Cette semaine, une programmation éclectique destinée aux petits et grands, en vue des vacances. Le jeune public appréciera la déferlante Enfantillages signée Aldebert. Fédératrice, populaire, saine, intelligente, poétique, ludique, consciente et aventureuse... Les qualificatifs ne manquent pas pour ce projet amorcé en 2008, conçu initialement pour n'être qu'une parenthèse, et qui a trouvé son point culminant il y a deux ans avec une quarantaine de Zénith au taux de remplissage à la limite de l'insolence. Aldebert additionne ainsi les succès comme le Petit Poucet les cailloux. Également sur les écrans, trois films d'animation qui raviront les enfants (mais pas que !) et pour les autres, place au théâtre et aux concerts avec notamment Ousanaousava qui clôture la tournée locale de son album " Ça mon pays " sur la scène du Téat Champ Fleuri, le 18 mars.

• Sorties Ciné

- Hopper et le hamster des ténèbres

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours. Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s'échappe de prison pour trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite. Avec l'aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant fera face à de multiples obstacles et Hopper tentera d'accepter ses différences pour devenir l'aventurier ultime.

Drôle et imaginatif, voilà est un très bon dessin animé vraiment divertissant et amusant s’appuyant sur une belle animation, des décors travaillés et des personnages particulièrement attachants.

Au Cinépalmes (durée 1h31)

- King

King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu'ils n'ont vu que deux fois dans leur vie, se joint à l'aventure, tout devient possible.

Un sympathique film familial qui plaira sans aucun doute tant aux plus jeunes qu’aux plus grands. On est transporté dans une aventure pleine d’humour, d'émotion et de tendresse. Un bon moment en perspective !

Au Cinépalmes (durée 1h40)

- Permis de construire

Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu'il n'a pas vu depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté : y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème: ce terrain se situe en Corse.

Une comédie française comme on les aime ! Divertissante pour les amoureux de la Corse avec beaucoup d’humour et de bonnes vannes.

Au Ciné Cambaie et Cinépalmes (durée 1h33)

- White snake

Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient que de son prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver son identité. Mais de dangereux esprits et de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin, car il s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…

Ce film d'animation, co-produit par Warner Bros, possède une poésie et un charme indéniables… On ressent toute la magie du folklore asiatique qui plaira aux amateurs du genre.

Au Ciné Cambaie (durée 1h38)

- The power

Londres, 1974. Alors que le Royaume-Uni se prépare à d’importantes coupures d’électricité, Val une infirmière débutante arrive pour son premier jour au sein de l’équipe de nuit d’un hôpital délabré. La majorité des patients et du personnel ayant été évacués vers un autre hôpital, elle se retrouve presque seule dans ce bâtiment lugubre. Mais derrière ses murs se cache un lourd secret qui va contraindre Val à affronter ses peurs les plus profondes et à se confronter à une force maléfique.

Si vous vous attendez à de l'horreur, de l’épouvante, ce n'est pas le bon choix. On se retrouve très vite en terrain (beaucoup) trop connu jouant sur la peur primale du noir.

Au Ciné Cambaie (durée 1h32)

• Dans le reste de l’agenda

- Le Séchoir

Cirque graphique Cie Scom / Trait(s)

Au commencement du cirque, il y a le cercle. Là, c’est un grand cerceau dans lequel on virevolte. La folle idée de Coline Garcia, c’est de faire de cette roue un immense pinceau. Inspirée par les lignes claires et les imaginaires colorés de Vassili Kandinsky, Joan Miró, Yayoi Kusama ou Sonia Delaunay, c’est un espace de liberté que l’auteure et metteure en piste a confié à Elena Damasio qui dessine, peint, griffonne, et la toile qu’elle crée est sans fin puisque son pinceau est un cercle.

Samedi 12 mars, 11h et 16h15

- Théâtre d’objets musicaux Cie Pas Si Flore : Où sont passées les couleurs ?



L’une est danseuse, l’autre musicienne. Le monde qui les entoure est tout blanc. Pas parce qu’il est recouvert de neige, non… Les couleurs sont parties. Disparues. Où sont-elles allées ? Elles ont eu peur ? Elles se sont cachées ? Ce serait bien qu’elles reviennent, un monde tout blanc, c’est embêtant. Alors, à deux, telles des charmeuses de couleurs, patiemment, la danseuse et la comédienne font si bien que timidement les couleurs pointent à nouveau le bout de leur nez. Ça y est, le monde est de nouveau coloré. Pas si Flore accomplit le tour de force de créer du suspense. C’est presque un polar en peluche et les tout-petits n’en perdent pas une miette.

