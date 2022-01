Vive les vacances : en dépit du couvre-feu et de tout le reste, il faut en profiter pour aller au cinéma. Il y en a pour tous les goûts et changer de monde, de temps en temps ça fait du bien... On fait le tour des sorties ciné.

• Sorties Ciné

- Belle

Suzu est une adolescente, un brin mal dans sa peau, qui vit avec son papa, dans un bled de montagne où elle s'ennuie. Son échappatoire, un genre de second world, évidement virtuel nommé U, où l'avatar de Suzu se nomme Belle et représente une star de la chanson dotée d'une traîne plus de 5 milliards de followers ! Cette dissociation de la personnalité Suzu/Belle tourne à une véritable double vie que la timide Suzu éprouve bien du mal à gérer, d'autant que les choses vont prendre une tournure encore plus extraordinaire lorsque Belle va rencontrer la Bête, créature aussi fascinante qu’effrayante. C'est dans cette confrontation-initiation entre la Belle et la Bête - Merci Cocteau - que Suzu va découvrir qui elle est vraiment.

Réalisateur: Mamoru Hosoda

Acteurs: Louane Emera Koji Yakusho Kaho Nakamura

Ciné Cambaie jusqu'au 11 janvier

vendredi 07 janvier 2022 : 14:15 VF

dimanche 09 janvier 2022 : 10:30 VF

lundi 10 janvier 2022 : 10:30 VF

mardi 11 janvier 2022 : 14:15 VF

- Cendrillon (*Opéra)

On l’annonce à l’avance car il s’agit d’un spectacle qui n’est pas ordinaire.

Cendrillon, belle-fille mal-aimée de Madame de la Haltière, ne peut se rendre au bal où ses demi-sœurs comptent bien séduire le Prince. Alors qu’elle s’endort le soir venu, sa marraine la Fée la réveille et la transforme en princesse. La Fée toutefois l’avertit : le charme s’estompera les douze coups de minuit une fois sonnés…

Une touche de féérie pour clore la saison en beauté ! La soprano-star Joyce DiDonato enfile ses pantoufles de verre pour une soirée magique, orchestrée par le Français Laurent Pelly qui offre à la célèbre partition de Massenet une production loufoque et colorée, sous la direction musicale de Bertrand de Billy.

A noter que seule la magie de l'image permet d'imaginer des pantoufles de "verre" par la grâce de l'homophonie avec le "vair", une fourrure des plus précieuses et douce ; cette même magie qui rend le verre si cruel pour les pieds de ses concurrentes aussi doux que le vair pour les petits pieds de Cendrillon. Mais dans les contes de fées il en est ainsi, la magie commande qui rend justice aux âmes bien nées.

Ciné Cambaie

Dimanche 30 janvier 2022

- Clifford

Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même chien devenu … géant ! Sa mère, qui l’élève seule, étant en voyages d’affaires, Emily s’embarque avec son oncle Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, dans une aventure pleine de surprises et de rebondissements à travers la Grosse Pomme. Adapté du personnage adoré de la célèbre série de livres Scholastic, CLIFFORD va donner au monde une grande leçon d’amour !

