• Sorties Ciné

Les promesses

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les "marchands de sommeil". Ce sera son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ?

Deuxième long-métrage de Thomas Kruithof après La Mécanique de l’ombre en 2017, Les Promesses aborde de front les rouages de la politique et le problème de l’insalubrité de certaines cités des banlieues.

Ciné Cambaie

Presque

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…

Cette comédie pleine de tendresse et profondément humaine traite du handicap en prônant la force de l’amitié et du vivre-ensemble contre l’immobilisme anesthésiant des préjugés et du repli sur soi. Un road-movie lumineux réalisé et interprété par le talentueux tandem Bernard Campan/Alexandre Jollien.

Ciné Cambaie

Adieu Monsieur Haffmann

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.

Adapté de la pièce à succès de Jean-Philippe Daguerre, Adieu Monsieur Haffmann nous plonge dans les heures les plus sombres de l’histoire de France sous l’occupation nazie. Ce huis-clos entre un bijoutier juif et son ouvrier est un film de réflexion sur les comportements pervertis sous l’Occupation.

CinéPalmes

My hero academia – World heroes mission

Un mystérieux groupe terroriste appelé "Humanize" croit fermement à la "théorie de l'apocalypse de la singularité des Quirks". Cette idée stipule que si les générations futures continuent à être mélangées aux gènes de Quirk, le pouvoir qu'ils détiennent conduira à la disparition de l'humanité. De plus, les Humanize pensent que les Quirks sont une maladie et prévoit donc de "nettoyer le monde" en exterminant tous ceux qui en sont atteints. Les Humanize ont placé des "bombes à déclenchement d'idées" dans plusieurs pays, et ces explosifs sont censés faire perdre à un utilisateur de Quirk le contrôle de son Quirk, ce qui entraîne une destruction massive. Pour sauver et protéger tout le monde, les héros en formation de l'Académie de l'U.A., s'unissent pour contrecarrer les efforts du mystérieux groupe.

Véritable phénomène mondial, My Hero Academia sort là son 3e long métrage, pour le plus grand bonheur des fans dont les héros préférés luttent contre un complot mondial au péril de leur vie.

Ciné Cambaie

Graine d’espoir

Documentaire de Pierre Beccu avec Pierre Rabhi, Roukiata Ouedraogo…

A travers la France, l'Espagne, Madagascar et le Burkina Faso, 332 enfants et adolescents s'emparent de la caméra pour nous livrer leurs attentes et construire un nouvel avenir. Entre enjeux climatiques et justice sociale, ils nous interpellent sur les urgences d'aujourd'hui. Accompagnés par le réalisateur Pierre Beccu, mais également par Roukiata Ouedraogo, Pierre Rabhi, et la musique de Matthieu Chedid, ils racontent et mettent en pratique ce qu'ils veulent changer pour notre futur.

Multiplexe Ciné Cambaie Saint-Paul jusqu'au 1er février

Ciné Lacaze Saint-Denis jusqu'au 30 janvier 2022



A l’affiche

Encanto, la fantastique famille Madrigal

Une comédie musicale centrée sur une jeune fille et sa famille en Colombie, qui ont tous des pouvoirs magiques sauf elle.

Multiplexe Ciné Cambaie Saint-Paul jusqu'au 1er février

Cinépalmes jusqu'au 1er février

Les Éternels

Réalisateur: Chloé Zhao avec Richard Madden Gemma Chan Lauren Ridloff

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité…

Multiplexe Ciné Cambaie Saint-Paul jusqu'au 1er février

Matrix Resurrections

Le quatrième volet de la saga lancée en 1999 nous replonge dans deux réalités parallèles – celle de notre quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. Petit détail, l'action se déroule 18 ans après les péripéties de Matrix Revolutions… Révisez vos classiquesvous aurez au moins un avantage sur le principal protagoniste, Thomas A. Anderson, précédemment Neo (Toujours Keanu Reeves), qui est franchement amnésique. Si ce n'est qu'il est suivi par un psy à qui il confie ses rêves bizarres… En conséquence de quoi le psychiatre lui fait avaler un traitement à base de pilules bleues… Le fait est qu'il est hanté par des images, des visages familiers qui sont autant d'énigmes pour lui… Thomas-Neo ne peut que choisir à nouveau de suivre le "lapin blanc", celui d'Alice, avec sa grosse montre, toujours pressé. Il rencontre alors un certain Morpheus, qui lui offre un choix qui n'en est pas un, rester dans la Matrice ou prendre son envol. Ce choix, bien qu’il soit une illusion, reste le seul moyen d’entrer ou de sortir de la Matrice, qui est plus dangereuse que jamais.

