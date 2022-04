Concerts, théâtre, cirque, ciné... Le choix est encore vaste cette semaine néanmoins placée sous le signe des virtuoses. Qu'ils transcendent la pratique d'un instrument classique ou qu'ils jouent d'un engin bizarroïde, Joss Turnbull (en remplacement de Loup Barrow), Serkan Çagri, George Karayiannis, Lydian Nadhaswaram enchanteront tant les mélomanes, chevronnés que les novices, à l'occasion de la 13e Nuit des virtuoses, au Téat Plein Air et à Luc Donat. À ne pas manquer non plus le 15 avril, The Limiñanas, dévoués corps et âmes au rock le plus primal, mêlés aux vibrations et aux envolées psychédéliques les plus soniques ! Et pour vous, amateurs de 7e art, les salles obscures affichent trois nouveautés françaises, dont le dernier Klapisch, ainsi qu'un film d'animation signé Dreamworks. Alors, paré, pa paré pou bougé ?

• Cinéma

- Un autre monde

Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l'un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie.

Après " La Loi du marché " et " En guerre ", Stéphane Brizé poursuit son exploration du monde du travail, à travers le portrait d'un patron d'usine dans la tempête incarné par Vincent Lindon dans la peau d’un cadre contraint d’appliquer un plan de licenciement dans son entreprise, alors que cette dernière est largement bénéficiaire.

Ciné Cambaie, durée 1h36

- En Corps

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

Klapisch retrouve ses bonnes habitudes, s'attachant à la reconstruction physique, mentale et sentimentale de son héroïne incarnée par une danseuse professionnelle, Marion Barbeau. Laquelle ne démérite pas dans son jeu d'actrice débutante.

Cinépalmes, durée 2h

- Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ?

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé.

Ne dit-on pas " jamais deux sans trois " ? La famille Verneuil est de retour pour un troisième volet dont Philippe de Chauveron a assuré que c’était bel et bien le dernier !

Ciné Cambaie, durée 1h38

- Les Bad Guys

Une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables. Ces cinq compères sont tristement célèbres pour leurs aptitudes respectives au crime : M. Loup, le fringant pickpocket ; M. Serpent, le perceur de coffre forts blasé ; M. Requin, l’expert en camouflage au sang très très froid ; M. Piranha, le gros bras excessivement soupe au lait de la bande ; et Mlle Tarentule, la pirate informatique dont les talents de hacker sont aussi aiguisés que sa langue. Sous la tutelle de leur nouveau mentor, un cochon d’Inde aussi adorable qu’arrogant, le Professeur Marmelade, les Bad Guys sont bien partis pour rouler leur monde et faire croire à tous qu’ils ont changé.

S’apparentant gentiment à du Tarantino pour enfants, Les Bad Guys (signés Dreamworks) s’impose comme une vivifiante et attendrissante plongée au cœur d’une aventure palpitante à mi-chemin entre Ocean’s Eleven et Zootopie.

Ciné Cambaie et Cinépalmes, 1h40

• Dans le reste de l’agenda

- Téat Champ Fleuri

Concert Ziskakan Kaskasnikola

A l’approche du 30e anniversaire de "Kaskasnikola", le groupe revisite les 11 chansons qui composent cet album fondateur pour La Réunion, paru en 1993. Disque-monde où la bombarde bretonne et la vielle à roue épousent les percussions sénégalaises et les rêves maloya de l’équipage Pounia.

Vendredi 8 avril, 20h

Samedi 9 avril, 20h

- Pôle Culturel de Trois Bassins

Bim Bam Buster de la Cie Baba Sifon

Avec Bim Bam Buster, découvrez la rencontre visuelle et musicale de deux artistes qu'un siècle sépare. Visuellement, c'est le génie du muet et du burlesque M. Buster Keaton, qui sera présent à travers les deux films courts-métrages " The scarecrow " et " Convict 13 ", tous deux datant de 1920. Musicalement et en chef d'orchestre étonnant et détonnant, retrouvez David Fourdrinoy, aux commandes de son célèbre vibraphone et bien plus encore !

Vendredi 8 avril, 18h

- Théâtre Sous les arbres

Cirque Appuie-toi sur moi de la Cie Cirquons Flex

Deux âmes à la dérive racontent leur rencontre improbable et leur voyage intime, au son d’une basse lancinante. Mis en piste par Gilles Cailleau de la Cie Attention Fragile, directeur du Séchoir à Saint-Leu, ce conte où voltigent les corps et les mots porte une force philosophique et émotionnelle, décuplée par la proximité entre artistes et public. Chacun croise le regard de l’autre, pour nous rappeler que c’est ensemble que l’on avance.