Ciné Cambaie Jusqu'au 11 janvier

vendredi 07 janvier 2022 : 15:45 VF

samedi 08 janvier 2022 : 10:45 VF

dimanche 09 janvier 2022 : 10:45 VF13:45 VF

lundi 10 janvier 2022 : 10:45 VF13:45 VF

mardi 11 janvier 2022 : 10:45 VF15:45 VF

- Encanto, la fantastique famille Madrigal

"Encanto", film d'animation des Studio Disney, raconte l'histoire d'une famille pas ordinaire, les Madrigal, qui vit cachée dans les montagnes de Colombie, dans une maison magique, une ville animée, un endroit fabuleux nommé un Encanto. La magie de l'Encanto a doté tous les enfants de la famille d'un pouvoir unique, de la force surnaturelle au pouvoir de guérir, tous les enfants, excepté Mirabel. Mais lorsqu'elle découvre que la magie qui entoure l'Encanto est en danger, Mirabel décide, qu'elle, la seule Madrigal ordinaire, pourrait bien être le dernier espoir de sa famille. Le film présentant des chansons du vainqueur des Emmy, Grammy, et Tony awards, Lin- Manuel Miranda ( "Hamilton", "Vaiana" ) est réalisé par Byron Howard ( "Zootopie", "Raiponce" ) et Jared Bush, (co-réalisateur de Zootopie), co-réalisé par Charise Castro Smith( Auteur de "The death of Eva Sofia Valdez") et produit par Clark Spencer et Yvett Merino

Ciné Cambaie

vendredi 07 janvier 2022 : 13:15 VF

samedi 08 janvier 2022 : 10:30 VF13:15 VF

dimanche 09 janvier 2022 : 10:30 VF13:15 VF

lundi 10 janvier 2022 : 10:30 VF13:15 VF

mardi 11 janvier 2022 : 10:30 VF

- Le test

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d'Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

Une comédie d'Emmanuel Poulain-Arnaud

Acteurs: Alexandra Lamy Philippe Katerine Matteo Perez

Ciné Lacaze Saint-Denis

vendredi 07 janvier 2022 : 19:15 VF

samedi 08 janvier 2022 : 19:15 VF

dimanche 09 janvier 2022 : 19:15 VF

mardi 11 janvier 2022 : 16:00 VF

Ciné Cambaie

vendredi 07 janvier 2022 : 17:00 VF19:00 VF

samedi 08 janvier 2022 : 13:45 VF15:45 VF

dimanche 09 janvier 2022 : 17:00 VF19:00 VF

lundi 10 janvier 2022 : 17:00 VF19:00 VF

mardi 11 janvier 2022 : 17:00 VF19:00 VF

- Les Tuche 4

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans… La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet.

Ciné Cambaie

vendredi 07 janvier 2022 : 18:30 VF

samedi 08 janvier 2022 : 18:30 VF

dimanche 09 janvier 2022 : 14:45 VF18:30 VF

lundi 10 janvier 2022 : 14:45 VF18:30 VF

mardi 11 janvier 2022 : 18:30 VF

- Madres paralelas

Un film de Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu'elles marchent telles des somnambules dans le couloir de l'hôpital. Les quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d'une manière qui changera leur vie à toutes les deux.

La VO est un bonheur pour les hispanophones…

Ciné Cambaie

vendredi 07 janvier 2022 : 18:00 VO

samedi 08 janvier 2022 : 18:15 VO

dimanche 09 janvier 2022 : 18:15 VO

lundi 10 janvier 2022 : 18:15 VO

mardi 11 janvier 2022 : 18:00 VO

- Matrix Resurrections ou Matrix 4

Le quatrième volet de la saga lancée en 1999 nous replonge dans deux réalités parallèles – celle de notre quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. Petit détail, l'action se déroule 18 ans après les péripéties de Matrix Revolutions… Révisez vos classiques, ou profitez en pour découvrir les précédents opus. Vous aurez au moins un avantage sur le principal protagoniste, Thomas A. Anderson, précédemment Neo (Toujours Keanu Reeves, qui est franchement amnésique. Si ce n'est qu'il est suivi par un psy à qui il confie ses rêves bizarres… En conséquence de quoi le psychiatre lui fait avaler un traitement à base de pilules bleues… (Ndlr : Non, pas celles auxquelles vous pensez, obsédés !). Le fait est qu'il est hanté par des images, des visages familiers qui sont autant d'énigmes pour lui… Thomas-Neo ne peut que choisir à nouveau de suivre le "lapin blanc", vous savez celui d'Alice, avec sa grosse montre, toujours pressé. Il rencontre alors un certain Morpheus, qui lui offre un choix qui n'en est pas un, rester dans la Matrice ou prendre son envol. Ce choix, bien qu’il soit une illusion, reste le seul moyen d’entrer ou de sortir de la Matrice, qui est plus dangereuse que jamais.

