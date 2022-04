Kosa néna dann marmit kiltir sèt somèn ? Déjà The Limiñanas, dévoués corps et âmes au rock le plus primal, mêlés aux vibrations et aux envolées psychédéliques les plus soniques... Et c'est uniquement ce soir au TPA. Mais il y aussi de l'humour, des spectacles de cirque, de la musique éclectique pour satisfaire tous les goûts, des projections, des conférences, du hip-hop... Sans oublier pour les cinéphiles et fanas de l'univers Harry Potter, la sortie sur les écrans du 3e volet des Animaux Fantastiques. Bref, si la politique vous barbe, voici de quoi appuyer sur le bouton pause de l'entre-deux tours de la présidentielle pour vous évader ! Ah oui au fait, nou souèt azot zoyèz Pâques et gare à l'excès de chocolat.

Au cinéma

Les animaux fantastiques : les secrets de Dumbeldore

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l’ombre ?

Certains le trouveront long, n'apportant rien de concret à l'intrigue principale, quand d'autres salueront sa tentative de redresser la barre après le perfectible Les Crimes de Grindelwald. Il reste encore deux films à l’univers étendu d'Harry Potter pour prouver qu'il a sa place à côté d’une saga cinématographique parmi les plus rentables de l’histoire du 7e Art.



Ciné Cambaie et Cinépalmes, 2h22

La revanche des crevettes pailletées

La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pailletées. Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe…

Le tandem Le Gallo/Govare remet le couvert avec le retour de l’équipe de water-polo gay pour un film plus politique, mais toujours aussi drôle. Un efficace plaidoyer pour la cause homosexuelle à la fois comique et grave.

Ciné Cambaie et Cinépalmes, durée 1h53

Abuela

Susana, un jeune mannequin espagnol, est sur le point de percer dans le milieu de la mode parisien. Mais quand sa grand-mère est victime d’un accident la laissant quasi paralysée, Susana doit rentrer à Madrid dans le vieil appartement où elle a grandi afin de veiller sur celle qui constitue son unique famille. Alors qu’approche leur anniversaire commun, de vieux souvenirs resurgissent en parallèle d’événements étranges, et le comportement de sa grand-mère devient de plus en plus inquiétant…

À travers Abuela qui signifie " La grand-mère ", Paco Plazza s’intéresse à la peur du temps qui passe et à la vieillesse dans une forme de huis clos qui joue avec les nerfs du spectateur, lequel se retrouve confronté entre deux générations.

Ciné Cambaie, durée 1h40

[Film interdit aux moins de 12 an]

Dans le reste de l’agenda

Téat Plein Air

Concert rock psyché garage The Limiñanas avec en première partie Pamela and The Andersons

The Limiñanas c’est un rock brut à l’énergie primitive, mais bigarré d’exotismes intrigants issus des expériences psychédéliques des années 60. La définition est certes pointue, mais elle permet de comprendre les ressorts de l’œuvre farouche, élégante et néanmoins accessible qui vaut depuis 10 ans au groupe un succès international grandissant et amplement mérité.

Vendredi 15 avril, 20h

Château Morange

Humour - plateau d’humoristes péi Comik 19



Comik 19, c’est un “variant de la bonne humeur et de l’humour “ selon ses créateurs. Lors de la pandémie et en plein confinement, plusieurs artistes ont décidé de se faire connaître, et pour les plus connus, s’afficher sur la toile. L’objectif ? Garder le moral, apporter un vent de légèreté dans une période difficile et surtout créer du lien avec les internautes. Un spectacle né d’une réflexion commune et construit à la demande des internautes.

Vendredi 15 avril, 19h

Le Vieux Domaine

Humour-théâtre Mahavel de la Cie Karanbolaz

Dans sa nouvelle création, Sergio Grondin s’interroge sur la nécessité et la limite de l’écriture d’un récit commun. Dans cette pièce participative, il invite le public à une expérience inédite, ou comment en l’espace d’une heure trente de théâtre faire communauté. L’auteur ouvre le débat : le monde de demain, n’était-il finalement pas celui d’hier ? Sous la forme d’une grande farce acide, la pièce enchaîne les interventions de personnages truculents : la folle du grand-brûlé, Aurélien DétakBarrau, Super Conteur, mais également des témoignages issus d’une année de collectage au sortir du premier confinement.

Vendredi 15 avril, 19h

Samedi 16 avril, 19h

La Cerise

Concert Sami Pageaux-Waro / Dal Tones

Un tout jeune groupe composé de gars sûrs : Sami Pageaux Waro, Bino Waro, Gilles Lauret et Damien Mandrin.