Dimanche 13 mars, 10h30 et 15h30

- Pole culturel et sportif de Trois Bassins



Conte Cie Schtrockben / Alice

Niko De La Saline, conteur extravagant et Barock’N Roll, dépoussière l’histoire d’Alice au pays des merveilles. Il revisite et remixe, dans tous les sens du terme, ce conte fantastique, en une version délirante, envoutante et totalement interactive ! Bonne humeur, sourires et surprises sont au rendez-vous de la véritable histoire d’Alice.

Samedi 12 mars, 11h

- Salle Gramoun Lélé



Théâtre Cie Kissa mi lé : Antigone de Sophocle

Voici une relecture audacieuse de la tragédie grecque de Sophocle proposée par la compagnie de La Rivière Saint-Louis Kisa Mi Lé. Daniel Léocadie et Jérôme Cochet multiplient les clins d’œil à la culture populaire réunionnaise : l’affrontement entre Étéocle et Polynice (les frères d’Antigone) est rejoué symboliquement lors d’un combat de moringue, les chœurs chantés sont traduits et interprétés par le barde maloya Danyèl Waro, la scène accueille en son centre une piste en terre, évoquant les ron batay kok…

Samedi 12 mars, 17h

- Vavang’Art



Théâtre musical, Cie Kléasons : Royal Bourdon

Après Animalice et Les Souffleurs de Vers la compagnie Kléasons revient avec un troisième spectacle jeune public intitulé Royal Bourdon. Une comédie musicale, drôle et poétique, qui nous plonge dans les péripéties d'un chien triste à la recherche de son bonheur et de lui-même. Un moment hors du temps, qui prête à la réflexion, où petits et grands s'amusent et s'émerveillent.

Samedi 12 mars, 18h

- Concert et échecs Chess et Jazz : Sokolands



Chess & Jazz c’est la rencontre des échecs et du jazz. Parties amicales d’échecs (tous niveaux bienvenus, matériel sur place) et du jazz avec le groupe Skoloband.

Dimanche 13 mars, 16h30

- Centre culturel Lucet Langenier



Théâtre Cie Kèr Béton : Après le feu

Avec " Après le feu ", Vincent Fontano nous entraîne dans les décombres d’un monde ravagé par la guerre, canevas rwandais pour une fresque universelle peinte au sang et aux larmes.

Samedi 12 mars, 20h

- Téât Champ Fleuri



Humour Marie-Alice Sinaman : Zordi mon laniversèr - Best of 30 ans

Pour ses 30 ans de scène, Marie-Alice Sinaman invite ses partenaires et amis à la rejoindre sur scène pour jouer à nouveau certains de ses meilleurs sketches accompagnée de Sarah Deffeyes, de Thierry Jardinot et des ses comparses Erick Fleuris et Wilfrid Themyr.

Samedi 12 mars, 20h

- Le Toit



Concert rock Vidocq

Batterie percutante, basse ronde, guitare stridente et cadencée, clavier aux mélodies planantes : c’est la recette Vidocq. Ce power trio énergique propose un rock alternatif qui mélange ambiances électro, rock, et psychédélique.

Samedi 12 mars, 20h

- La Cerise



Concert-Brunch musiques latines Afrolatrio

Un buffet à volonté où le "fait comme mémé" à la priorité, du frais, du varié, de la couleur et des saveurs selon l'inspiration de l'équipe et surtout de la musique.

Dimanche 13 mars, 11h

- La Cité des Arts



Concert en plein air rock Lady la Fée + The Sorry Head + Sophie Starlight + King Size

De la musique, de quoi grignoter, un peu de chill et du lien social, le tout dans une ambiance festivalière… voilà la promesse de Dimanche la Cité ! Cette première édition donne le micro à Lady La Fée, The Sorry Dead, Saphire Starlight et King Size.

Dimanche 13 mars, 14h

- Le Choka Bleu



DJ Sets Kamarads Records 3 Years

Alors que le 3e Ep s’apprête à sortir sur tous les meilleurs "shops " du monde entier, Kamarads Records part en showcase sur l’emblématique spot du Choka Bleu pour les 3 ans du Label.