Un film de Lana Wachowski avec : Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson retrouvent les rôles qu'ils jouaient précédemment, quand Laurence Fishburne, Hugo Weaving et Tanveer K. Atwal sont remplacés par Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff et Priyanka Chopra. Le film introduit également des nouveaux personnages notamment interprétés par Neil Patrick Harris (l’Analyste), Jessica Henwick (Bugs) et Toby Onwumere (Sequoia).

C'est Jonathan Groff qui interprète le rôle du flippant Agent Smith, qu'avait si bien incarné Hugo Weaving.

Ciné Cambaie

vendredi 07 janvier 2022 : 14:00 VF17:30 VF

samedi 08 janvier 2022 : 14:00 VF15:15 VO17:30 VF

dimanche 09 janvier 2022 : 14:00 VF17:30 VF

lundi 10 janvier 2022 : 14:00 VF17:30 VF

mardi 11 janvier 2022 : 14:00 VF17:30 VF

Cinépalmes

samedi 08 janvier 2022 : 13h40

dimanche 09 janvier 2022 : 17h20

- Monster family : en route pour l'aventure !

Un film de Holger Tappe avec Jessica Brown, Findlay Nick, Frost Emily Watson

La famille Wishbone est loin d’être une famille comme les autres car depuis qu’ils ont été frappés par un sortilège, ils peuvent se transformer en monstres aux super-pouvoirs : Emma, la mère, en vampire ; Frank, le père, en créature de Frankenstein, Fay, leur fille aînée, en momie et le petit Max, en loup-garou. Cela ne les empêche pas de mener une existence… presque normale, entourés d’autres créatures singulières ! Mais un jour, la chasseuse de monstres, Mila Starr, capture leurs amis Baba Yaga et Renfield. Les Wishbone se lancent alors dans une mission de sauvetage qui va les conduire à travers le monde et leur permettre de faire de nouvelles rencontres monstrueuses en cours de route.

Ciné Cambaie

vendredi 07 janvier 2022 : 13:30 VF16:00 VF

samedi 08 janvier 2022 : 10:15 VF13:30 VF16:00 VF

dimanche 09 janvier 2022 : 10:15 VF13:30 VF16:00 VF

lundi 10 janvier 2022 : 10:15 VF13:30 VF16:00 VF

mardi 11 janvier 2022 : 10:15 VF13:30 VF16:00 VF

- Mystère

Un film de Denis Imbert avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé " Mystère " qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

Ciné Cambaie Saint-Paul

vendredi 07 janvier 2022 : 13:45 VF

samedi 08 janvier 2022 : 10:15 VF13:15 VF

dimanche 09 janvier 2022 : 10:15 VF16:00 VF

lundi 10 janvier 2022 : 10:15 VF16:00 VF

mardi 11 janvier 2022 : 10:15 VF13:45 VF

- Spider-Man : no way home

Un film de Jon Watts avec Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Zendaya

Pour la première fois dans l’histoire cinématographique de Spider-Man, l’identité du héros sympa du quartier est révélée, et ses responsabilités de super héros entrent en conflit avec sa vie privée, mettant ainsi en danger ses proches. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange pour rétablir les choses et garder son secret, le sort ouvre une brèche dans leur monde, libérant les méchants les plus puissants ayant jamais combattu un Spider-Man dans tous les univers confondus. A présent, Peter va devoir affronter son plus grand défi, qui altèrera non seulement son futur, mais aussi celui du multivers.