Un film de Lana Wachowski avec : Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson…

Multiplexe Ciné Cambaie Saint-Paul jusqu'au 1er février

Cinépalmes jusqu’au 1er février

The king's man : première mission

Un film de Matthew Vaughn, avec Gemma Arterton, Ralph Fiennes, Harris Dickinson

Durant la Première Guerre mondiale, plusieurs hommes participent à la création de l'agence d'espionnage britannique Kingsman. Un homme décide de se lancer dans une course contre la montre dans le but de contrecarrer les plans des pires tyrans et criminels de l'histoire…

Multiplexe Ciné Cambaie Saint-Paul jusqu'au 1er février

Spider-Man : no way home

Un film de Jon Watts avec Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Zendaya

Pour la première fois dans l’histoire cinématographique de Spider-Man, l’identité du héros sympa du quartier est révélée, et ses responsabilités de super héros entrent en conflit avec sa vie privée, mettant ainsi en danger ses proches. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange pour rétablir les choses et garder son secret, le sort ouvre une brèche dans leur monde, libérant les méchants les plus puissants ayant jamais combattu un Spider-Man dans tous les univers confondus. A présent, Peter va devoir affronter son plus grand défi, qui altèrera non seulement son futur, mais aussi celui du multivers.



Multiplexe Ciné Cambaie Saint-Paul jusqu'au 1er février

L'Amour c'est mieux que la vie

Un film de Claude Lelouch avec Ary Abittan, Gérard Darmon, Sandrine Bonnaire…

Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance il y a vingt ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite demandé si l’honnêteté n’était pas la meilleure des combines. Aujourd’hui, ils sont inséparables et scrupuleusement vertueux. Mais Gérard apprend qu’il souffre d’un mal incurable. Le sachant condamné, ses deux amis veulent lui offrir sa dernière histoire d’amour… car Gérard a tou­jours répété que l’amour c’était mieux que la vie.

Cinépalmes jusqu'au 1er février

Multiplexe Ciné Cambaie Saint-Paul jusqu'au 1er février

Ciné Lacaze Saint-Denis jusqu'au 30 janvier

Clifford

Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même chien devenu … géant ! Sa mère, qui l’élève seule, étant en voyages d’affaires, Emily s’embarque avec son oncle Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, dans une aventure pleine de surprises et de rebondissements à travers la Grosse Pomme. Adapté du personnage adoré de la célèbre série de livres Scholastic, CLIFFORD va donner au monde une grande leçon d’amour !

Ciné Cambaie jusqu'au 30 janvier

Cinépalmes jusqu'au 1er février

Les Tuche 4

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans… La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet.

Ciné Cambaie Jusqu'au 30 janvier

Monster family : en route pour l'aventure !

Un film de Holger Tappe avec Jessica Brown, Findlay Nick, Frost Emily Watson

La famille Wishbone est loin d’être une famille comme les autres car depuis qu’ils ont été frappés par un sortilège, ils peuvent se transformer en monstres aux super-pouvoirs : Emma, la mère, en vampire ; Frank, le père, en créature de Frankenstein, Fay, leur fille aînée, en momie et le petit Max, en loup-garou. Cela ne les empêche pas de mener une existence… presque normale, entourés d’autres créatures singulières ! Mais un jour, la chasseuse de monstres, Mila Starr, capture leurs amis Baba Yaga et Renfield. Les Wishbone se lancent alors dans une mission de sauvetage qui va les conduire à travers le monde et leur permettre de faire de nouvelles rencontres monstrueuses en cours de route.

Multiplexe Ciné Cambaie Saint-Paul jusqu'au 30 janvier

Mystère

Un film de Denis Imbert avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé " Mystère " qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

Multiplexe Ciné Cambaie Saint-Paul jusqu'au 30 janvier

Tous en scène 2

Suite de Tous en scène, Buster Moon et sa troupe d'outsiders tentent leur chance afin de se produire dans le lieu le plus prestigieux du monde du spectacle... et de convaincre la star du rock recluse Clay Calloway de rejoindre leur show d'ouverture.

Au menu : Énergie, humour, tendresse et une belle distribution vocale à vous donner une furieuse envie de danser. Ce divertissement trépidant fera passer un très bon moment aux petits et grands !

Dans Tous en scène 2, on retrouve Chloé Renaud dans le rôle de l'éléphant Meena. Lola Dubini joue La louve Porsha Crystal, Damien Bonnard est la voix de Mister Crystal. Laurent Gerra interprète Gunther, Gérard Lanvin Clay Calloway. Exit Patrick Bruel, Buster Moon le koala passe sous le contrôle de Damien Ferrette. En VO, les acteurs Matthew McConnaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton sont au répertoire idem Bono, Le Bono de U2..