Dimanche 13 mars, de 14h à minuit

• La semaine prochaine

- Lespas



Conte Cie Noujou : Les damnés de Tromelin

Ce spectacle mêlant conte, théâtre et musique redonne une voix aux " Oubliés de Tromelin ". “Les Damnés de Tromelin” présente l’histoire de Moïse, qui se déclare descendant du bébé né sur Tromelin et qui vient réclamer son héritage, sa terre, son île, pour pouvoir honorer dignement ses ancêtres.

Mardi 15 mars,19h

- Conte Sylvie Mombo : Biviou raconte



Biviou n’en fait qu’à sa tête ! Au village, son comportement lui vaut une série de “Tichip” (claquements de langue) courroucés ! Même sa maman perd patience ! Il faudra un rocher marabouté, une grosse dame vigoureuse… et un face-à-face avec un lion affamé pour que Biviou change du tout au tout !

Mercredi 16 mars, 14h

- Conte Konpani Ibao & Cie Karanbolaz Kapor



Après les 3 premiers épisodes présentés à Léspas en mars 2021, la deuxième trilogie de Kapor donne à voir dans un spectacle de deux heures en trois actes.

Jeudi 17 mars, 19h

- Conte En fin de Conte : Tout conte fait



Des contes croisés et des récits à bâtons rompus, un zembrocal zistwar et une rencontre entre imaginaires, où les langues, français, créole réunionnais, italien et autres, se rencontrent et se mêlent.

Vendredi 18 mars, 20h

- La Cité des Arts

Danse Cie Crew : Trois In Impro

Trois In Impro vise à fusionner trois artistes de trois disciplines différentes : danse, voix, instrument. Douze artistes se retrouvent sur scène pour improviser face à un autre groupe. Un challenge artistique où la sensibilité et l’adaptabilité avec les autres sont essentielles. Basé sur l’improvisation, ce sera un moment riche en surprises où les participants vont interagir avec le public qui jugera leur performance à chaud.

Mardi 15 mars, 20h

- Le Kerveguen



Théâtre jeune public Fée Mazine : Petits voyages, grands transports

Éloge de la douceur, de la lenteur et de l’imaginaire... Dans un éternel recommencement, à l’affût de l’expérience, le tout petit est attiré par ce qui l’entoure. Il crée des liens, se détache, revient ou part en quête d’une nouvelle expérience. Ses nombreux voyages initiatiques ne cessent de le faire grandir. " Petit voyage, grands transports " est une balade visuelle sonore, une poésie du quotidien qui rend hommage à l’imagination libre et à la capacité à lier sans frontière réalité et imaginaire.

Mercredi 16 mars, 9h30

- Château Morange



Projection fête du court-métrage

À Saint-Denis, Château Morange accueille du mercredi 16 au vendredi 18 mars, des projections spéciales marmailles !

Mercredi 16 mars, 10h

- Le Séchoir



Ciné concert Cie Baba Sifon - David Fourdrinoy : Bim Bam Buster

Oubliez le vieux piano mécanique, ici, c’est le vibraphone de David Fourdrinoy qui redonne vie à 2 films de Buster Keaton. 2 films drôles et charmants. Le vibraphone…, s’il n’y avait que ça ! Mais le musicien ne s’est pas limité à son instrument de prédilection, il s’est entouré pour agrémenter ses compositions d’une carotte, d’une roue de vélo, d’une cloche, d’une grosse caisse, d’une balle qui fait de la lumière, d’un marteau, de 3 cochons en plastique et d’une poêle à frire… On aurait presque du mal à quitter des yeux cet homme-orchestre tellement attachant si les 2 films qu’il a choisis – L’épouvantail et Malec, champion de golf – n’étaient pas si désopilants.

Mercredi 16 mars, 15h

- Conte Julia Alimasi : Petites bêtes pas bêtes



Artiste associée de la Compagnie Hamsa (festival Le Légendaire), Julia Alimasi aborde le conte comme un art complet où corps, voix et langues tissent l’imaginaire. Elle s’amuse à passer de l’italien au français, à glisser ici et là quelques mots de russe ou d’espagnol, et à chanter en swahili ou en ourdou… pour que le conte soit un point de rencontre, de partage.

