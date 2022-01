Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 5 heures

Depuis le 10 janvier et jusqu'au 23 janvier 2022 se tient au Tampon la deuxième édition du festival "Dernyé viraz". Conte, musique, cirque et magie se mêlent dans les programmations. Sur le thème de l'onirisme et de l'enfance, le festival est destiné au très jeune public. Il est ouvert à tous les enfants et ce, dès l'âge de 3 ans. (Photo DR)