Vendredi 8 avril, 19h

Concert maloya Solah

Solah est un duo empli de rêves, de mythes et de féminité. L'association de deux sœurs, Bernadette et Patricia Philippe qui se retrouvent après s’être fait connaître en solo. La vision des deux artistes s’entrechoque et fusionne avec harmonie. Des scènes de vie retranscrites de manière légère et envoûtante dans des créations inspirées. L’art de parler et de rire de soi sans tabou, la femme retrouve entièrement sa place dans une culture ou bien souvent elle se trouve en retrait.

Samedi 9 avril, 20h

- Lespas

Projection Un(e) Réal : Broken Flowers de Jim Jarmush

Lors de cette soirée, Serge Payet nous présente le film Broken Flowers, une comédie dramatique (1h45) réalisée par Jim Jarmusch en 2005. Intrigué par ses personnages marginaux, par l’utilisation de la musique comme par la rythmique de montage du réalisateur new-yorkais, il partage son lien entre ce film et son travail d’auteur-réalisateur.

Vendredi 8 avril, 19h

Vavang’Art

Musique du monde avec Dia Métiss

Dia signifie voyage en malgache. Dia Métiss est un groupe de musique composé d’artistes qui vous emmèneront donc en voyage autour du monde, alliant tradition et modernité.

Vendredi 8 avril, 20h

Échecs et concert Chess and Jazz Nico Beaulieu Project

Échecs en musique avec le groupe de jazz Nico Beaulieu Project

Dimanche 10 avril, 16h30

Concert Soul Bic’Brothers

Les Soul Bic’ Brothers est un groupe de musique de l’Entre-Deux, constitué de 7 musiciens, 2 chanteurs lead et voix et qui partagent tous la même passion de la musique. On évolue à travers un univers musical large et varié : reggae, variétés, funk, segae.

Samedi 9 avril, 20h

- La Cité des Arts

Concert dancehall Kaf Malbar

Considéré comme précurseur du dancehall sur l’île, c’est aujourd’hui sur les sonorités reggae de son album “King Kaf Malbar” et celles maloya-trap de son EP “Lo Fon Mon Kèr”, sortis respectivement en 2020 et 2021, que Kaf Malbar vous fera vibrer.

Vendredi 8 avril, 20h

- Le Toit

Concert funky disco Saint John

Après 9 ans d'absence, Saint John, formation funky-disco 100% made in Reunion, fait son grand retour scénique aux quatre coins de l'île. Pour l'occasion, le groupe a sorti son plus beau bateau de croisière pour vous embarquer dans un voyage ultra festif et très groovy. Tout droit sortis d'une bonne vieille série américaine des années 80, ses 8 musiciens ont pour objectif de vous faire danser jusqu'au bout de la nuit, sur de nouvelles compos toujours plus clinquantes de cuivres et portées par la légendaire voix de diva de Fred, la front woman de l'équipage.

Vendredi 8 avril, 20h

Concert électro-rock Imposter

Imposter est un groupe d’électro-rock réunionnais qui puise ses influences dans le rock et l’électro indé, se situant à la croisée de Nine Inch Nails, Depeche Mode, LCD Soundsystem, Radiohead ou encore Kely Lee Owens. Formé en 2021, le groupe doit sortir son premier album cette année. Des titres froids et intenses, oscillant entre claustrophobie et célébration.

Samedi 9 avril, 20h

- La Cerise

Concert Soul Blues de Audrey Lenoir

Audrey Lenoir est une chanteuse naturelle, un talent pur et sans artifices qui vous rappellera sans doute dans la justesse et la sensibilité de ses interprétations une certaine Amy Winehouse.

Vendredi 8 avril, 20h

Initiation danse

Initiation au Lindy Hop, la danse swing originelle des années 30. Ouvert à tous, même si vous n’avez jamais dansé auparavant ! Suivie d’une soirée swing pour rencontrer du monde, danser, rire et passer de joyeux moments sur de la bonne musique.

Samedi 9 avril, 20h

- Téat Plein Air

Concert La 13e Nuit des virtuoses : Joss Turnbull, Serkan Çagri, George Karayiannis, Lydian Nadhaswaram

La Nuit des Virtuoses continue avec ces quatre artistes venus notamment d’Inde, de Grèce ou encore de Turquie.