Vendredi 15 avril, 20h

Concert reggae hip hop Bad Sam

"Évoluant dans le milieu reggae hip-hop underground local depuis maintenant 15 ans, c’est dans les soundsystem que Bad Sam a fait ses armes, notamment au sein du "BazSoundBass" dont il est l’un des piliers. Le " MC tout terrain" nous dévoile son flow unique à travers des titres de son premier album "back to the roots" ainsi que quelques inédits dont il a le secret.

Samedi 16 avril, 20h

Brunch musical avec le Trio des Bas

Le Trio des Bas c'est une voix, 2 guitares et une contrebasse. Ce trio musical qui swingue dans le style de Django Reinhardt vous a déjà fait swinguer plusieurs en fois en soirée.

Dimanche 17 avril, 11h30

Lespas

Concert jazz groove Magic Malik Fanfare XP

Magic Malik fait depuis toujours partie de ces artistes inclassables et talentueux qui apportent de la fraîcheur à l’univers du jazz, du groove et de la fusion musicale. Armé de sa flûte enchantée, il délivre une musique fluide, chaude et expérimentale. Entouré de fines gâchettes de la scène, ses concerts ne sont jamais anodins et peuvent atteindre des sommets de grooverie !

Vendredi 15 avril, 20h

Le Zinc

DJ Set hip hop Karl Hungus

Une soirée résolument hip-hop & soul avec pour seul objectif le dancefloor.



Vendredi 15 avril, 20h

Le Bisik

Concert Mouvman Alé

Défini par son leader, Franswa, comme un "romans non galizé rényoné", la musique du groupe Mouvman Alé représente une chanson réunionnaise soft expérimentale et il faut bien l’avouer, très très énergique. La profusion de sons, la diversité des styles et la passion de ses membres sont les ingrédients d'un univers musical unique sans limite et qu’il faut absolument découvrir.



Vendredi 15 avril, 20h30

Le Toit

Concert Swing / Minimal Swing Orchestra

Entre de l'électro swing ou de la chanson aux sonorités nouvelles, il est bien difficile de classer le Minimal Swing Orchestra, on retiendra surtout des passerelles spatio-temporelles surprenantes, des compo fraîches et entraînantes nourries de swing, jazz manouche, blues, hip hop, et bien d'autres influences.



Vendredi 15 avril, 20h30

Concert Lady Fairy et the Ginger Boys

Chanson française ou grands classiques de la musique brésilienne, d’Henri Salvador à Amy Winehouse, en passant par Britney Spears ou Nina Simone… Lady Fairy and The Ginger Boys vous embarquent dans une balade musicale nourrie de nombreuses influences où les reprises appellent tantôt à l’écoute, tantôt à la danse.

Samedi 16 avril, 20h30

Le Kabardock

Concert Stéphane Brunello et Davy Sicard

Deux voix en harmonie, deux guitares, deux sourires, deux histoires, deux vies qui dialoguent et se découvrent, deux esthétiques qui se rejoignent : musique du monde et chanson française rock.

Vendredi 15 avril, 20h30

Concert kuduro dancehall Malanje / Pongo

Pongo, toutes les personnes qui l’ont vue vous le diront, c’est une déflagration. Un exutoire, une ode à la vie, une fusion improbable de rythmiques chinées en Afrique du Sud et du centre, d’instruments réunionnais (eh oui !), de grooves caribéens. Kuduro, break, malanje, dancehall, l’Angolaise fait feu de tous bois pour dynamiter les dancefloors.

Samedi 16 avril, 20h30

La Friche

Hip Hop-Breaking Battle of the year

Après deux ans d’absence liée à la crise sanitaire et l’entrée officielle du Breaking au programme Olympique pour la première fois à Tokyo et la perspective de Paris 2024, le Battle Of The Year revient à la Réunion. Le Port sera du 10 au 15 avril 2022, à l’occasion de l’organisation de la quinzième édition du Battle Of The Year Réunion, la capitale du hip hop de La Réunion.

Samedi 16 avril, 18h

Théâtre Les Bambous

Concert Stéphane Brunello et Davy Sicard

Deux voix en harmonie, deux guitares, deux sourires, deux histoires, deux vies qui dialoguent et se découvrent, deux esthétiques qui se rejoignent : musique du monde et chanson française rock.

