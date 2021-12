Il y a quelques jours, le groupe réunionnais Saodaj' a sorti son nouveau single ainsi que son clip intitulé "Un Cri". Le thème : le viol conjugal. La bande de copains a voulu mettre l'accent sur ce fait de société qui touche aujourd'hui le monde entier. Cette production 100% réunionnaise envoie un message fort aussi bien par ses paroles que par ses images (Photo DR/Charlotte Boiron)

"C'est après avoir découvert qu'une personne qui m'est proche que j'ai décidé d'écrire cette chanson", lance Marine Lanfroy, chanteuse du groupe Saodaj'. "Un cri", nouveau single du groupe réunionnais "permet de poser un regard sur un fait de société qui existe depuis longtemps".

Chanté par Marine Lanfroy et Jonathan Itéma, ce single a été écrit et produit sur deux ans, avec les six membres du groupe. Pour cette chanson, des instruments traditionnels mais aussi un violoncelle ont été utilisés. Cette production locale s'accompagne également d'un clip. Tourné, filmé et produit aux larges des côtes réunionnaises, ce dernier se situe entre le documentaire et le cinéma.

"Ici, il y a une certaine noirceur, une sorte d'angoisse que l'on a voulu faire ressortir", poursuit Marine Lanfroy. Il ne se veut pas non plus moralisateur, mais met un coup de projecteur sur cette situation qui concerne beaucoup de famille partout dans le monde.

Cette thématique est d'autant plus importante à La Réunion, l'île étant le troisième département français le pluis violent en terme de violences faites aux femmes. Depuis 2007, ce sont 51 femmes qui ont été tuées par leur (ancien) conjoint sur l'île. Deux d'entre elles sont décédées en 2021. 1 sur 3 avait déposé plainte avant de mourir. "J'encourage toutes les femmes à se libérer, et je sais que ça peut être complexe", ponctue Marine Lanfroy.

- Un single avant l'album -

"Un Cri" est un single issu de leur premier album, qui doit sortir dans le courant de l'année 2022. Le groupe, qui existe depuis 10 ans, s'est inspiré d'artistes locaux mais également nationaux pour écrire les chansons de leur projet. Cela va de Danyèl Waro à Jacque Brel en passant par Granmoun Lélé. " C'est vraiment une naissance, on l'a travaillé en équipe, on a hâte de le partager au grand public", confie la chanteuse de Saodaj'.

Le groupe donne rendez-vous au public pour son prochain concert au Kabardock du Port, le 7 mai prochain.

ef/www.ipreunion.com / [email protected]