Multiplexe Ciné Cambaie Saint-Paul jusqu'au 30 janvier

Cinépalmes jusqu'au 1er février

Tromperie

Un film d'Arnaud Desplechin avec Léa Seydoux, Denis Podalydès, Anouk Grinberg…

Une adaptation de Tromperie (Deception) de Philip Roth (1994).

Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font l’amour, se disputent, se retrouvent et parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même…

Multiplexe Ciné Cambaie Saint-Paul jusqu'au 1er février

Ciné Lacaze Saint-Denis jusqu'au 1er février

355

Un film d'action de Simon Kinberg

Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les agences de renseignements du monde entier envoient leurs agentes les plus redoutables là où l’arme destructrice a été localisée : à Paris. Leur mission : empêcher des organisations terroristes ou gouvernementales de s’en emparer pour déclencher un conflit mondial. Les espionnes vont devoir choisir entre se combattre ou s’allier…

Cinépalmes jusqu'au 1er février

Licorice pizza



1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la photo de classe au lycée du garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à la jeune fille pour l’impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors normes, elle accepte de l’accompagner à New York pour une émission de télévision. Mais rien ne se passe comme prévu…

Un film de Paul Thomas Anderson, avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Gary Valentine, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Jon Peters, Benny Safdie, Joel Wachs, Maya Rudolph

Cinépalmes jusqu'au 1er février

Le Calendrier

Eva est paraplégique depuis trois ans. Pour son anniversaire, elle reçoit en cadeau un étrange calendrier de l’Avent. Mais ce ne sont pas les traditionnelles friandises qu’elle découvre chaque jour, mais des surprises plus inquiétantes, parfois agréables, souvent terrifiantes, et de plus en plus sanglantes. Cette année, Noël va être mortel !

Un film d'horreur de Patrick Ridremont avec Eugénie Derouand, Honorine Magnier, Clément Olivieri

Cinépalmes jusqu'au 1er février

Resident Evil : bienvenue à Raccoon city

Autrefois le siège en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est aujourd'hui une ville à l'agonie. L'exode de la société a laissé la ville en friche... et un grand mal se prépare sous la surface. Lorsque celui-ci se déchaîne, les habitants de la ville sont à jamais... changés... et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur Umbrella et survivre à la nuit.

Cinépalmes Sainte-Marie jusqu'au 1er février

En attendant Bojangles

Un film de Regis Roinsard avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.

Cinépalmes Sainte-Marie jusqu'au 1er février

• Expos et spectacles

La pluie pleure

samedi 29 janvier 2022 à 19h00 au Théâtre Lucet Langenier à Saint-Pierre

Deux jeunes se rencontrent, deux enfants perdus, " en attente de "… quelque chose, un sens, un déclic.

La pièce " La Pluie pleure " interroge le mal-être né d’une solitude intérieure : comment se remettre de ne pas connaître son père, son géniteur ? Comment accepter d’aimer " autrement ", en dehors des normes et des formes sociales ? Ben, grand adolescent, et Victor, âgé de huit ans, voient leurs routes se croiser en un lieu hors de tout, un espace vide, où leur souffrance se met en mots et s’exacerbe. Sur scène, un théâtre très contemporain se joue, lourd d’émotion, original et profond : s’y exprime diversement le dit du déracinement ; s’y déploie l’angoisse de ressentir une attirance homosexuelle. Autant de questionnements qui taraudent et ouvrent des plaies intimes longues à cicatriser. Musique, création vidéaste, les données de la mise en scène proposent une esthétique multiple. Incontournable.

Personnages : Ben (Jeune adulte), Victor (Un gamin de 8ans 3⁄4), La mère de Ben (Une skating barmaid, serveuse en patins à roulettes), Le cow-boy (Parrain de Victor)

Exposition Sel, sira, shingo

Jusqu’au 31 décembre 2022

À Madagascar : Antsiranana, Morondava, Belo-sur-mer, Ifaty, Toliara et Ranomay

À Mayotte : Bandrélé

À Maurice : Tamarin et Rivière Noire

À La Réunion : Pointe au Sel (Saint-Leu)

Le spectacle est constitué des 7 escales (et une transition, le "siratany" ou sel de terre de Ranomay, dans le sud malgache) portées par des vitrines immersives, support de différents outils de médiation : des objets, des films, des témoignages sonores, des saynètes, ...

Fil rouge du voyage, l’océan inonde l’espace d’exposition offrant des temps de respiration entre les escales et rythmant le voyage de ses flots.