Samedi 16 avril, 20h30

Théâtre Luc Donat

Concert jazz groove Magic Malik Fanfare XP



Magic Malik fait depuis toujours partie de ces artistes inclassables et talentueux qui apportent de la fraîcheur à l’univers du jazz, du groove et de la fusion musicale. Armé de sa flûte enchantée, il délivre une musique fluide, chaude et expérimentale. Entouré de fines gâchettes de la scène, ses concerts ne sont jamais anodins et peuvent atteindre des sommets de grooverie !

Samedi 16 avril, 20h

Centre culturel Lucet Langenier

Conférence théâtrale de Sofia Teillet : De la sexualité des orchidées

La sexualité des orchidées est un bijoux d’astuce et de sous-entendus malins. Passionnée par son sujet, l’impétueuse comédienne Sofia Teillet s’empare des armes sacrées du colloque scientifique – brown paper, vidéo-projecteur, maladresse timide et bibliographie pointue – pour mieux déjouer ses codes et nous emporter dans une réflexion comparative sur l’espèce humaine.

Samedi 16 avril, 20h

Espace culturel Guy Agénor

Concert maloya Tikok Vellaye

Il est " tombé dans la musique tout petit " mais a réellement débuté sur la scène à 18 ans. Jouant de plusieurs instruments, de la guitare, de la basse, des instruments traditionnels réunionnais, sa musique est entre le séga et le maloya, " une base traditionnelle mélangée ". Devenue une véritable institution de la musique réunionnaise, il a débuté en 1989 à Saint-Denis, dans le quartier de la Source et le public le connaît surtout pour son rôle de leader du groupe “Ti Sours”.

Samedi 16 avril, 20h

Le Choka Bleu

DJ Set Réunion sonore open air The Duals

Des Djs, des boissons, des gens, deux scènes et l’océan…

Dimanche 17 avril, 15h

Rondavelle Tiroule

Concert world fusion Dogo Fara

Prenez deux balafons et un doum africain, ajoutez-y un roulèr, un Sati et un kayamb venus du maloya, mixez-les avec une basse, une batterie et un saxophone et vous obtenez un mélange hautement explosif et furieusement festif, un véritable voyage autour du monde !

Dimanche 17 avril, 19h30

La semaine prochaine

Lespas

Conférence : La pratique du chamanisme et ses effets thérapeutiques (gratuit)

Une conférence de : Kim Byeol Maffre, infirmière et chamane par transmission de ses racines coréennes.

Mercredi 20 avril, 18h30

Concert Alain Larribet

Dans ce spectacle tout en poésie et en émotion, Alain Larribet pose un pas puis un autre sur un tapis fleuri d’histoires d’ici et de là-bas… et nous ouvre un sentier de notes et de mots. Il se raconte et raconte la Terre, précieuse et généreuse, les histoires d’hommes et de femmes qui la peuplent.

Jeudi 21 avril, 19h

Ciné-spectacle Jean-Noël Hoël et Hervé Mabille

Comment compose-t-on la B.O. d’un film ? Comment la magie opère-t-elle entre musique et image ? Grâce à Cinéklang, vous saurez tout sur cette alliance mystérieuse et puissante, secret des chefs-d’œuvre du 7e art. Jean-François Hoël et Hervé Mabille ont amené sur scène de quoi composer, jouer et " bruiter " en direct : claviers, clarinette, ukulélé, violon-boîte de conserve, harpecageot…

Vendredi 22 avril, 20h

Le Métis Café

Théâtre Les mardis de l’impro / Lo Kintet

Lo Kintet est le plus vieux format des Mardis de l'impro. L'occasion de vous présenter à nouveau ce format cabaret d'improvisation où 5 improvisateur.ices vont jouer sous l'impulsion des catégories d'un MC.

Mercredi 20 avril, 20h

Château-orange

Projection Kazadoc : Le silence des autres

Kazadoc, c’est le rendez-vous documentaire de La Lanterne Magique.

Jeudi 21 avril, 19h

Théâtre du Grand Marché

Théâtre/Humour Kompani Idaho : Krim dans la krwazé

Dans ce second volet du dyptique Bal bitim, adaptation du conte Lièv i manz salad, la Konpani Ibao poursuit ses clins d’œil à la culture créole, et met en scène les trois derniers masques de son panthéon communataire : malbar, chinois et zarab.

Jeudi 21 avril, 19h

Vendredi 22 avril, 20h

Jardin Botanique des Mascareignes

Concert Birds on Wire



Rosemary Standley, la chanteuse du groupe Moriarty, à la voix reconnaissable entre toutes et Dom La Nena, chanteuse et violoncelliste d’une élégance folle, s’aventurent en duo à réinventer une sélection totalement éclectique de reprises, de Pink Floyd à Bob Dylan, de Gilberto Gil à Cat Stevens ou Jacques Brel.