Le Plaza (Saint-Louis)

vendredi 07 janvier 2022 : 17:30 VF

samedi 08 janvier 2022 : 17:30 VF

dimanche 09 janvier 2022 : 17:30 VF

mardi 11 janvier 2022 : 17:30 VF

Ciné Cambaie

vendredi 07 janvier 2022 : 13:15 VF 3D14:30 VF16:45 VF17:45 VF

samedi 08 janvier 2022 : 10:30 VF13:15 VF 3D14:30 VF16:45 VF17:45 VF

dimanche 09 janvier 2022 : 10:30 VF13:15 VF 3D14:30 VF16:45 VF17:45 VF

lundi 10 janvier 2022 : 10:30 VF13:15 VF 3D14:30 VF16:45 VF17:45 VF

mardi 11 janvier 2022 : 10:30 VF13:15 VF 3D14:30 VF16:45 VF17:45 VF

- The king's man : première mission

Un film de Matthew Vaughn, avec Gemma Arterton, Ralph Fiennes, Harris Dickinson

Durant la Première Guerre mondiale, plusieurs hommes participent à la création de l'agence d'espionnage britannique Kingsman. Un homme décide de se lancer dans une course contre la montre dans le but de contrecarrer les plans des pires tyrans et criminels de l'histoire…

Ciné Lacaze (Saint-Denis)

vendredi 07 janvier 2022 : 15:30 VF18:15 VO

samedi 08 janvier 2022 : 15:30 VF18:15 VO

dimanche 09 janvier 2022 : 15:30 VF18:15 VO

mardi 11 janvier 2022 : 15:30 VO18:15 VF

Ciné Cambaie

vendredi 07 janvier 2022 : 15:30 VF18:10 VF

samedi 08 janvier 2022 : 10:00 VF15:30 VF18:10 VF

dimanche 09 janvier 2022 : 10:00 VF15:30 VF18:10 VF

lundi 10 janvier 2022 : 10:00 VF15:30 VO18:10 VF

mardi 11 janvier 2022 : 10:00 VF15:30 VF18:10 VF

- Tous en scène 2

Suite de " Tous en scène ", Buster Moon et sa troupe d'outsiders tentent leur chance afin de se produire dans le lieu le plus prestigieux du monde du spectacle... et de convaincre la star du rock recluse Clay Calloway de rejoindre leur show d'ouverture.

Au menu : Énergie, humour, tendresse et une belle distribution vocale à vous donner une furieuse envie de danser. Ce divertissement trépidant fera passer un très bon moment aux petits et grands !

Dans Tous en scène 2, on retrouve Chloé Renaud dans le rôle de l'éléphant Meena. Lola Dubini joue La louve Porsha Crystal, Damien Bonnard est la voix de Mister Crystal. Laurent Gerra interprète Gunther, Gérard Lanvin Clay Calloway. Exit Patrick Bruel, Buster Moon le koala passe sous le contrôle de Damien Ferrette. En VO, les acteurs Matthew McConnaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton sont au répertoire idem Bono, Le Bono de U2..

Ciné Cambaie

vendredi 07 janvier 2022 : 15:35 VF

samedi 08 janvier 2022 : 10:00 VF13:00 VF15:35 VF

dimanche 09 janvier 2022 : 10:00 VF13:00 VF15:35 VF

lundi 10 janvier 2022 : 10:00 VF13:00 VF15:35 VF

mardi 11 janvier 2022 : 10:00 VF13:00 VF15:35 VF

Cinépalmes

samedi 08 janvier 2022 : 13h50

dimanche 09 janvier 2022 : 17h30

- Venom : let there be carnage

Un film d'Andy Serkis avec Tom Hardy, Woody Harrelson, Stephen Graham

Il était une fois, en 1996… le jeune Cletus Kasady regarde impuissant son amour, Frances Barrison, être transférée du Saint-Estes Home for Unwanted Children au Ravencroft Institute. En chemin, elle utilise ses pouvoirs de cri sonique pour s'échapper et attaque le jeune policier Patrick Mulligan. Il tire une balle dans l'oeil droit de Barrison qui tombe du camion et souffre d'une blessure à l'oreille à cause du cri. À l'insu de Mulligan, qui croit l'avoir tuée, Barrison est emmenée dans l'établissement, qui est adapté contre ses pouvoirs.

