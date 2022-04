À compter de ce vendredi 15 et jusqu'au 30 avril 2022, se tient la 22e édition du festival du film scientifique. Pour l'occasion, des projections seront proposées aux quatre coins de La Réunion. (Photo d'illustration AFP)

Cette année, le festival accueille un invité de renom, Patrice Goldberg. Le célèbre journaliste scientifique et réalisateur de l’émission belge "Matière grise". Soit l’équivalent d’E=M6 ou encore C pas Sorcier en France.

- De la science pour tous –

Au programme de cette édition, une trentaine de films. L’objectif étant de rendre accessible la science au plus grand nombre. "On souhaite rapprocher la science du citoyen et sensibiliser à travers les images", nous explique Aurélie Grondin, chargée de mission à Science Réunion. Cette manifestation grand public met en lumière les meilleurs films scientifiques récents et des réalisations locales dans l’ensemble des centres culturels et médiathèques de l'île.

Déjà visibles dans les établissements scolaires, 17 000 élèves de 335 classes différentes vont pouvoir apprécier ces projets cinématographiques.

Le programme du festival est à retrouver ici.

- 6 films primés –

35 films sont présentés au public. Parmi ces longs et courts métrages, 6 seront primés par un jury. Le prix sera d’ailleurs remis le 20 avril au musée Stella Matutina.

Une soirée de clôture sera également organisée le 29 avril au port de Saint-Gilles. Pour l’occasion, un écran sera installé sur l’Aquarium de La Réunion.

Le Festival du Film Scientifique est un évènement gratuit et tout public !

L'évènement est soumis à la règlementation en vigueur : pas de pass, port du masque recommandé, respect des gestes barrières.