Pour chaque escale, une saynète (personnages en terre cuite réalisés par l’artiste Anny Ethève-Lelièvre) s’allume. Démarre alors le premier film : les personnages racontent leur métier de saunier, le fonctionnement de leurs salines. Ils parlent aussi de transmission de savoir, de savoirfaire, de bien et de patrimoine. Un deuxième film parle de l’environnement des salines et des sauniers : la mangrove à Antsiranana, la construction des boutres à Belo-sur-mer, la savane de la Pointe au Sel… Lorsque le film s’arrête, la vitrine s’éclaire, dévoilant les objets. Le visiteur est alors débarqué, pour une autre escale, l’écran laisse place à des images d’îles, de vagues et d’océan.

Au Musée du sel, Pointe au Sel-les-Bas. 97436 Saint-Leu. 0262 34 67 00

[email protected]

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 17h

"Exposition d'Aurellll"

Jusqu'au 31 janvier 2022

Aurellll, artiste plasticienne, vous invite dans son univers où elle s'interroge sur l'existence et l'évolution du vivant. Cette quête des origines de la vie l'a amené à créer des répertoires de formes graphiques. Dans sa posture de chercheuse de nouvelles formes artistiques, l'artiste plonge le spectateur à découvrir, observer, contempler, regarder d'un nouvel oeil, la vie.

Site web : ici

Infos réservations

Aurélie Lemille, Aurellll Artiste plasticienne, Atelier Aurellll'Art, [email protected]

Visites uniquement sur RDV : 0692 41 28 70

216 chemin du maniron 97427 Étang Salé les Hauts La Réunion

Foisonnements

Exposition de gravures de Najia Saad

Au Jardin botanique de Mascarin

De 09H00 à 17H00

La maîtrise de différentes techniques utilisées par l'artiste et son univers vous plonge dans un monde onirique tropical. "Foisonnements" est présenté du 04 janvier au 27 février 2022 et l'artiste sera présente sur le site les dimanches 23 et 30 janvier de 9h à 12h. Elle se fera une joie d'échanger avec vous.

Jusqu'au 27 février 2022

Un mizé pou tanto, pou talèr, pou domin

Musée de Villèle

Du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h30 h à 17h30, jusqu'au 31 décembre 2022

Derrière la lumière, la mémoire retrouvée

C’est en s’appuyant sur les collections historiques constitutives de l’identité du Musée Léon Dierx que Thierry Fontaine, Tiéri Rivière et Abel Técher ont développé leurs recherches artistiques dans le cadre de leur résidence de création.

Musée Léon Dierx, jusqu’au 3 avril 2022

Les 30 ans de l’Artothèque

" Mutual Core ", une exposition collective mise en œuvre par des artistes Réunionnais. L’exposition s’exprime dans une recherche inscrite dans les mouvements des pensées écologiques, décoloniales et écoféministes qui nous invitent à observer, comprendre et apprendre à partir des interdépendances et des mouvements inhérents au vivant.

Artothèque, jusqu’au 27 mars 2022





De Regnault à Belmondo, trois siècles d’histoire de La Réunion illustrés par Téhem et Appollo

Ils étaient venus en résidence d’artiste pour nous raconter l’épopée de l’esclave Edmond Albius, celui qui a découvert les mécanismes de la fécondation de la vanille. Tehem, le dessinateur et Appollo le scénariste ressortent de cette année de création avec bien plus. Les deux artistes ont exhumé des Archives Départementales douze documents étonnants de l’histoire de notre île. De cette immersion est née la Gazette des Archives, feuilleton en douze épisodes publié chaque dimanche dans le Journal de l’île de La Réunion de septembre à décembre 2020, et repris dans un album intitulé Aux Archives ! Journal dessiné d’une résidence.

Aux Archives Départementales jusqu’au 28 juin 2022

Nous et les autres : des préjugés au racisme

Comment se construisent les préjugés ? Quelle est la réalité des "races" d’un point de vue génétique ? Comment des États en sont-ils venus à institutionnaliser le racisme ? Autant de questions auxquelles entend répondre l’exposition "Nous et les autres : des préjugés au racisme", conçue par le Musée de l’Homme, et présentée ici dans une version adaptée pour la salle d’exposition des Archives départementales, en partenariat avec le rectorat de La Réunion.

Aux Archives Départementales jusqu’au 30 juin 2022

Arts de l’Islam - Un passé pour un présent

18 villes en Hexagone et en Outre-mer accueillent jusqu’au 27 mars 2022 l’exposition Arts de l’Islam. La Réunion est la seule ville de l’Outre-mer participante.

Au musée des arts décoratifs de l’Océan Indien (MADOI) de Saint-Louis, jusqu’au 27 mars 2022