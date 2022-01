La deuxième édition du Réunion Comedy Festival aura lieu du 23 au 26 février 2022 à Saint-Denis, au Tampon et à Saint Gilles. Si l'affiche complète est en cours de finalisation, les inscriptions au casting de participation sont ouvertes pour révéler le prochain grand humoriste de l'île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Réunion Comedy Cast' est lancé ! Ouvert à tous, le casting va permettre la révélation comique de l'année ! " Cette première sélection est ouverte à tous les humoristes confirmés ou en herbe. L’important est d’être drôle et d’avoir envie de partager un moment ensemble. Certains auront déjà fait quelques spectacles, d’autres auront juste fait rire leur famille. Nous ne mettons aucune barrière ! " nous raconte Julien De Ruyck, l'organisateur de l'évènement.

Les inscriptions doivent être effectuées avant le 5 février en envoyant un mail à [email protected] Un questionnaire à remplir sera envoyé à tous les participants.

Le casting aura lieu le 12 février au Kab'Art à Saint-Leu. Le jury, composé de journalistes, d’artistes et de personnalités publiques, aura la difficile tâche de sélectionner les humoristes qui participeront à cette deuxième édition du Réunion Comedy Fest. La grande finale de ce casting se déroulera en public dans les locaux de Rire et Chansons Réunion.

Le gagnant du grand concours Nouveaux talents régional, aura la chance de jouer avec le plateau d’Humoristes du Festival programmé les 24, 25 et 26 février au Teat Plein Air, Théâtre Luc Donat, et l’amphi bioclimatique de Saint-Denis. Il sera accompagné tout au long de l’année qui suit, dans le but d’incorporer l’équipe des humoristes à part entière de la troisième édition.

L'année dernière, 25 participants avaient tenté leur chance afin de pouvoir fouler les planches du Festival, tout comme l'avait fait Niko, le premier gagnant du casting 2020.

Nous vous mettons ci-dessous la vidéo teaser de l'évènement.

Paré ou pa paré ?