Vendredi 8 avril, 20h

- Théâtre les Bambous

Théâtre forain Jean-George Tartar(e) & Schtrockbèn : Y zon piqué mon chien

À l’instar des exclus de Zola ou des héros d’Audiard, Jo Hell montre les dents pour mordre mais des dents cariées, il donne de la voix mais une voix éraillée, de sorte qu’une fois la pitié évincée, on s’accorde à trouver en lui, une vérité profondément enfouie sous les décombres : l’humain.

Vendredi 8 avril, 20h

- Le Bisik

Concert maloya électro afrobeat Simagavole & Blanc Manioc

Le maloya " maniér fanm " est à l’honneur avec Simangavole en première partie de soirée et ce sera l’Afrobeat Électro de Blanc Manioc qui la poursuivra pour un after dofé !

Vendredi 8 avril, 20h

- Le Vinyl Run

Concert Synth Punk Tuelipe en show case

Tuelipe c'est un one woman band : une femme, un synthé et une boîte à rythmes. Ce minimalisme mélodique s'intègre parfaitement dans la pure lignée de la scène synthé-wave et minimal wave des années 80.

Samedi 9 avril, 16h

- Le Choka Bleu

Concert Mouvman Alé

Défini par son leader, Franswa, comme un "romans non galizé rényoné", la musique du groupe Mouvman Alé représente une chanson réunionnaise soft expérimentale et très énergique. La profusion de sons, la diversité des styles et la passion de ses membres sont les ingrédients d'un univers musical unique sans limite et qu’il faut absolument découvrir.

Samedi 9 avril, 20h

- Bâtiment Cimendef

Concert Maloya funk JF Gang

Artiste à part entière, autodidacte, multi-instrumentaliste, auteur, compositeur, d'un naturel désarmant sur scène, le "touche à tout " JF Gang se produit dans le cadre intimiste de l'auditorium Cimendèf situé au cœur du CRR de Saint-Paul. Influences et révérence au programme.

Samedi 9 avril, 20h

- Le Kabardock

Concert reggae Kom Zot

Qui dit reggae à La Réunion dit forcément Kom Zot. Voilà 30 ans que le groupe mené par Luciano Mabrouck peaufine son empreinte, depuis le Cité Cowboy du Chaudron qui l’a vu naître jusqu’aux scènes du monde entier, dont une tournée remarquée avec les mythiques Gladiators. Un parcours exceptionnel que le groupe a bien l’intention de célébrer en grande pompe et pour ses trente bougies, il s’offre la sortie de son huitième album.

Samedi 9 avril, 20h30

- Le Namasté

Concert etnik fusion Lila Kollektif

Rendez-vous pour une reprise de musique en Live, avec des guests en surprise.

Dimanche 10 avril, 17h

- Rondavelle Les Filaos

Concert électro Blanc Manioc Party

A l'occasion de la sortie de leur troisième compilation, le label Blanc Manioc débarque avec un show taillé sur mesure ! Au centre, Mc Waraba au micro et son flow légendaire, son humour comme son sérieux au service de l'afrobeat mandingue, le créateur du balani show (techno malienne rappée), surprend, entouré du batteur et chanteur ivoirien Sly A 10, en back vocal et drum pad (batterie électronique) et du DJ, producteur et boss du label : Dom Peter.

Dimanche 10 avril, 18h

- Théâtre Luc Donat

Concert La 13e Nuit des virtuoses : Joss Turnbull, Serkan Çagri, George Karayiannis, Lydian Nadhaswaram

La Nuit des Virtuoses continue avec ces quatre artistes venus notamment d’Inde, de Grèce ou encore de Turquie.

Dimanche 10 avril, 18h

- Concert de musique classique Bruckner Dvoràk

Le Chœur de Chambre du CRR vous propose un programme autour d’œuvres d’Anton Bruckner et d’Anton Dvoràk.

Vendredi 8 avril, 20h, église de Saint-Benoît

Samedi 9 avril, 20h, église de la Ravine des Cabris

Dimanche 10 avril, 17h, église de la Délivrance, Saint-Denis

• La semaine prochaine

- Lespas

Concert jazz groove Magic Malik Fanfare XP

Magic Malik fait depuis toujours partie de ces artistes inclassables et talentueux qui apportent de la fraîcheur à l’univers du jazz, du groove et de la fusion musicale. Armé de sa flûte enchantée, il délivre une musique fluide, chaude et expérimentale. Entouré de fines gâchettes de la scène, ses concerts ne sont jamais anodins et peuvent atteindre des sommets de grooverie !