De nos jours, Mulligan, maintenant détective, contacte Eddie Brock pour parler à Kasady, un tueur en série qui refuse de parler à quiconque sauf à Eddie. Après la visite, Eddie, grâce à l'aide du symbiote Venom qui habite son corps, est en mesure de découvrir où Kasady a caché les corps des victimes ; ce qui donne un grand coup de fouet à sa carrière, provoquant la colère de Mulligan qui a vu le journaliste réussir là où la police a échoué.

Kasady, qui est condamné à mort par injection létale, invite Eddie à assister à son exécution. Cependant, suite à une provocation, Venom attaque Kasady. Kasady mord la main d'Eddie, ingérant une petite partie du symbiote. Plus tard, Eddie est contacté par son ex-fiancée Anne Weying, qui lui dit qu'elle est maintenant fiancée au Dr. Dan Lewis.

L'exécution de Kasady échoue : l'injection de l'un des produits provoque l'émergence d'un symbiote rouge. Se présentant comme Carnage, il se lance dans une course violente à travers la prison, libérant les détenus, tuant les gardes et le directeur. Kasady et Carnage concluent alors un accord : Carnage aidera Kasady à libérer Barrison de Ravencroft, et Kasady l'aidera à éliminer Venom. Pendant ce temps, Venom, voulant avoir plus de liberté pour manger les gens, se dispute avec Eddie et se détache de son corps ; ils prennent des chemins différents, et c'est là que l'histoire commence vraiment, avec des rebondissements dignes d'un gothic novel… égaré dans un labyrinthe d'espaces temps différents…

Ciné Cambaie Saint-Paul

vendredi 07 janvier 2022 : 18:30 VF

samedi 08 janvier 2022 : 18:30 VF

dimanche 09 janvier 2022 : 18:30 VF

lundi 10 janvier 2022 : 18:30 VF

mardi 11 janvier 2022 : 18:30 VF

- West Side Story

Une comédie musicale de Steven Spielberg avec Ansel Elgort,Rachel Zegler, Ariana DeBose

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

Les Jets (Américains d'origine polonaise, irlandaise et italienne) et les Sharks (immigrés d'origine portoricaine), font la loi dans le quartier West. Ils se provoquent et s'affrontent à l'occasion. Tony, ex-chef des Jets qui a maintenant pris ses distances avec le gang, et Maria, la sœur du chef des Sharks, tombent amoureux, mais le couple doit subir les forces opposées de leurs clans respectifs.

L'opus de Spielberg entre évidemment résonance avec son prestigieux prédécesseur, adapté d'un spectacle de Broadway contemporain de l'année lors de laquelle l'action est supposée se dérouler, qui réinterprétait le Roméo et Juliette de Shakespeare. West Side Story connut un extraordinaire succès planétaire et obtint dix oscars…

Ciné Cambaie

samedi 08 janvier 2022 : 17:45 VF

- 355

Un film d'action de Simon Kinberg

Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les agences de renseignements du monde entier envoient leurs agentes les plus redoutables là où l’arme destructrice a été localisée : à Paris. Leur mission : empêcher des organisations terroristes ou gouvernementales de s’en emparer pour déclencher un conflit mondial. Les espionnes vont devoir choisir entre se combattre ou s’allier…

Cinépalmes

samedi 08 janvier 2022 : 13h30

dimanche 09 janvier 2022 : 15h40

lundi 10 janvier 2022 : 18h25

- Licorice pizza

1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la photo de classe au lycée du garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à la jeune fille pour l’impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors normes, elle accepte de l’accompagner à New York pour une émission de télévision. Mais rien ne se passe comme prévu…

Un film de Paul Thomas Anderson, avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Gary Valentine, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Jon Peters, Benny Safdie, Joel Wachs, Maya Rudolph

Cinépalmes

samedi 08 janvier 2022 : 13h50

dimanche 09 janvier 2022 : 17h30

- Le Calendrier

Eva est paraplégique depuis trois ans. Pour son anniversaire, elle reçoit en cadeau un étrange calendrier de l’Avent. Mais ce ne sont pas les traditionnelles friandises qu’elle découvre chaque jour, mais des surprises plus inquiétantes, parfois agréables, souvent terrifiantes, et de plus en plus sanglantes. Cette année, Noël va être mortel !

