19h : Rouler Killer.

Lundi 20 désanm : tambours sacrés, Ganga, Verdoyante, Compagnie Dian’, Nout’patrimoine.



Sur tout le site

Dimanche 19 désanm : performance interactive des rakontèr zistoir Karanbolaz

- Saint-Pierre



La commémoration de l'abolition de l'esclavage est traditionnellement célébrée à Saint-Pierre le 19 décembre. Un village sera pour l'occasion érigé dans les Jardins de la plage, sur le front de mer, proposant dès 9h des ateliers de tressage de vacoa et coco, de fabrication de kayamb et de bob, et un atelier de moringue.



Les gourmands ne seront pas en reste avec possibilité de déguster un riz chauffé et autres mets lontan, de nombreuses animations sont au programme, enfin, la musique et la danse rythmeront la journée. Pour clôturer la journée, à 19h30, Firmin Viry et SRJO se produiront sur l'espace Albany.



Le 20 décembre, d'autres animations seront à découvrir dans la salle du Kerveguen et au Centre de ressources Pierre Macquart. Deux docu-fiction y seront projetés : Elie ou les forges de la liberté (9h et 15h) et Madame Desbassyns (10h et 16h).



Une manifestation qui se terminera sur un feu d'artifice le 20 décembre au soir "qui illuminera la liberté métisse". Jean-François Sita conclut : "Je souhaite que cette première édition ravisse le plus grand nombre, que ce festival prenne toute sa place dans le paysage culturel réunionnais et qu'il devienne un rendez-vous international incontournable".



Le 19 décembre à partir de 9h dans le village de la liberté



- Riz Sofé, atelier tressage vacoa et coco, fabrication Kayanm, bob, moring', présentation et dégustation mets lontan, jeux divers (goni, darion, oie...), expositions et danses "maloya dann ron", malgaches, africaine, urbaine), Kours la rou.



Concerts



Forum des jardins de la plage :



à partir de 9h : Woba Kele, Asilasime, Orchidée, Kalay N Co, MA Zade



à partir de 13h30 : Métiss des Iles, Mamass'B, Tambourissa, Zanatany maloya, Gramoun Sello, Flambola, Gadiembe Maloya.



Place Albany :

à partir de 19h30 concert de Firmin Viry et de SRJO









- Place Rotary : à partir de 18h30 section violons de l'école municipale de musique.



- Le 20 désanm au Kerveguen et au Centre de Ressources, de 9h à 17h exposition de Mo Armen "Mahavel", "je travaille, à travers la figure féminine, sur la présence, sur les états de passage, ce qui amène à parler avec plus haut et plus grand que soi. Ma peinture est liée à notre île, à ce que je capte des énergies titanesques qui l’habitent, à travers les histoires humaines, la créolisation, et les forces de la nature (le volcan particulièrement).



Cette exposition réalisée à l’occasion de la fête du 20 Décembre me permet de relier mon travail à la " fête kaf " qui symbolise un passage vers le possible; le passé moribond symboliquement clôt, ce qu’on tire comme espoir de renouveau, ce qu’on garde comme atavisme, et la possibilité, à notre époque, de regarder les langages obscurs que forment les plaies de la domination et de l’acculturation au fond de nous et se donner une chance collectivement de lutter, et guérir ce qui peut l’être.



Les visages sur mes toiles sont une invitation à prendre nos stigmates sous le bras pour aller vers la transformation. " Mo Armen, 2021.



- Sur la terrasse : de 9h à 17h : jeu de l'oie géant sur l'histoire de La Réunion et l'esclavage



Projections :



- 9 h et 15h : Elie ou les forges de la liberté



Genre : Docu-Fiction



Durée : 52 mn



Production : Kapali Studios



Date de sortie : 2011



Synopsis :



Le 8 novembre 1811 à Saint-Leu, petite bourgade de l’île Bourbon, aujourd’hui La Réunion, s’est déroulé un événement exceptionnel, unique dans l’histoire insulaire... Un événement pourtant pratiquement oublié de nos jours. Il s’agit de la révolte de Saint-Leu ; le soulèvement de plusieurs centaines d'esclaves qui, avant d'être trahis et impitoyablement réprimés...



- 10h : Madame Desbassayns



Genre : Docu-Fiction



Durée : 101 min



Production : Kapali Studios



Auteur -Réalisateur



Date de sortie : 2015



Synopsis : Mariée peu avant ses 15 ans au quadragénaire Henri-Paulin Panon Desbassayns, la jeune créole Hombeline Gonneau Montbrun va entamer un parcours hors du commun et se retrouver à la tête de la plus puissante famille de propriétaires de terres et d'esclaves de l'île Bourbon (île de La Réunion). Au fil de sa très longue existence, un véritable mythe s'est forgé autour de sa personne...







