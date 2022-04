Le chanteur Antillais Darius Denom sera en tournée au quatre coins de l'île du jeudi 14 au dimanche 24 avril 2022. L'artiste interprètera son tube de toujours, "Je t'emmène" ainsi que les succès de ses multiples albums, le tout en concerts silencieux (Photo-DR)

Un concept original : le concert silencieux

"Pour cette tournée, l’artiste a choisi le concert silencieux pour partager sa passion de la musique avec son public. L'artiste se produira en live et le son sera diffusé directement via des casques individuels à la disposition du public. Une expérience unique et immersive ! Darius Denon a été propulsé au sommet avec son 3 ème album solo “ Je t'emmène " et sa fameuse chanson du même nom ! Préparez-vous à la chantonner en boucle jusqu’à son arrivée" expliquent les organisateurs.

"Les concerts silencieux auront lieu respectivement le vendredi 15 avril au restaurant Le Madiana à Saint-Pierre et le samedi 16 au Bisik à Saint-Benoît

Un concert silencieux c’est quoi : Associer le mot " concert " à l’adjectif " silencieux " tient du paradoxe. Mais c’est une tendance qui se développe en Europe. Lors d’un concert silencieux, chaque spectateur écoute la musique dans un casque sans fil dont il peut gérer le volume" ajoutent les organisateurs.

"Les concerts silencieux sont inspirés des " Silent Disco ", un concept de soirée dansante où les danseurs écoutent le son du DJ grâce à des casques audio. La première soirée dansante avec écoute individualisée est apparue en 2002 au Pays-Bas. Depuis, l’idée d’écouter un évènement sonore "live " grâce à un casque chemine et prend des formes multiples" terminent les organisateurs.

Les différentes dates de la tournée :

15 avril : Le Madiana à Saint-Pierre

16 avril : le Bisik à Saint-Benoît

19 avril : La voile blanche à Saint-Gilles Les bains

20 avril : Le Terranga à Saint-Paul

21 avril : Le Rooftop à Saint-Gilles Les bains

22 avril : La médiathèque Héva à La Possession

23 avril : Le Ktdral Saint-Denis

24 avril : Le Madiana à Saint-Pierre

La tournée de Darius Denon s’achèvera au restaurant le Madiana à Saint-Pierre le dimanche 24 avril.

Réservations sur le site : www.kiwol.com