Un film d'horreur de Patrick Ridremont avec Eugénie Derouand, Honorine Magnier, Clément Olivieri

Cinépalmes

samedi 08 janvier 2022 : 13h10

dimanche 09 janvier 2022 : 15h50

lundi 10 janvier 2022 : 18h30

• Expos et spectacles

- " Royal Bourdon "

Spectacle à La Cité du Volcan

8 janvier de 15 h 00 min à 16 h 00 min

Diego, un royal bourbon du sud de l’île de La Réunion, a une vie paisible aux côtés de son bon maître Mattéo. Cependant le petit chien souffre d’une profonde mélancolie, il se trouve insipide, d’une banalité affligeante.

Une nuit de désespoir il demande à la lune de lui apporter son aide et de le rendre unique au monde. Miraculeusement le lendemain Diego se réveille avec la capacité de parler. S’en suit une montée fulgurante de sa notoriété, le monde entier est subjugué par le fameux " chien qui parle ". Mais celui-ci se rend vite compte que tant de reconnaissances et de sollicitations l’éloignent de ses proches et de sa quête du bonheur.

Il décide alors de faire machine arrière en suppliant de nouveau la lune. Le chien retrouve dés lors la vie, si précieuse, qu’il avait quittée auprès de ceux qui comptent vraiment à ses yeux. Il comprend également que nul n’est semblable, que chacun à sa particularité, son propre talent, lui il sait parler à la lune.

Comédie musicale mélangeant avec humour et poésie le théâtre, le chant et la danse.

- "Exposition d'Aurellll"

Jusqu'au 31 janvier 2022

Aurellll, artiste plasticienne, vous invite dans son univers où elle s'interroge sur l'existence et l'évolution du vivant. Cette quête des origines de la vie l'a amené à créer des répertoires de formes graphiques. Dans sa posture de chercheuse de nouvelles formes artistiques, l'artiste plonge le spectateur à découvrir, observer, contempler, regarder d'un nouvel oeil, la vie.

Cette dernière série de création ouvre un rapprochement entre la science, l'art, la nature et la spiritualité, avec une dimension poétique et esthétique. Nous entrons dans le champs des possibles dans cette époque de transition et de révolution intérieure, grâce à la visualisation et la méditation, nous partons en voyage pour transmuter les expériences bouleversantes et parcourir les mystères et les profondeurs de notre âme. L'expérience de la conscience permet une vision d'une dimension universelle et intelligente du vivant. Nous sommes tous à la fois cocréateurs de nos vies et reliés entre le ciel et la terre. Ainsi, les animaux nous aident à redécouvrir notre part sauvage, empreinte d'intuition, les arbres sur l'échange et l'entraide, les mystères de l'eau et la terre influencent notre corps et notre esprit. Cette nature vivante animée d'un esprit, nous dévoile des univers fantastiques nous transmettant la beauté, la force, l'harmonie et la puissance de la création.

L'artiste jette sur ses toiles, toutes les émotions que les êtres vivants lui font éprouver. Ces compositions abstraites, de peintures, dessins et empreintes sont un échantillonnage de créatures insolites. Chaque pièce est un questionnement sur la vie. Chaque création apporte un élément de réponse. L'ensemble constitue une série d'émotions et d'ouvertures où couleurs, matières et techniques se transposent.

Site web

Infos réservations

Aurélie Lemille

Aurellll Artiste plasticienne

Atelier Aurellll'Art

[email protected]

Visites uniquement sur RDV : 0692 41 28 70

216 chemin du maniron 97427

Étang Salé les Hauts La Réunion