Jeudi 21 avril, 20h

Vendredi 22 avril, 20h

La Cerise

Concert Luc Joly et Co

Luc Joly prends les manettes pour une soirée jazz.

Jeudi 21 avril, 20h

Concert maloya Solah

Solah est un duo empli de rêves, de mythes et de féminité. C’est l’association Bernadette et Patricia Philippe qui se retrouvent après s’être fait connaître en solo. La vision des deux sœurs s’entrechoque et fusionne avec harmonie. Des scènes de vie retranscrites de manière légère et envoûtante dans des créations inspirées. L’art de parler et de rire de soi sans tabou, la femme retrouve entièrement sa place dans une culture ou bien souvent elle se trouve en retrait.

Vendredi 22 avril, 20h

Théâtre Les Bambous

Théâtre jeune public Cie du Kaïros - David Lescot : J’ai trop d’amis



J’ai trop d’amis évoque avec beaucoup de tendresse ce qui se joue de complexe lors de ces années de collège. C’est une pièce drôle dans la lignée de la précédente J’ai trop peur. D’avoir trop d’amis peut parfois créer des situations où l’on se sent plus dans l’embarras qu’autre chose.

Vendredi 22 avril, 10h et 14h

La Ravine Saint-Leu

Festival cirque péi

Venez vibrer au son sound system de Equality Hifi et assister au spectacle jonglerie-échasse de Gran Pat

Vendredi 22 avril, 16h

Pôle culturel sportif de Trois Bassins

Concert saga-love Lumière et invités

Le groupe Lumière revient cette fois à l'Alambic pour assurer la tête d'affiche de cette première soirée de concerts en 2022 !

Vendredi 22 avril, 19h

Le Zinzin

DJ Set Maya Kamaty + Agnesca

Le Zinzin accueille Agnesca & Maya Kamaty (DJ Set), histoire de reprendre une vie "normale" après des temps compliqués.

Vendredi 22 avril, 19h

Théâtre de Pierrefonds

Danse Océane Éliard / Thabo Kobeli

En première partie, Océane propose une performance intitulée "Nyaze", dans laquelle elle se ré-approprie le triage du riz. Un geste transmis par les femmes de sa famille sur plusieurs générations. Puis place à une pièce co-interprétée avec Phumlani Nyanga, dans laquelle Thabo Kobeli interroge l'horloge qui régit nos vies, cet espace-temps mondialement admis et minuté dans lequel on peut se perdre et s'oublier.

Vendredi 22 avril, 19h30

Centre culturel Lucet Langenier

Théâtre Cie les Passionnés du rêve : Danlor

Danlor. Anagramme de Roland. Un pseudonyme et un choix, celui d’une aventure hors-norme, à l’aube du vingtième siècle. Roland Garros est une tête brûlée, téméraire jusqu’à briguer l’impossible, à la fois Icare et Prométhée. Créole réunionnais, il a la classe et le brio d’un héros. Une légende. Danlor a délaissé la réussite bourgeoise, les sentiers d’une gloire toute tracée par la tradition familiale. Il préfère l’ivresse de la vitesse, l’envol vers des exploits aériens comme autant de défis à la pesanteur des conventions autoritaires. Play-boy et combattant de la première heure, refusant l’ascension politique, il s’éteint au champ d’honneur. Il renaît dans un spectacle qui est voyage rocambolesque à travers le temps.

Vendredi 22 avril, 20h

Théâtre des Sables

Concert Le chœur Résonances et les Voix de Bourbon : La fille de Madame Angot



Qui est donc Madame Angot ? Un personnage de fiction né sur les scènes française de la Révolution et utilisé dans de multiples pièces de théâtre de l’époque. Madame Angot offre le portrait de la fille du peuple parvenue, qui a su tirer parti des bouleversements socio politiques de son temps. L’opéra-comique met en scène l’enfant de Madame Angot, la dénommée Clairette, fille des Halles.

Vendredi 22 avril, 20h

Le Bisik

DJ Set Aurélie Zémire + Vi Russe

Le Bisik vous propose un nouvel hors-série Électropicales avec Aurélie Zémire et Vi Russe ! Un plateau 100% féminin pour une soirée hautement addictive et totalement virale ! Aurélie, propose dans ses sets, une combinaison rare de rythmes afro et d'électronique sombre, de heavy body music et de psychédélisme envoûtant.

Vendredi 22 avril, 20h30