Mercredi 16 mars, 16h

- Théâtre Vladimir Canter



Théâtre Cie Tilawcis : Frénésies

Première création de La Compagnie Tilawcis, " Frénésies " se veut une joyeuse ode à l’existence, entre fulgurance et insouciance, un road trip théâtral initiatique librement inspiré du rouleau original de " Sur la route ", qui nous emmène de La Nouvelle-Orléans à San Francisco jusqu’à La Réunion. Au coeur de l’histoire, nous allons suivre les traversées de Thomas et Bilal, deux personnages d’un récit écrit et interprété par Florient Jousse, scaté et jazzé par le multi-instrumentiste Jah Pinpin.

Mercredi 16 mars, 19h

- Café Édouard



Concert Rockabily : Mothra Slapping Orchestra

Une guitare tranchante, une contrebasse qui claque et une batterie qui galope… Et de la voix aussi qui va du crooner au punkisant selon les besoins. Voilà qui donne une indication sur l'éventail de styles déployé ici.

Jeudi 17 mars, 18h

- Bar Le Zinc



Concert The Uncool + Fénnwar + Guest : Les Prolégomènes du rock à la Buse

Le Rock à La Buse, c’est une grosse soirée concert à La Cité des Arts (19 mars), mais aussi des soirées dans les cafés-concerts de l’île dans le cadre des Prolégomènes (11 et 17 mars) et de l’Epilogue (26 mars).

Jeudi 17 mars, 19h

- DJ Set Karl Hunglus



Une soirée résolument Hip-Hop & Soul avec pour seul objectif, le dancefloor.

Vendredi 18 mars, 20h

- La Cerise



Théâtre Les mardis de l’impro : De Maat

Martin De Maat est un des précurseurs de l'improvisation américaine à Chicago, où il a enseigné toute sa vie au prestigieux Second City. Son format "Duo" est simple et beau, inviter deux improvisateur.ice.s à jouer une scène de 10 minutes, piochée au hasard du chapeau.

Jeudi 17 mars, 19h

- Concert Wold music Hajazz Trio



Auteur, compositeur et guitariste, Hajazz sert une world musique riche, aventureuse et particulièrement châtoyante.

Vendredi 18 mars, 20h

- Téat Plein Air



Concert Chanson Jeune public Aldebert " Enfantillages 4 "

Aldebert réinvente le concert pour enfants en blockbuster rock’n’roll pour mômes électrisés ! Ses tournées triomphales ont déjà rassemblé plus de 500 000 spectateurs ravis et la grande fête tant attendue débarque donc au TÉAT Plein Air !! Vous êtes prévenus ! Outsider d’une nouvelle chanson française emmenée par Bénabar, Aldebert compose Enfantillages en 2008. Un premier album à destination des plus jeunes, où sa verve canaille et la modernité foutraque de ses compositions détonnent.

Jeudi 17 mars, 19h

Vendredi 18 mars, 19h

Samedi 19 mars, 19h

- Vavang’Art



Pole culturel et sportif de Trois Bassins

Concert rock celtique Celtik’s

Nouvelle formation émanant de "Libertalia Celtik Rock Band", Celti'Ks est le seul groupe de rock celtique à La Réunion. Leur répertoire se compose de reprises des plus grands standards du rock celtique (Dropkik murphys, Matmatah, Soldat Louis, Real Mackenzie, Alan Stivel, The Pogues etc...). Musiques de pubs anglosaxons, festives par excellence, leurs concerts sont toujours la garantie d'une belle ambiance et d’une grande convivialité.

Vendredi 18 mars, 19h30

- Téat Champ Fleuri



Concert Ousanousava

La famille Joron célèbre La Réunion avec séga, bossa, maloya ou autres ballades, dont certaines issues de leur nouvel album "Ça mon pays".

Vendredi 18 mars, 20h

- Centre culturel Lucet Langenier



Théâtre Cie À Bout de scène : Comment te dire et la pose

La pièce pose une interrogation sans concession sur les formes de violence les plus extrêmes : deux enfants perdus dans le vide de l’Après, dans un no man’s land de réveil à soi, dans la solitude de la dépossession de leur identité d’Avant, deux survivants se confrontent et s’affrontent.

Vendredi 18 mars, 20h

- Le Bisik



Concert rock No Comment

C’est une soirée hors norme et complètement décalée qui se dessine. Le crédo de nos artistes : dire un maximum de conneries avec le plus grand sérieux. C’est dire la profondeur d’un propos parodique (RIP Rivers) qui communique aux plus coincés du séant une bougeotte qu’électrise volontiers la présence de Careen, chanteuse multi-vitaminée du groupe.

Vendredi 18 mars, 20h30