16h conférence : L'Association Historun, longtemps présidée par Sudel Fuma, vous propose une conférence avec pour titre : "Les esclaves face aux juges d'instructions à l'Ile Bourbon (1815-1848) : aliénation et agentivité" et une présentation du livre consacré à Sudel Fuma : "Actes de Résistance des Esclaves" publié en décembre 2020.



La conférence sera animée par Bruno Maillard / Docteur en Histoire, Chercheur associé au laboratoire CRESOI de l'Université de La Réunion, Chargé d'enseignement à l'Université de Paris Est-Créteil, Membre du conseil scientifique de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage.



- Le Tampon



3e édition du " Le Tampon, Alon bouj ansamb ! "



par Cindy Clain

15 décembre 20211 min de lecture

La Commune du Tampon organise la 3e édition : Le Tampon, Alon bouj ansamb !

Un village sport et santé pour vous défouler avant les fêtes au Complexe sportif de Trois Mares de 14h à 18h30

Et pour la 1ère édition, la municipalité organise l’Aqua Night !

Nocturne sportive à la piscine de Trois Mares avec de nombreuses activités et des challenges.

A partir de 19h : un spectacle de natation synchronisée par Les Aquanautes, suivi d’un spectacle son et lumière.



- Stade de 3 Mares : Village sport santé ALON BOUJ ANSAMB

"Venez-vous défouler et tester votre forme avant les fêtes!"



16h // 17h : Zumba Géante



17h15 // 18h15 : Pause musicale avec Nicole DAMBREVILLE



Piscine de 3 Mares : l'univers aquatique AQUA NIGHT!

Aqua Night !



14h : AQUA SANTE : aquagym santé, aqua bike santé, aqua bike santé +, aqua running santé, natation santé, Janzu, (petit et grand bassin selon les activités)



16h : AQUA MOOVE : aqua palming, plongée, aqua running, sauvetage, aqua bike, water polo enfant, water polo adulte



17h15 : Toboggan / Structure Gonflable



17h15 : Miss Mermaid



19h // 19h30 : Spectacle de natation synchronisée : les Aquanautes



19h30 // 20h : Spectacle son et lumière



20h // 23h30 : Aqua défi : biking, running,palming







- Saint-Joseph



Nuits du Piton 2021 : L'ambiance locale



C’est l’un des événements phares des festivités de fin d'année, les Nuits Du Piton " y sa graine dofé ". Le dimanche 19 décembre 2021 exceptionnellement, la Halle François Mitterrand va s’embraser au rythme du séga et du maloya. Une nuit exceptionnelle avec Tambourissa, Marmay la Kour, Zéko, Fanm Dofé et Maloya All Star. Alon kraz ensamb ! Événement gratuit. Pass sanitaire et masque obligatoire.









- Saint-Benoit



RACE BANDEY MALOYA



A l’occasion du Marché du terroir, du 18 au 22 décembre 2021, et de la Fête de la liberté, du 20 décembre de nombreuses animations vous sont proposées !

Le 20 décembre 2021, assistez au concert de RACE BANDEY MALOYA , dès 17h, sur la place de la Mairie. Race BANDEY est un groupe traditionnel de Maloya originaire de Bras-Panon créer en 2014.

Le nom du groupe atypique vient d’un kozé Gramoun longtemps : " pou un Kabar lé gayar i fo la Race pou assure à li de 6h à 6h gran matin ". Le groupe reçoit son premier trophée au festival des talents d’or artisanale de l’Est en 2014. Le groupe familial reconstitué récemment est composée de 9 musiciens.

Ce groupe rend hommage aux ancêtres partis depuis longtemps à travers le Maloya particulièrement à Mr Etienne SANGUERAT (1921-1993) membre de la troupe Cimendef qui à marquer son époque comme étant le plus vieux joueur de Bobre de l’est de la Réunion et qui se trouve être le grand-père du leader du groupe Race Bandey.

Sans oublier le soutien de la matriarche " Mémé Malard " qui transmet son savoir de la tradition du Maloya longtemps







- Saint-André



La Ville de Saint-André vous invite à un grand concert gratuit le samedi 18 décembre, à partir de 18h, au stade de Sarda Garriga. Un podium d'artistes locaux : Destyn, Kaloubadia, Baster et Lindigo. Avec en bouquet final de ce concert un magnifique feu d'artifice Venez célébrer la Fête de la Liberté à Saint-André ! Pass sanitaire obligatoire.









- A Sainte-Marie



Hommage à l'esclave Mario,sur le site de la Vierge Noire, à la Rivière des Pluies