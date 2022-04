Publié il y a 15 heures / Actualisé il y a 15 heures

À partir de ce samedi 16 et jusqu'au 23 avril, l'association La Réunion des Livres organise l'opération Je lis un livre péi. Un évènement en partenariat avec la DAC de La Réunion, la Région et de la Département. Animations, rencontres et dédicaces vous attendent...