Mardi 12 avril, 19h

Jeudi 14 avril, 20h

Vendredi 15 avril, 20h

- Théâtre Vladimir Canter

Fonnkèr Cie Kenji/Véli

Après avoir vécu 15 ans en métropole, Kenji revient vivre à La Réunion pour créer son nouveau spectacle " Véli ", un profond hommage à son île natale, mêlant émotions et poésie.

Mercredi 13 avril, 20h

- Téat Champ Fleuri

Théâtre L’amicale - Sofia Teillet : De la sexualité des orchidées

La sexualité des orchidées est un bijoux d’astuce et de sous-entendus malins. Passionnée par son sujet, l’impétueuse comédienne Sofia Teillet s’empare des armes sacrées du colloque scientifique – brown paper, vidéo-projecteur, maladresse timide et bibliographie pointue – pour mieux déjouer ses codes et nous emporter dans une réflexion comparative sur l’espèce humaine.

Jeudi 14 avril, 19h

- La Cerise

Théâtre d’impro Duo #4Stéphane & François

Chaque improvisateur(trice) des Mardis de l’Impro a été pioché au hasard pour former un duo avec un(e) autre improvisateur(trice) afin de proposer une forme inédite propre à leur duo. Pour cette session, nous retrouvons Stéphane & François.

Jeudi 14 avril, 20h

- Château Morange

Humour - plateau d’humoristes péi Comik 19

Comik 19, c’est un “variant de la bonne humeur et de l’humour “ selon ses créateurs. Lors de la pandémie et en plein confinement, plusieurs artistes ont décidé de se faire connaître, et pour les plus connus, s’afficher sur la toile. L’objectif ? Garder le moral, apporter un vent de légèreté dans une période difficile et surtout créer du lien avec les internautes. Un spectacle né d’une réflexion commune et construit à la demande des internautes.

Vendredi 15 avril, 19h

- Le Vieux Domaine

Humour-théâtre Mahavel de la Cie Karanbolaz

Dans sa nouvelle création, Sergio Grondin s’interroge sur la nécessité et la limite de l’écriture d’un récit commun. Dans cette pièce participative, il invite le public à une expérience inédite, ou comment en l’espace d’une heure trente de théâtre faire communauté. L’auteur ouvre le débat : le monde de demain, n’était-il finalement pas celui d’hier ? Sous la forme d’une grande farce acide, la pièce enchaîne les interventions de personnages truculents : la folle du grand-brûlé, Aurélien DétakBarrau, Super Conteur, mais également des témoignages issus d’une année de collectage au sortir du premier confinement.

Vendredi 15 avril, 19h

Samedi 16 avril, 19h

- Téat Plein Air

Concert rock psyché garage The Limiñanas avec en première partie Pamela and The Andersons

The Limiñanas c’est un rock brut à l’énergie primitive, mais bigarré d’exotismes intrigants issus des expériences psychédéliques des années 60. La définition est certes pointue, mais elle permet de comprendre les ressorts de l’œuvre farouche, élégante et néanmoins accessible qui vaut depuis 10 ans aux Limiñanas un succès international grandissant et amplement mérité.

Vendredi 15 avril, 20h

- Le Zinc

DJ Set hip hop Karl Hungus

Une soirée résolument Hip-Hop & Soul avec pour seul objectif le dancefloor.

Vendredi 15 avril, 20h

- Le Bisik

Concert Mouvman Alé

Défini par son leader, Franswa, comme un "romans non galizé rényoné", la musique du groupe Mouvman Alé représente une chanson réunionnaise soft expérimentale et il faut bien l’avouer, très très énergique. La profusion de sons, la diversité des styles et la passion de ses membres sont les ingrédients d'un univers musical unique sans limite et qu’il faut absolument découvrir.

Vendredi 15 avril, 20h30

- Le Kabardock

Concert Stéphane Brunello & Davy Sicard

Deux voix en harmonie, deux guitares, deux sourires, deux histoires, deux vies qui dialoguent et se découvrent, deux esthétiques qui se rejoignent : musique du monde et chanson française rock.

Vendredi 15 avril, 20h30